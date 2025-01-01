70%

Plesk Hosting

İndirimi

Kolay Kontrol Ve VPS'nin Gücü Bir Arada

Ücretsiz otomatik haftalık yedekleme Kötü Amaçlı Yazılım Tarayıcısı YZ Asistan
₺  209,99 /ay
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30 gün para iade garantili
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Ödeme Şartları

Plesk: Sanal Sunucunuzu Rahatça Yönetin

Plesk kontrol paneli, tüm teknik seviyelerdeki kullanıcıların alan adları, e-postalar ve veritabanlarını zorlanmadan yönetmelerini sağlar. Geniş uzantı ve eklenti kütüphanesi, web sitenizin işlevselliğini ve performansını geliştirmenizi kolaylaştırır.

Birden fazla dili ve CMS platformunu desteklediği için Plesk'i aynı sunucuda farklı projelerinizi barındırmak için kullanabilirsiniz.
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Yüksek Performans, Kolay Yönetim

Plesk ve AlmaLinux {latestAlmaLinuxVersion} 64 bit ile kullanıcı dostu bir grafik arayüzün ve zengin uygulama kataloğunun avantajlarından faydalanın.

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1-Tık Kurulum

Plesk kontrol panelinizi kolayca kurun ve doğrudan işe koyulun
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Tasarımdan Gelen Güç

Çevik KVM hosting ile hızlı yükleme hızını korurken kaynak gerektiren uygulamalar oluşturun.
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%99,9 Çalışma Garantisi

Kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunmak için web sitelerinizi her zaman çevrimiçi tutun.

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YZ Asistan İle Yolu Kaybetmezsiniz

Uygulama dağıtımında veya güvenlik yapılandırmalarında nasıl gezineceğinizden emin değil misiniz? YZ Asistan, hızlı ve güvenilir çözümler için başvurulacak rehberiniz olacak. VPS ile ilgili tüm soruları sorun ve anında doğru yanıtlar alın.

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Yüksek Puanlı Hosting Şirketi

Google
Rating:
4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme
WpBeginner
Rating:
4.7
874
inceleme

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Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da birden fazla sunucumuz var. Hızlı içerik dağıtımı için hedef kitlenize en yakın olanı seçin.

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30 gün para iade garantili

%100 memnun kalmazsanız, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemenizin iadesini talep edebilirsiniz. VPS iadeleri, iadeler arasında 180 günlük bir bekleme süresine tabidir. Süreç sorunsuz ve risksizdir. Daha fazla bilgi için lütfen iade politikamızı kontrol edin (istisnalar uygulanabilir).

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Plesk VPS Hosting SSS

Plesk hosting hakkında en sık sorulan sorular ve yanıtlar aşağıda.

Plesk VPS Hosting Nedir?

Plesk Yeni Başlayanlar İçin Uygun Mu?

Web Sitem Büyüdükçe Kaynaklarımı Yükseltebilir Miyim?

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