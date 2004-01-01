OpenClaw: 7/24 AI asistanınız

OpenClaw’u tek tıkla edinin ve günlük görevlerinizi hiçbir yapılandırma veya gizli adım olmadan otomatikleştirin.

Önceden yüklenmiş AI kredileri

AI kredileri OpenClaw’a komut vermek için kullanılır. AI kredilerini ayarlamak veya yüklemek için üçüncü taraf platformlara gitmenize gerek yoktur.

Tek tıkla kurun

OpenClaw’ı kurmak kolaydır; bu da onu yeni başlayanlar için ideal hale getirir.

Güvenli ve özel

OpenClaw izole bir Docker ortamında barındırılır. Bu da verilerinizin ve sohbet kayıtlarınızın sizin kontrolünüzde olduğu anlamına gelir.

İhtiyacınız olan her şeyi tek bir planla edinin

Planınızı başlatın ve ihtiyacınız olan her şeyle birlikte OpenClaw’ı hemen kullanmaya başlayın.
OpenClaw
₺7.247,76 karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat ₺24.143,76). Yenileme ücreti: ₺754,99/ay
1.005,99
%70 İNDİRİM
301,99 /ay
OpenClaw otomatik olarak kurulur
Acente başına ücret yok
%100 özel kontrol
Planınıza dahil olan özellikler
Dahili güvenlik
AI ajanlarınızı ve iş akışlarınızı görsel olarak yönetin
AI kredileriyle çeşitli AI modellerini kullanın
WhatsApp ve Telegram uyumlu
Özel ve güvenli gelen kutusu
OpenClaw’ı 3 kolay adımda dağıtın

OpenClaw’ı manuel olarak kurmak saatler sürebilir. Hostinger ile ise anında başlatabilirsiniz; yeni bir şey öğrenmenize gerek yoktur.

OpenClaw'ı tek tıklamayla yükleyin

Planınızı başlatın, kurulumu otomatik olarak biz halledelim. Teknik deneyim gerekmez.

Sohbet etmek istediğiniz yeri seçin

Telegram veya WhatsApp üzerinden bağlanın ve AI asistanınızla saniyeler içinde sohbet etmeye başlayın.

OpenClaw kullanıma hazır

Ek bir kurulum gerekmez, OpenClaw AI asistanınız çalışmaya başlamaya hazırdır.

OpenClaw ile neler oluşturabilirsiniz?

Kişisel verimlilik asistanı

OpenClaw görevleri yönetebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir, konuşmaları özetleyebilir ve programınızı daha az manuel çabayla planlamanıza yardımcı olabilir.

Satış asistanı

Yeni talepleri otomatik olarak yönetin, iletişim bilgilerini toplayın ve ciddi potansiyel müşterileri genel sorulardan ayırın.

Kodlama asistanı

OpenClaw’ın yardımıyla kod yazın, geliştirin ve hata ayıklayın. Kavramları açık bir şekilde açıklar ve geliştirme sürecini daha sorunsuz hale getirmek için öneriler sunar.

Araştırmacı

Bilgi toplamak, içerikleri özetlemek ve seçenekleri karşılaştırmak için OpenClaw’ı kullanın. Böylece saatler süren araştırmaya gerek kalmadan daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.

Sosyal medya planlayıcısı

Artık boş bir sayfaya bakıp kalmayın. Gönderi taslakları oluşturun, içerik fikirleri üretin ve yayın takviminizi planlayın.

Destek uzmanı

Yaygın müşteri sorularını yanıtlayın ve kullanıcıları basit adımlar boyunca otomatik olarak yönlendirin. OpenClaw tekrarlayan yanıtları azaltır ve yanıt süresini iyileştirir.

Hostinger ile OpenClaw ve diğerleri

Hostinger’daki OpenClaw ile diğer çözümler arasındaki fark nedir? Biz sadeliğe odaklanıyoruz, böylece AI ajanınızı saniyeler içinde kullanmaya başlayabilirsiniz.
Hostinger
Diğer sağlayıcı

Dağıtım hızı

Anında hazır.
Manuel kurulum ve ortam ayarları.

Teknik karmaşıklık

Her şey hazır şekilde çalışır.
API anahtarları ve manuel yapılandırma gerektirir.

AI kredileri

Önceden yüklenmiş AI kredileri dahildir.
Harici API hesapları gereklidir.

Ajan yönetimi

AI ajanlarını ve iş akışlarını yönetmek için kullanımı kolay bir görsel arayüz.
Mevcut değil

Neden OpenClaw’ı Hostinger ile dağıtmalısınız?

Tek tıkla kurulum

OpenClaw'ı anında başlatın. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma gerekmez.

Önceden yüklenmiş AI kredileri

AI asistanları yanıt üretmek ve görevleri tamamlamak için kredi kullanır. Hemen OpenClaw kullanmaya başlayabilmeniz için bu kredileri sizin için ekledik.

Varsayılan olarak özel ve güvenli

OpenClaw özel ve güvenli bir ortamda çalışır, bu sayede verileriniz ve sohbet kayıtlarınız gizli kalır.

Sizin için kuruldu ve test edildi

OpenClaw özel bir kasa üzerinde çalışır, bu sayede verileriniz ve sohbet kayıtlarınız gizli kalır.

7/24 çalışır

OpenClaw asistanınız siz çevrimdışıyken bile görevleri ve sohbetleri yöneterek günün her saati çevrimiçi kalır.

AI için ayrı bir gelen kutusu

Kişisel e-postanızı kullanmak yerine, daha iyi güvenlik için ayrı bir OpenClaw posta kutusu seçebilirsiniz.

30 gün para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza bakın.
OpenClaw Hostinger SSS

OpenClaw hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

OpenClaw’ı kurmak için herhangi bir teknik bilgiye ihtiyacım var mı?

Hiç gerekmez. OpenClaw, hayatında hiç sunucu kullanmamış kişiler için tasarlanmıştır. Tek tıkla kurulum, sunucu ortamından AI yapılandırmasına kadar tüm kurulumu sizin yerinize gerçekleştirir. Tek yapmanız gereken planınızı seçip dağıtımı başlatmak. Dakikalar içinde kişisel AI asistanınız kullanıma hazır olur. Kodlama yok, komut satırı yok, karmaşık paneller yok.

AI kredileri nasıl çalışır ve harici hesaplar kurmam gerekir mi?

AI kredileriniz hazır şekilde entegre edilmiş olarak gelir ve kutudan çıktığı anda kullanıma hazırdır. Standart bir OpenClaw kurulumunun aksine OpenAI veya Anthropic gibi AI sağlayıcılarında hesap oluşturmanız, API anahtarları üretmeniz veya herhangi bir teknik yapılandırma yapmanız gerekmez. Hostinger kontrol paneliniz üzerinden kredi satın almanız yeterlidir; asistanınız anında çalışmaya başlar. Daha fazlasına ihtiyaç duyduğunuzda aynı panelden kolayca kredi ekleyebilirsiniz.

Verilerim gizli ve güvenli mi?

Kesinlikle. Her OpenClaw örneği kendi izole ortamında çalışır; yani verileriniz ve sohbetleriniz diğer kullanıcılardan tamamen ayrıdır. Yetkisiz erişimi veya dış müdahaleleri önlemek için her konteyner kilitlenir ve her örnek varsayılan olarak oluşturulan yüksek karmaşıklıkta özel bir güvenlik ağ geçidiyle gelir. Hiçbir yapılandırma yapmadan profesyonel düzeyde koruma elde edersiniz.

Tek tıkla OpenClaw ile OpenClaw’ı bir VPS üzerinde çalıştırmak arasındaki fark nedir?

Bir VPS ile sunucuya tam root erişimi ve tam kontrol elde edersiniz. Ancak bu aynı zamanda kurulum, güncellemeler ve güvenlikten sizin sorumlu olduğunuz anlamına gelir. Tek tıkla OpenClaw ise tüm bu karmaşıklığı ortadan kaldırır. Altyapıyı biz yönetir, OpenClaw kurulumunuzu en güncel ve kararlı sürümde tutar ve ek güvenlik katmanları sağlarız. Böylece bir sunucu yönetmek yerine tamamen AI asistanınızı kullanmaya odaklanabilirsiniz. Tam özelleştirme isteyen bir geliştiriciyseniz, VPS OpenClaw planlarımız sizin için daha uygun olabilir.

OpenClaw ile neler yapabilirim?

OpenClaw, dizüstü bilgisayarınız kapalıyken bile 7/24 çalışan kişisel AI asistanınızdır. WhatsApp, Telegram, Slack ve Discord dahil olmak üzere favori mesajlaşma uygulamalarınıza bağlayabilir; günlük görevleri otomatikleştirmek, farklı platformlardaki sohbetleri yönetmek, potansiyel müşterileri takip etmek, tarayıcı otomasyonları çalıştırmak ve çok daha fazlası için kullanabilirsiniz. Onu, hiç uyumayan ve her zaman yardımcı olmaya hazır bir dijital ekip üyesi gibi düşünebilirsiniz.

