Tüm Domain Uzantıları - TLD Listesi

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.com
₺  533,99₺  164,99
.online
₺  1.370,99₺  77,99
.net
₺  626,99₺  409,99
.shop
₺  1.370,99₺  38,99
.pro
₺  978,99₺  117,99
.xyz
₺  547,99₺  77,99
*2 veya daha fazla yıllık kayıtlarda 1 yıl
Her alınabilir alan adına ücretsiz gizlilik koruması dahildir

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2025 için en iyi domain uzantıları

.com
₺  533,99%69 İNDİRİM
₺  164,99 /yıl
.online
₺  1.370,99%94 İNDİRİM
₺  77,99 /yıl
.net
₺  626,99%35 İNDİRİM
₺  409,99 /yıl
.io
₺  2.310,99%46 İNDİRİM
₺  1.252,99 /yıl
.icu
₺  626,99%94 İNDİRİM
₺  38,99 /yıl
.xyz
₺  547,99%86 İNDİRİM
₺  77,99 /yıl
.pro
₺  978,99%88 İNDİRİM
₺  117,99 /yıl
.cloud
₺  782,99%90 İNDİRİM
₺  77,99 /yıl

Neden Hostinger'ın TLD listesinden domain satın almalısınız?

İtibar ve güvenilirlik

İtibar ve güvenilirlik

Kapsamlı bir alan adı uzantısı listesi sunan, ICANN'e kayıtlı saygın bir domain kayıt şirketiyiz. 100'den fazla alan adı uzantısı arasından birini seçerek çevrimiçi yolculuğunuza doğru şekilde başlayın.

Güvenlik ve gizlilik

Güvenlik ve gizlilik

Whois Domain Gizlilik Koruması, desteklenen TLD'ler için Hostinger tarafından ücretsiz olarak sunulur. İletişim bilgilerinize, adınıza ve diğer kişisel bilgilerinize herkesin erişmesini engelleyin.

7/24 Uzman Desteği

7/24 Uzman Desteği

Web siteniz veya alan adı uzantınızla ilgili teknik sorunlarla karşılaşırsanız sektörde ve alanlarındaki uzmanlarından oluşan ekibimiz her zaman yardıma ve desteğe hazırdır.

Çevrimiçi İşletmenizi Kurmak İçin İhtiyacınız Olan Her Şey

Çevrimiçi yolculuğunuzda başarıya ulaşmak için gerekli araçlar burada. Her şey mükemmel bir alan adıyla başlar.

Tüm alan adı uzantılarını keşfedin

TLD listemiz şunları içerir: genel üst düzey alanlar, ülke kodlu TLD'ler ve yeni TLD'ler. Çevrimiçi projeleriniz için en iyi alan adı uzantılarını bulacaksınız. Kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek için Domain Sorgulama aracımızı kullanın.

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Hızlı ve güvenilir web hosting hizmeti sunuyoruz ve %99.9 kesintisiz çalışma garantisi veriyoruz. Paylaşımlı, bulut veya yönetilen WordPress web hosting planları arasında seçim yapın ve web sitenizin iyi performans göstermemesi veya yavaş yüklenmesi konusunda endişelenmeyin.

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.agency

.ai

.app

.at

.blog

.ca

.cc

.ch

.cloud

.club

.co

.com

.com.au

.dev

.es

.eu

.info

.io

.it

.life

Domain uzantıları SSS

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