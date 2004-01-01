Akıllı E-posta

AI ajanları için geliştirilmiş e-posta. Gelen kutularını yönetmeyi bırakın — ajanlar halletsin.

Otomatik olarak gönder, al ve tepki ver.
30 gün para iade garantisi

AI ajanları anında çalışır. Geleneksel e-posta çalışmaz.

YZ E-posta
Geleneksel e-posta

Tetikleyiciler

Hemen webhook callback'leri
Yoklama veya kırılgan boşta

Etkileşim kontrolü

Yerleşik İzin Ver/Engelle listeleri
Kendi filtrelerinizi oluşturun

Otomasyon

Temiz REST API
Düşük seviyeli SMTP ve IMAP

Gelen Kutusu güvenliği

Temsilci başına yalıtılmış gelen kutusu
Ortak gelen kutusu, gerçek risk

Entegrasyonlar

Tek tıkla akıllı araçlar
Araç başına manuel kurulum

Stack bağlantısı

MCP sunucusu
Yakında
MCP desteği bulunmuyor

Erişim kontrolü

Domain ve e-posta düzeyinde kurallar
Yerel aracı seviyesinde kural yoktur

E-postayı otomatik eyleme dönüştürün

Otomatik erişim

Kişiselleştirilmiş erişimler gönderin, yanıtları nitelendirin ve sıcak potansiyel müşterileri CRM'inize otomatik olarak aktarın.

Destek yönetimi

Gelen destek e-postalarını analiz edin ve anında doğru kişiye gönderin.

Rezervasyon ve planlama

Toplantı taleplerini yönetin, rezervasyonları onaylayın ve hatırlatıcıları e-posta ile otomatik olarak gönderin.

Gelen Kutusu otomasyonu

E-postaları otomatik olarak sıralayın, yanıtlayın, devredin ve arşivleyin.

Hesap doğrulama

Temsilci iş akışlarının sorunsuz ilerlemesini sağlamak için doğrulama kodlarını ve onay e-postalarını yakalayın.

Agentic Mail'i Business Premium plan ile alın

7/24 destek

48 ay
Premium Business Email
₺1.727,52 karşılığında 48 ay hizmet (normal fiyat ₺6.527,52). Yenileme ücreti: ₺80,99/ay
135,99
%74 İNDİRİM
35,99 /ay
Etken E-posta
YENİ
50 GB posta kutusu depo alanı
50 yönlendirme kuralı
30 e-posta rumuzu
Posta kutusu başına günlük 3 000 e-posta
İstediğiniz zaman ekstra depolama alanı edinin
1 yıl boyunca ücretsiz domain
AI Posta Kutusu Asistanı - Kodee
AI destekli güçlü e-posta araması
AI destekli akıllı e-posta yanıtları
AI destekli anlık e-posta özetleri
İlham geldiğinde AI ile yazma
Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Milyonlarca mutlu müşteriye katılın

Hostinger açık ara en kapsamlı hizmeti sunuyor. Ayrıca domain, WordPress hosting ve e-posta hizmetleri için en uygun fiyatlı sağlayıcı.

Jules Huldin

Bir e-posta sağlayıcısı kullandığımda tüm deneyimin tamamen sorunsuz olmasını isterim, kesinti olmadan, kolay yenileme imkanıyla. Hostinger ile tam olarak bu deneyimi yaşıyorum.

Claudine Mayer

En iyi, en uygun fiyatlı ve en güçlü hosting, domain ve e-posta şirketi.

Omar Emad Abdelmonim

Agentic E-posta SSS

Hostinger'ın yapay zeka ajanları için e-postası hakkında sıkça sorulan soruların yanıtlarını bulun.

Agentic email nedir ve normal e-postadan farkı nedir?

Ajan tabanlı e-posta, yapay zeka ajanları ve otomasyon iş akışları için özel olarak tasarlanmış bir e-posta altyapısıdır. Geleneksel e-posta hizmetleri insanlar için tasarlanmıştır – mesajların okunmayı beklediği pasif gelen kutuları. Ajan tabanlı E-posta, e-postayı aktif, programlanabilir bir katman olarak ele alır – webhook öncelikli, API odaklı ve platform kısıtlamaları, hız limitleri veya yapay zeka güdümlü etkinlik nedeniyle işaretlenme riski olmadan programatik gönderme ve almayı yönetmek için tasarlanmıştır.

Hostinger Agentic Mail kimler içindir?

Hostinger'ın ajan odaklı e-postası, YZ ajanları ve iş akışları için güvenilir bir e-posta katmanına ihtiyaç duyan geliştiriciler ve otomasyon geliştiricileri için tasarlanmıştır. OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier veya benzeri araçlarla geliştirme yapıyorsanız ve geleneksel e-posta sağlayıcılarının otomasyonunuzu engellemesiyle çıkmaza girdiyseniz, bu tam size göre.

Aynı zamanda ajanların kendileri için de geçerlidir. Ajanınızın soğuk satış, müşteri desteği, rezervasyon akışları veya belge işleme için özel bir adrese ihtiyacı varsa, ajan e-postası ona çalışabileceği gerçek, programlanabilir bir gelen kutusu sunar.

Webhook'lar, temsilci e-postalarıyla nasıl çalışır?

Her e-posta geldiğinde, Agentic Mail anında bir webhook tetikler. Polling yok, gecikme yok. Agent'ınız veya otomasyon aracınız tetikleyiciyi alır ve ister mesajı ayrıştırarak, ister n8n'de bir iş akışını tetikleyerek, isterse bir LangChain agent'ına ileterek anında harekete geçebilir.

Agentic Mail hangi otomasyon araçlarını ve ajan çerçevelerini destekler?

Hostinger'ın ajan e-postası, OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier ve diğer otomasyon platformlarıyla çalışır. En yaygın kullanılan sistemler için hazır beceriler mevcuttur, böylece dakikalar içinde bağlanabilirsiniz. Daha derin, özel entegrasyonlar için tam API erişimi ve bir MCP sunucusu da yakında kullanıma sunulacaktır.

Temsilcilerimin hangi göndericilerle etkileşim kuracağını kontrol edebilir miyim?

Evet. İzin verilenler ve engellenenler listeleri, temsilcinizin gelen kutusuna hangi alan adlarının veya e-posta adreslerinin ulaşabileceğini hem alan adı hem de bireysel e-posta düzeyinde tam olarak tanımlamanıza olanak tanır. Bu sayede iş akışlarınız odaklanmış kalır ve istenmeyen gürültü veya kötüye kullanımdan korunur.

Agentic Mail, ayrı olarak satın almam gereken bir ürün müdür?

Hayır, Agentic Mail, Hostinger Business Email'e entegre edilmiştir. Tüm Agentic özelliklerine Premium Business Email kapsamında erişim sağlarsınız, ayrı bir aboneliğe gerek yoktur.

E-postaların programatik kontrolü için tam bir API mevcut mu?

Tam API erişimi, yaklaşan bir özelliktir. Kullanıma sunulduğunda, ajanınızın gelen kutusunu gönderme, alma ve yönetme konusunda size tam programatik kontrol sağlayacak – kullanıcı arayüzüne gerek kalmadan. Bu arada, webhook'lar ve önceden oluşturulmuş beceriler, en yaygın otomasyon kullanım durumlarını şu anda kapsar.

