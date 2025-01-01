Site Kur aracı indirimi
Yapay Zeka İle Birkaç Dakikada Site Kurun
+ ay ücretsiz
Mükemmel Site Kurucu Planını Bulun
30 gün içinde para iade garantisi ile hiçbir riske girmeden fikrinizi internete taşıyın.
+ ay ücretsiz
En İyi Özellikler
Yapay Zeka Araçları
E-ticaret
+ ay ücretsiz
En İyi Özellikler
Yapay Zeka Araçları
E-ticaret
3 Kolay Adımda Web Sitesi Oluşturun
1. Nasıl kuracağınızı seçin
2. Web Sitenizi Özelleştirin
3. Yayınlayın
Yapay zeka ile çevrimiçi satışa daha hızlı başlayın
Size İlham Veren Bir Web Sitesi Şablonu Seçin
İşletmeler, e-ticaret mağazaları, portfolyolar, açılış sayfaları, bloglar ve daha fazlası için uygun, tasarımcı tarafından hazırlanmış 150 duyarlı şablondan yararlanın.
Kendi Tarzınızda Bir Web Sitesi Oluşturun
Kullanıcı dostu, sezgisel özelleştirme araçları ile web sitenizi kolayca mükemmelleştirin.
Seç Bırak
Beğendiğiniz içeriği seçin, istediğiniz yere sürükleyip bırakın.
Akıllı Izgara Düzenini Kullan
Web sitenize ince ayar yaparken öğeler mükemmel hizalansın.
Renk Ve Yazıları Değiştirin
Markanızın veya projenizin özünü gerçekten neyin yansıttığını keşfedin.
Öğeleri Özelleştirin
Hayalinizdeki web sitesini oluşturmak için öğeleri yeniden düzenleyin.
Masaüstü Ve Mobil Düzenleme
Web sitenizi seçtiğiniz cihazda kolaylıkla oluşturun, düzenleyin ve yayınlayın.
Hostinger Site Kurucu, web sitesi oluşturmayı çocuk oyuncağı yapmış. Gözlerime inanamadım!