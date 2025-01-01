Hızlıca çevrimiçi olun, üstelik rakipsiz bir fiyatla

Fikrinizi çevrimiçi ortamda büyütmek için çok çeşitli hizmetler ve planlar arasından seçim yapın.

Web hostingWordPress için hostingCloud hosting
48 ay24 ay12 ay1 ay

Planları karşılaştır
Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının planınızdaki ay sayısına bölünmesini yansıtır.

Tüm bunların tadını çıkarın. Ekstra ücret ödemeden.

Sınırsız SSL güvenlik sertifikası
Ücretsiz alan adı (yıllık planlarla)
Profesyonellerce tasarlanmış şablonlar
Otomatik yedekler ve güncellemeler
E-posta adresleri
Sınırsız site trafiği

Sizin için doğru hostingi bulun

KÜÇÜK İLE ORTA ÖLÇEKLİ SİTELER İÇİNDİR
Web hosting
Acemiler için mükemmeldir. Fikrinizi internete taşımak için gereken her şeyi sunar.
E-Ticaret
500 ürün
Basitlik
Yüksek
Sunucu kontrolü
Düşük
Ölçeklenebilirlik
Orta
WORDPRESS HAYRANLARI İÇİN
WordPress için hosting
Dünyanın en popüleri içerik yönetim sistemi için optimize edilmiş hosting. Orta büyüklükteki siteler içindir.
E-Ticaret
5.000 ürün
Basitlik
Yüksek
Sunucu kontrolü
Düşük
Ölçeklenebilirlik
Orta
DAHA BÜYÜK PROJELER İÇİN
Cloud hosting
İşinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Müşteri sitesi yönetimi için mükemmeldir.
E-Ticaret
5.000 ürün
Basitlik
Yüksek
Sunucu kontrolü
Düşük
Ölçeklenebilirlik
Yüksek
Şimdi başla

Planları karşılaştır

Her bir planın maliyetini ve paranızın karşılığında ne aldığınızı bir bakışta görün.

Hosting Planı Özellikleri

Single
Premium
Business
Cloud Startup
En iyi özellikler
Site
WordPress için Yönetimli Hosting
Aylık ziyaretçi
SSD depolama
Dosya ve Dizin (inode)
Ücretsiz hazır şablonlar
Ücretsiz otomatik site taşıma
Sınırsız ücretsiz SSL
1 posta kutusu - 1 yıl boyunca ücretsiz
Haftalık Yedekler
WordPress Güvenlik Açığı Tarayıcı
Akıllı WordPress Otomatik Güncellemeleri
Standart WordPress Hızlandırma
Bant Genişliği
Ücretsiz alan adı değeri
Ücretsiz CDN
WordPress YZ Araçları
WordPress test ortamı
Özel IP Adresi
Öncelikli Destek
WordPress İçin Yönetimli Hosting
Ücretsiz 1-tık WordPress kurulumu
Ücretsiz 1-tık Google entegrasyonu
WordPress Hızlandırma (LiteSpeed)
WordPress Uyumluluk Denetleyicisi
Starter WooCommerce
WordPress Multisite
WP-CLI ve SSH
Ücretsiz Amazon affliate WordPress eklentisi
WordPress Nesne Önbelleği
İsteğe Bağlı Yedekleme
Hostinger Site Kurucu
YZ Site Kurucu
Sürükle Bırak Düzenleyici
150 Şablon
Pazarlama entegrasyonları
YZ Görsel Oluşturucu
YZ Yazar
YZ Blog Oluşturucu
YZ Isı Haritası
YZ SEO Optimizasyonları
E-Ticaret özellikleri
%0 İşlem Ücreti
100+ ödeme yöntemi
Güvenlik
Standart DDoS Koruması
Web Uygulaması Güvenlik Duvarı
Cloudflare Korumalı Ad Sunucuları
Kötü Amaçlı Yazılım Tarayıcı
Güvenli Erişim Yöneticisi
Ücretsiz alan adı Whois gizlilik koruma değeri
Hizmet ve Destek
30 Gün İçinde Para İade Garantisi
%99,9 Çalışma Garantisi
Küresel Veri Merkezleri
7/24 Destek
Teknik Ayrıntılar
PHP işçisi
Aylık ziyaretçi
alt domain
MySQL Maksimum Kullanıcı Bağlantısı
veritabanı
FTP hesabı
Cronjob
GIT erişimi
Çoklu PHP Versiyonu
DNS Yönetimi
Önbellek Yöneticisi
Güçlü Kontrol Paneli
SSH Erişimi
1
10 000
10 GB
200 000
100 GB
₺338,99
₺338,99
25
10 000
2
25
2
1
2
25
25 000
25 GB
400 000
25
₺338,99
₺338,99
40
25 000
100
50
300
50
100 000
50 GB
600 000
50
₺338,99
₺338,99
60
100 000
100
75
300
100
200 000
100 GB
2 000 000
100
₺338,99
₺338,99
100
200 000
300
100
800
₺  44,99 /ay
₺  69,99 /ay
₺  119,99 /ay
₺  254,99 /ay

Dünya çapında 3+ milyon site sahibi bize güveniyor

Charlie Low
Charlie Low
Nohma'nın Kurucu Ortağı

Hostinger ile çalışmaya başladığımızdan beri her şey inanılmazdı. Gerçekten hiç sorun yaşamadık ve eğer bir sorumuz olursa müşteri hizmetleri harikaydı.

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Jack Bies
Jack Bies
Yaratıcı yönetmen

Hostinger'ın Müşteri Başarı ekibi sorunumu anlamak için ellerinden geleni yapıyor.

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Jhon Ortega
Jhon Ortega
Girişimci

Acemilere göre, sezgisel ve iyi performans için çok iyi yapılandırılmış bir hosting şirketi arıyordum.

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Her plana dahildir

Site Kurucu

Site Kurucu

Yapay zeka araçlarıyla sitenizi 3 basit adımda oluşturun. Dakikalar içinde yayına hazırsınız.

Tam güvenlik

Tam güvenlik

Arkanıza yaslanıp rahatlayın, siteleriniz ve ziyaretçileriniz en yeni güvenlik yazılımlarıyla korunuyor.

Garantili 99,9 çalışma süresi.

Garantili 99,9 çalışma süresi.

99,9 çalışma süresi garantimiz sayesinde sitenizin her zaman kullanıcıların erişimine açık kalır.

Tek ve basit bir gösterge paneli

Tek ve basit bir gösterge paneli

Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanan sitenizin nasıl performans gösterdiğini bir bakışta görebilirsiniz.

7/24 müşteri desteği

7/24 müşteri desteği

İhtiyaç duyduğunuz her an uzman desteğine erişin. Genellikle 2 dakikadan kısa sürede yanıt veriyoruz ve ekibimiz 10'dan fazla dil konuşuyor.

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Charlie Low and Dale Comely

Destek sağlarken, gerçekten mühendislerimize Hostinger'ı kıyas noktası olarak gösteriyoruz.

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Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

Hostinger'a geçmek şimdiye kadar verdiğim en iyi karardı.

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Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Gabrielle Scarlett

Hostingi, alan adı ve SSL sertifikasını tek bir yerden yönetebildim, bu özellik sahiden rahatlatıcıydı.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Planınızda 76%oranına varan tasarruf edin

%100 memnun kalmadığınız takdirde satın alma işleminizi takip eden 30 gün içerisinde ödemenizin iadesini talep edebilirsiniz. Süreç kolay ve risksizdir. Daha fazla bilgi için lütfen ücret iade politikamızı inceleyin (istisnalar geçerli olabilir).

Şimdi Başla

Hostinger fiyatları SSS

Yıllık hosting planlarına dahil olan ücretsiz alan adını nasıl kaydedebilirim?

Ücretsiz SSL sertifikasını nasıl etkinleştiririm?

Koşullarım değişirse planımı değiştirebilir miyim?

Neden farklı planlar farklı fiyatlara mal oluyor?

Hostinger e-ticaret hosting sunuyor mu?

Mevcut sitelerimi Hostinger'a taşıyabilir miyim?

Başka bir şirkette alan adım var. Bunu Hostinger'a transfer edebilir miyim?

Ben profesyonel bir web geliştiricisiyim, benim için hangisi daha iyi: web hosting, bulut hosting veya VPS hosting.

WordPress'te bir site oluşturabilir ve Hostinger ile barındırabilir miyim?