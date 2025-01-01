Site Kur Aracı

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Google
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4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
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4.6/5
2,432
inceleme

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30 gün içinde para iade garantisi ile hiçbir riske girmeden fikrinizi internete taşıyın.

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3 Kolay Adımda Web Sitesi Oluşturun

3 kolay adımda bir web sitesi oluşturun

1. Nasıl kuracağınızı seçin

Neye ihtiyacınız olduğunu birkaç cümleyle açıklayın ve yapay zekanın size benzersiz bir web sitesi oluştursun veya 150'den fazla tasarımcı yapımı şablondan birini seçin.
2. Web Sitenizi Özelleştirin

2. Web Sitenizi Özelleştirin

Beğendiğinizi saklayın. Yapmadıklarınızı atın. Öğeleri kolayca taşıyın ve farklı renk şemaları ve yazı tipleriyle denemeler yapın. Kodlama veya web tasarımı becerisi gerekmez.
3. Yayınlayın

3. Yayınlayın

İşletmeniz veya projeniz için mükemmel alan adını seçin ve güvenebileceğiniz performans ve güvenlikle yepyeni web sitenizi başlatın.
3 kolay adımda bir web sitesi oluşturun
YZ Araçları İle Site Kuruzu

Yapay zeka ile çevrimiçi satışa daha hızlı başlayın

Mağazanızı tanımlayın ve yapay zekanın yüksek dönüşüm sağlayan bir vitrin ve ürün sayfaları oluşturmasına izin verin.
Anında açıklama oluşturmak ve arka planları kaldırmak için ürün görsellerini yükleyin.
100'den fazla ödeme yöntemiyle ve gizli işlem ücreti olmadan 500'e kadar ürün satın.
Şimdi Başla

Size İlham Veren Bir Web Sitesi Şablonu Seçin

İşletmeler, e-ticaret mağazaları, portfolyolar, açılış sayfaları, bloglar ve daha fazlası için uygun, tasarımcı tarafından hazırlanmış 150 duyarlı şablondan yararlanın.

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Portföyİşletme vitriniSanal mağazaBlogDiğer
Portföyİşletme vitriniSanal mağazaBlogDiğer
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio

Kendi Tarzınızda Bir Web Sitesi Oluşturun

Kullanıcı dostu, sezgisel özelleştirme araçları ile web sitenizi kolayca mükemmelleştirin.

Seç Bırak

Seç Bırak

Beğendiğiniz içeriği seçin, istediğiniz yere sürükleyip bırakın.

Akıllı Izgara Düzenini Kullan

Akıllı Izgara Düzenini Kullan

Web sitenize ince ayar yaparken öğeler mükemmel hizalansın.

Renk Ve Yazıları Değiştirin

Renk Ve Yazıları Değiştirin

Markanızın veya projenizin özünü gerçekten neyin yansıttığını keşfedin.

Öğeleri Özelleştirin

Öğeleri Özelleştirin

Hayalinizdeki web sitesini oluşturmak için öğeleri yeniden düzenleyin.

Masaüstü Ve Mobil Düzenleme

Masaüstü Ve Mobil Düzenleme

Web sitenizi seçtiğiniz cihazda kolaylıkla oluşturun, düzenleyin ve yayınlayın.

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Syrano (Sylvain Adeline) Müzisyen

Hostinger Site Kurucu, web sitesi oluşturmayı çocuk oyuncağı yapmış. Gözlerime inanamadım!

Syrano (Sylvain Adeline)

Müzisyen | syrano.net

Dönüşüm Sağlayan Trafik Çekin

Dönüşüm Sağlayan Trafik Çekin

Odaklanmış reklamlar göstererek web sitenizden kolaylıkla para kazanın.
Uygulamalar arasında geçiş yapmadan müşterilerinizle doğrudan sohbet edin.
Web sitesi verilerini izleyip iş kararlarınızı güvenle verin.
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Bize canlı sohbet veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz; sizin tercihiniz.
Sinir bozucu bekleme süreleri yok! Ortalama 3 dakikada yanıt veriyoruz.
Temsilcilerimiz 10'dan fazla dili akıcı konuşur, bu nedenle iletişimin sorunsuz gerçekleşeceğinden emin olabilirsiniz.
7/24 Sizin İçin Buradayız
Hepsi Bir Arada Çözüm

Web sitenizi bugün oluşturmaya başlayın. Hostinger Yapay Zeka Site Kur Aracı ile düşündüğünüzden daha kolay.

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Site Kur Aracı (Site Kurucu) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Web sitesi kurma aracımız hakkında sıkça sorulan soruların yanıtlarını bulun.

Site Kurucu Nedir?

Neden Bir Web Sitesi Oluşturmam Gerekiyor?

Kendi Web Sitemi Nasıl Oluşturabilirim?

Site Kurma Ücreti Ne Kadar?

Bir Web Sitesi Kurmak Ne Kadar Sürer?

Kodlama Bilgisi Olmadan Web Sitesi Kurabilir Miyim?

Hostinger Web Site Kur Aracı Ne Yapabilir?

Özel Alan Adı İle Nasıl Web Sitesi Oluşturabilirim?

Çevrimiçi Web Site Kur Aracı Küçük İşletmeler İçin Uygun Mu?

Site Kurucu İle Açılış Sayfası Yapabilir Miyim?

E-ticaret Sitesi Açabilir Miyim?

Hostinger Site Kurucu Mobil Uyumlu Web Siteleri Yapıyor Mu?

Yeni Sitemi Nasıl SEO Dostu Yapabilirim?