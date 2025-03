Üst düzey domain (TLD) olarak da bilinen alan adı uzantısı, bir alan adının son noktasından sonra yer alan bitiş kısmıdır. .com, web adreslerinde yaygın olarak kullanılan en popüler TLD'lerdendir.

Domain uzantılar, insanların sitenin amacını veya coğrafi konumunu belirlemesine yardımcı olur. Örneğin, .us ile biten bir site Amerikan halkına odaklandığını gösterir. TLD'leri koruyan bir kuruluş olan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), tüm alan adı uzantılarını beş kategoriye ayırır: jenerik alan adı uzantıları (gTLD), sponsorlu (sTLD), ülke kodu (ccTLD), altyapı ve test (TTLD).

Doğru web sitesi adını mükemmel alan adı uzantısıyla birleştirmek, işletmenize güvenilirlik sağlayacak, SEO çalışmalarınıza yardımcı olacak, daha fazla ziyaretçi çekecek ve markanızı çevrimiçi ortamda oluşturacaktır.