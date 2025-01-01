Kesinlikle evet. Sezgisel bir arayüze sahip olan Plesk kontrol paneli yeni başlayanlar için idealdir.

Plesk hosting VPS planlarımız Plesk VPS planlarımız, anında kurulum için hazır AlmaLinux {latestAlmaLinuxVersion} 64 bit şablon da dahil web geliştirme görevlerini basitleştiren çeşitli özellikler de sunar.

Böylelikle, Linux gibi bir işletim sistemini veya WordPress, Drupal ve Joomla gibi popüler CMS platformlarını yalnızca birkaç tıkla kurabilirsiniz.

Plesk hosting satın al, yönet ve Plesk uzantı entegre etme hakkında daha fazla bilgiyi Plesk nasıl kullanılır (İng.) rehberimizde bulabilirsiniz.