70%
Plesk Hostingİndirimi
Kolay Kontrol Ve VPS'nin Gücü Bir Arada
Ücretsiz otomatik haftalık yedekleme Kötü Amaçlı Yazılım Tarayıcısı YZ Asistan
₺ 209,99 /ay
30 gün para iade garantili
Plesk Hosting Planınızı Sağlama Alın
KVM 1
₺ 445,99%61 İNDİRİM
₺ 171,99 /ay
₺273,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
En Popüler
KVM 2
₺ 572,99%63 İNDİRİM
₺ 209,99 /ay
₺381,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
KVM 4
₺ 1.017,99%69 İNDİRİM
₺ 317,99 /ay
₺762,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
KVM 8
₺ 2.098,99%70 İNDİRİM
₺ 635,99 /ay
₺1.525,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
Ödeme Şartları
Plesk: Sanal Sunucunuzu Rahatça Yönetin
Plesk kontrol paneli, tüm teknik seviyelerdeki kullanıcıların alan adları, e-postalar ve veritabanlarını zorlanmadan yönetmelerini sağlar. Geniş uzantı ve eklenti kütüphanesi, web sitenizin işlevselliğini ve performansını geliştirmenizi kolaylaştırır.Birden fazla dili ve CMS platformunu desteklediği için Plesk'i aynı sunucuda farklı projelerinizi barındırmak için kullanabilirsiniz.
Yüksek Performans, Kolay Yönetim
Plesk ve AlmaLinux {latestAlmaLinuxVersion} 64 bit ile kullanıcı dostu bir grafik arayüzün ve zengin uygulama kataloğunun avantajlarından faydalanın.
1-Tık KurulumPlesk kontrol panelinizi kolayca kurun ve doğrudan işe koyulun
Tasarımdan Gelen GüçÇevik KVM hosting ile hızlı yükleme hızını korurken kaynak gerektiren uygulamalar oluşturun.
%99,9 Çalışma GarantisiKusursuz bir kullanıcı deneyimi sunmak için web sitelerinizi her zaman çevrimiçi tutun.
YZ Asistan İle Yolu Kaybetmezsiniz
Uygulama dağıtımında veya güvenlik yapılandırmalarında nasıl gezineceğinizden emin değil misiniz? YZ Asistan, hızlı ve güvenilir çözümler için başvurulacak rehberiniz olacak. VPS ile ilgili tüm soruları sorun ve anında doğru yanıtlar alın.
Yüksek Puanlı Hosting Şirketi
Küresel Bir Varlık Oluşturun
Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da birden fazla sunucumuz var. Hızlı içerik dağıtımı için hedef kitlenize en yakın olanı seçin.
Plesk VPS Hosting SSS
Plesk hosting hakkında en sık sorulan sorular ve yanıtlar aşağıda.