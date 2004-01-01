Öğrencilerinizi ihtiyaç duydukları araçlarla buluşturun.

Yapay zekâ destekli girişimcilik hızla artarken, öğrencilerin hızlı ve güvenilir bir hosting hizmetine ihtiyacı var ve siz de bu konuda güvenilir bir köprü olabilirsiniz. Teknoloji, tasarım, pazarlama ve girişimcilik derslerinizde Hostinger'ı doğal bir şekilde tavsiye edin.
Bu program kimler için?

Kurs ve topluluk oluşturucuları

Ücretli kurslar veya topluluklar aracılığıyla çevrimiçi olarak eğitim içerikleri paylaşıyorsunuz.

Kurumlar

Bir üniversite, kodlama okulu, eğitim kampı veya e-öğrenme platformu işletiyorsunuz.

Dijital beceri eğitimcileri

Web geliştirme, yapay zeka araçları, pazarlama, otomasyon, serbest çalışma veya girişimcilik konularında ders veriyorsunuz.

Güvenilir sesler

1 bin veya 1 milyon takipçi fark etmez. Etkileşim, erişimden her zaman daha önemlidir.
Eğitimciler neden Hostinger'ı tercih ediyor?

Yüksek dönüşüm oranlı model

Eğitim ortaklıkları, diğer ortaklık türlerine göre daha iyi dönüşüm oranlarına sahiptir.

Performansa dayalı kazançlar

%60'a varan komisyon — ne kadar çok satış yaparsanız, o kadar çok kazanırsınız.

Öğrencilerin gerçekten kullandığı araçlar

Yeni başlayanların dakikalar içinde iş kurmalarını sağlayan yapay zeka destekli ürünler.

Başlaması ve ölçeklendirmesi kolay

Yeni çalışanlara yönelik oryantasyon kaynakları ve kullanıma hazır tanıtım materyalleri, hepsi tek bir yerde.
Programa dört basit adımda katılın.

1. Başvurunuzu gönderin

Kursunuz, hedef kitleniz ve içerik alanınız hakkında ayrıntılı bilgileri kısa forma girin.

2. Onay alın

Profilinizi inceleyip en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz. İçerik kalitesi ve hedef kitle güveni en önemli unsurlardır, bu nedenle 500 veya 5000 öğrenciniz olsun fark etmez, başvurmanızı bekliyoruz.

3. İş ortağı hesabı kurulumu

Onaylandıktan sonra, size özel iş ortağı hesabınızı oluşturuyoruz. Size özel takip bağlantıları, öğrencileriniz için özel kupon kodları ve her şeyi tek bir yerden takip edebileceğiniz eksiksiz bir komisyon kontrol paneline erişim imkanı sunuyoruz.

4. Tanıtım yapın ve kazanın

Hazır materyaller ve ekibimizin sunduğu özel içerik oluşturma desteğiyle yayına başlayın.
Allan Torquato

Hostinger ile olan bu ortaklık için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Bugün, bu ortaklık sadece şirketimin ana motoru olmakla kalmadı, aynı zamanda öğrencilerim için de kolaylık ve sonuç kaynağı oldu.

Natasha Puente

Öğrencilerimin çoğu hayatlarında hiç web sitesi yapmamıştı, ancak Hostinger'ın yapay zeka destekli web sitesi oluşturucusu sayesinde ilk sayfalarını başarıyla yayınladılar ve çok heyecanlandılar.

Öğrencileriniz öğrenirken siz de kazanın.

Eğitim ortaklığı programı hakkında sıkça sorulan sorular

Hostinger Eğitim Ortaklığı Programı nedir?

Hostinger Eğitim Ortaklığı Programı, özellikle eğitimciler, ders oluşturucular ve kurumlar için tasarlanmış, performansa dayalı bir iş birliği programıdır. Basit bir fikre dayanmaktadır: Öğrencilerinizin çevrimiçi gerçek projeler oluşturmak için güvenilir araçlara ihtiyacı vardır ve siz de onları sektördeki en iyi platformlardan biriyle buluşturarak ödüllendirilirsiniz. Bu program, kitlenizle birlikte büyümek üzere tasarlanmıştır.

Kimler ortak olabilir?

Eğer eğitim içerikleri üretiyorsanız ve hedef kitleniz aşağıdaki konulardan herhangi biriyle ilgilenen öğrencilerden oluşuyorsa, bu program tam size göre: web geliştirme veya programlama, yapay zeka araçları ve otomasyon, dijital pazarlama, vibe kodlama, serbest çalışma ve girişimcilik veya internetten para kazanma.

Büyük bir takipçi kitlesine ihtiyacınız yok. Etkileşim, erişimden daha önemlidir - 1.000 öğrenciden oluşan son derece güvenilir bir topluluk, 1 milyonluk pasif bir kitleyi geride bırakabilir. Tavsiyeleriniz önem taşıyorsa, sizinle çalışmak istiyoruz.

Program ne tür ortaklıkları içeriyor?

Eğitim Ortaklığı Programı iki ana ortaklık türünü kapsar. Etkileyici ve Eğitimci Liderliğindeki Kurslar (B2C) — çevrimiçi kurslar, topluluklar veya içerik kanalları aracılığıyla ders veren bireysel içerik oluşturucular, eğitmenler ve etkileyiciler içindir. Ve Kurum Liderliğindeki Programlar (B2B) — Hostinger'ı resmi müfredatlarına veya öğrenci kaynaklarına entegre etmek isteyen üniversiteler, EdTech şirketleri, kodlama okulları ve e-öğrenme platformları içindir.

İster 1.000 takipçisi olan tek başına bir içerik oluşturucu olun, ister binlerce öğrenciye hizmet veren bir kurum olun, bu programda sizin için bir yer var.

Öğrencilerim bu programdan nasıl faydalanabilir?

Öğrencileriniz, önceden hiçbir teknik deneyime sahip olmasalar bile, web siteleri oluşturmalarına, işletmeler kurmalarına ve projeleri hayata geçirmelerine olanak tanıyan, yapay zeka destekli son teknoloji araçlara erişim elde ederler. Hostinger platformu, yeni başlayanların fikir aşamasından canlı siteye geçişini aylar değil, dakikalar içinde gerçekleştirmeleri için tasarlanmıştır. Profesyonellerin gerçekten kullandığı araçlarla öğrenerek, öğrencileriniz gerçek ve pratik bir avantaj elde ederler. Sadece alıştırmaları tamamlamakla kalmazlar, gerçek dünyada işe yarayan şeyler inşa ederler. Bu, herhangi bir dijital pazarlama, web geliştirme, girişimcilik veya yapay zeka odaklı müfredat için anlamlı bir gelişmedir.

Öğrencilerim hangi Hostinger ürünlerini kullanacak?

Hostinger, ilk web sitelerini oluşturmaktan karmaşık otomasyon iş akışlarını dağıtmaya kadar her aşamadaki öğrenciler için uygun eksiksiz bir araç ekosistemi sunar. Müfredatınıza bağlı olarak, öğrencileriniz her türlü web sitesi veya blogu başlatmak için web barındırma ve WordPress barındırma; kodlama gerektirmeden dakikalar içinde profesyonel görünümlü bir site oluşturmak için Yapay Zeka Web Sitesi Oluşturucu; öğrencilerin istediklerini basitçe tanımlayarak web uygulamaları oluşturmalarına ve dağıtmalarına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir uygulama oluşturucu olan Hostinger Horizons; daha gelişmiş projeler ve özel sunucu ortamları için VPS barındırma; JavaScript tabanlı uygulamalar için Node.js barındırma; otomasyon ve yapay zeka odaklı kurslar için mükemmel olan iş akışı otomasyonu için kendi kendine barındırılan n8n; manuel kurulum gerektirmeden popüler uygulamaların hızlı dağıtımı için tek tıklamalı OpenClaw; ve ilk günden itibaren profesyonel bir çevrimiçi varlık oluşturmak için alan adı kaydı ve Hostinger E-posta ile çalışabilirler.

Kursunuz neyi kapsarsa kapsasın, öğrenme yolculuğuna doğal olarak uyan bir Hostinger ürünü vardır.

Ne tür tanıtım materyalleri ve destek alacağım?

Eğitim ortağı olarak, Hostinger'ı ilk günden itibaren etkili bir şekilde tanıtmanıza yardımcı olacak eksiksiz bir araç seti elde edersiniz. Bu set, kursunuza veya içeriğinize doğrudan ekleyebileceğiniz hazır banner'lar ve görseller; Hostinger ürünleri hakkında net genel bakışlar sunan ürün özetleri (böylece ürünler hakkında güvenle konuşabilirsiniz); en iyi performans gösteren stratejiler ve en iyi ortaklarımız arasında işe yarayan yöntemlere dayalı satış hunisi bilgisi; Hostinger'ın derslerinize ve modüllerinize doğal bir şekilde entegre olmasını sağlayan ürün entegrasyonları konusunda rehberlik; yönlendirmeleriniz, dönüşümleriniz ve komisyonlarınız hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlayan bir performans izleme panosu; ve büyümenizi desteklemek ve ortaklıktan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için size özel bir ortak yöneticisi (gerçek bir kişi) içerir.

Zaten Hostinger ortaklık hesabım var, bu farklı mı?

Yes — the Educational Partnership Program is a separate, distinct program from the standard Hostinger affiliate program. It's specifically designed for educators and institutions, with a different onboarding experience, dedicated support, and resources tailored to educational content creators.

If you currently have a standard affiliate account and believe you're a strong fit for this program, you're welcome to apply separately.

Ortak nasıl olabilirim?

Başlamak oldukça kolay. Öncelikle, bu sayfadaki ortaklık başvuru formunu doldurun; bu sadece birkaç dakika sürer. Ekibimiz daha sonra başvurunuzu inceler ve sonraki adımlar için sizinle iletişime geçer. Onaylandıktan sonra, ortaklık kontrol panelinize, tanıtım materyallerine ve Hostinger'ı içeriğinizde tanıtmaya başlamak için ihtiyacınız olan her şeye erişim elde edeceksiniz.

Başvurumu gönderdim, bundan sonra ne olacak?

Ortaklık ekibimiz başvurunuzu genellikle birkaç iş günü içinde dikkatlice inceleyecektir. Profiliniz uygun bulunursa, onayınız ve sonraki entegrasyon adımları hakkında ayrıntılı bilgi içeren bir e-posta ile sizinle iletişime geçeceğiz.

