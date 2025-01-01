Tercih ettiğiniz alan adı zaten başka biri tarafından kaydedilmişse, mevcut sahibinin iletişim bilgilerini bulmak için WHOUS arama aracını kullanmayı deneyin ve satın almak için teklifte bulunun. Veya alan adı sahipliğinin süresinin dolmasını bekleyin ve satın alın.

Bununla birlikte, en iyi hareket tarzı farklı bir web sitesi adı seçmek veya kayıt için mevcut olan daha yeni alan adı uzantılarını keşfetmektir. Hatta daha iyi bir seçenek bile bulabilirsiniz.