Erken erişim

İşinizi AI ajanlarıyla büyütün

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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AI ajanlarımız

Yapay zeka araçları size boş bir sohbet kutusu sunar. Ne sormanız gerektiğini, bunu nasıl sormanız gerektiğini ve sonrasında ne yapacağınızı sizin bulmanız beklenir.

Temsilcilerimiz yerleşik becerilere sahiptir. Her biri ne yapacağını ve nasıl yardım edeceğini bilen bir uzmandır. İlk günden itibaren işinizi büyütmenize yardımcı olan 7 yapay zeka ajanı.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Üç adım. Hepsi bu.

01

İhtiyacınızı seçin

Daha iyi SEO’ya mı ihtiyacınız var? Bir içerik planına mı? Yasal sayfalara mı? Size en uygun ajanı seçin.
02

Ajanınızla sohbet edin

İşinizden bahsedin. Doğru soruları soracak ve ardından çalışmaya başlayacaklardır.
03

Gerçek sonuçlar elde edin

Stratejiler, blog yazıları, denetimler, e-posta kampanyaları. Kopyalayıp yapıştırmaya ve kullanmaya hazır.
Başlayın

Mühendisler için değil, işletme sahipleri için tasarlandı

Hostinger siteniz için tasarlandı

Ajanlarınız; web siteniz, domaininiz ve işletmeniz gibi zaten kullandığınız araçlarla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Teknik beceri gerekmez

Sohbet edebiliyorsanız Agents'ı da kullanabilirsiniz. Ezberlemeniz gereken komutlar yok, kurulum gerekmez.

Genel amaçlı değil, uzman ajanlar

Her ajan tek bir görev için eğitilmiştir. Böylece her şeyi yapmaya çalışan genel bir asistandan ziyade uzman seviyesinde yardım alırsınız.

Verileriniz size aittir

Konuşmalar gizlidir. Verileriniz üzerinde eğitim yapmayız ve bunları üçüncü taraflarla paylaşmayız.

Milyonlarca mutlu müşterinin arasına katılın

Hostinger, işletmenizin başarısına katkı sağlayacak tüm araçları sunduğu için ihtiyacınız olan her şeyi bulabileceğiniz yerdir.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Bir süredir Hostinger kullanıyorum ve deneyimim gerçekten çok iyi. Kurulum süreci, teknik konulara çok hakim olmayan biri için bile oldukça kolaydı.

Dm Rawat

Dm Rawat

Kullanışlı, güvenilir ve bakımlı bir hizmet. Canlı destek ekibi de her an yardımcı olmaya hazır. Gerçekten tavsiye ederim.

Amir Benslama

Amir Benslama

AI ajan ekibiniz hazır. Ya siz?

Hazırım!
AI ajan ekibiniz hazır. Ya siz?

Sıkça sorulan sorular

Hostinger Agents nedir?

Hostinger Agents, strateji, yazarlık, SEO, pazarlama, hukuk, müşteri iletişimi ve satış gibi belirli iş alanları için tasarlanmış uzman ajanlardan oluşan bir ekip sunan yapay zeka destekli bir uygulamadır. Tek bir genel sohbet botu yerine, dilediğiniz zaman sade bir dille konuşabileceğiniz odaklı uzmanlara erişirsiniz. Teknik bilgi gerekmez.

Hostinger Agents kimler içindir?

Tek başına çalışan girişimciler, ek iş yapanlar ve işinin her aşamasını kendi yöneten küçük işletme sahipleri için tasarlanmıştır. Daha önce keşke istediğim an ulaşabileceğim bir stratejistim, yazarım, pazarlamacım ya da hukuk danışmanım olsa diye düşündüyseniz, Hostinger Agents tam olarak bunu sunar.

ChatGPT'den farkı nedir?

Genel amaçlı yapay zeka sohbet botlarının aksine, her Hostinger Agent belirli bir iş alanında derin uzmanlığa sahip olacak şekilde önceden eğitilmiştir. Kusursuz bir komut hazırlamanız gerekmez; yalnızca bir ajan ve bir beceri seçersiniz, gerisini sizi faydalı bir sonuca yönlendirerek o halleder.

Beceriler nelerdir ve nasıl çalışırlar?

Beceriler, her ajanın içinde yer alan hazır görev şablonlarıdır. Ne sormanız gerektiğini düşünmek yerine bir beceri seçersiniz ve ajan sizi belirli bir sonuca adım adım yönlendirir; örneğin bir blog yazısı hazırlamak, anahtar kelime araştırması yapmak veya bir gizlilik politikası oluşturmak gibi. Beceriler, boş bir sohbet başlatmaya kıyasla daha hızlıdır, daha yapılandırılmıştır ve daha iyi sonuçlar üretir.

Uygulamayı her açtığımda baştan başlamam gerekiyor mu?

Hayır. Her ajan sizinle tek ve kesintisiz bir sohbet yürütür; süresi dolan oturumlar ya da yönetmeniz gereken bir geçmiş yoktur. Uygulamayı kapatıp daha sonra geri döndüğünüzde, ajan tam olarak kaldığınız yerden devam eder. İşletmenizin bağlamını her seferinde yeniden açıklamanız gerekmez.

Gizliliğinize önem veriyoruz

Bu web sitesi, sitenin düzgün çalışması ve siteyle nasıl etkileşimde bulunduğunuz hakkında veri elde etmenin yanı sıra pazarlama amaçları için gerekli olan çerezleri kullanır. Kabul ederek, Çerez politikamızda açıklandığı gibi reklam hedefleme, kişiselleştirme ve analiz için cihazınızda çerezlerin saklanmasını kabul etmiş olursunuz.