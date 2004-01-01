Tüm hosting planlarımız sitenizi çevrimiçi hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar, güvenebileceğiniz performans ve güvenliği içerir ve her plan farklı ihtiyaçlara uyacak şekilde uyarlanmıştır. Örneğin bir bireyin profesyonel portföy sitesi, orta ölçekli bir perakendecinin sanal mağazası için ihtiyaç duyacağı e-ticaret kaynaklarına ihtiyaç duymaz veya bir geliştiricinin özel bir çevrimiçi oyun sunucusu barındırması gerekebilir. Çeşitli planlar sunarak, yalnızca ihtiyacınız olan özellikler ve kaynaklar için ödeme yapmanızı sağlayabiliriz.