Tüm Domain Uzantıları - TLD Listesi
Siteniz için en popüler alan adı uzantılarından birini seçin.
2025 için en iyi domain uzantıları
Neden Hostinger'ın TLD listesinden domain satın almalısınız?
İtibar ve güvenilirlik
Kapsamlı bir alan adı uzantısı listesi sunan, ICANN'e kayıtlı saygın bir domain kayıt şirketiyiz. 100'den fazla alan adı uzantısı arasından birini seçerek çevrimiçi yolculuğunuza doğru şekilde başlayın.
Güvenlik ve gizlilik
Whois Domain Gizlilik Koruması, desteklenen TLD'ler için Hostinger tarafından ücretsiz olarak sunulur. İletişim bilgilerinize, adınıza ve diğer kişisel bilgilerinize herkesin erişmesini engelleyin.
7/24 Uzman Desteği
Web siteniz veya alan adı uzantınızla ilgili teknik sorunlarla karşılaşırsanız sektörde ve alanlarındaki uzmanlarından oluşan ekibimiz her zaman yardıma ve desteğe hazırdır.
Çevrimiçi İşletmenizi Kurmak İçin İhtiyacınız Olan Her Şey
Çevrimiçi yolculuğunuzda başarıya ulaşmak için gerekli araçlar burada. Her şey mükemmel bir alan adıyla başlar.
Tüm alan adı uzantılarını keşfedin
TLD listemiz şunları içerir: genel üst düzey alanlar, ülke kodlu TLD'ler ve yeni TLD'ler. Çevrimiçi projeleriniz için en iyi alan adı uzantılarını bulacaksınız. Kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek için Domain Sorgulama aracımızı kullanın.
Sitenizi kurun
Hızlı ve güvenilir web hosting hizmeti sunuyoruz ve %99.9 kesintisiz çalışma garantisi veriyoruz. Paylaşımlı, bulut veya yönetilen WordPress web hosting planları arasında seçim yapın ve web sitenizin iyi performans göstermemesi veya yavaş yüklenmesi konusunda endişelenmeyin.
Profesyonel bir e-posta alın
Bir profesyonel e-posta adresi alarak işletmenizin çevrimiçi itibarını artırın. İş akışı yönetimi için daha kapsamlı bir araca ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, Google Workspace'i tercih edin.