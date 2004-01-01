Bireyler ve işletmeler için
Geliştiriciler ve sistem yöneticileri için
Kaynaklar
Size özel yapay zekâ asistanınız. Özel, her zaman aktif ve 60 saniye içinde canlı yayına hazır.
Anında kurulum
OpenClaw'ın kurulumu inanılmaz derecede kolaydır ve yapay zeka ajanlarını herkesin kullanımına sunar. Teknik terim yok, karmaşıklık yok, sadece ilk otomasyonunuza giden hızlı bir yol.
Sıfır bakım
Yönetilen OpenClaw, tüm güvenlik, güncellemeler ve yedeklemeleri üstlenir. Yapay zeka ajanlarınız, herhangi bir manuel müdahale gerektirmeden 7/24 çalışmaya devam eder.
Dahili araçlar
OpenClaw, kolay bir başlangıç için ihtiyacınız olan her şeye sahip: yapay zeka modelleri, web tarama ve ajan tabanlı bir posta kutusu; hepsi entegre olarak sunuluyor.
Hostinger ile OpenClaw'ın diğer seçeneklere göre performansı
OpenClaw Hostinger SSS
OpenClaw'ı kurmak için herhangi bir teknik bilgiye ihtiyacım var mı?
Kesinlikle hayır. 1 tıklamalı OpenClaw, hayatında hiç sunucuyla uğraşmamış kişiler için tasarlanmıştır. 1 tıklamalı kurulumumuz, sunucu ortamından yapay zeka yapılandırmasına kadar tüm kurulumu halleder. Sadece planınızı seçin, dağıt'a tıklayın ve kişisel yapay zeka asistanınız birkaç dakika içinde kullanıma hazır olsun. Kodlama yok, komut satırı yok, karmaşık kontrol panelleri yok.
Yapay zeka kredileri nasıl çalışıyor ve harici hesaplar oluşturmam gerekiyor mu?
Yapay zeka kredileriniz önceden entegre edilmiş ve kullanıma hazır halde gelir. Standart bir OpenClaw kurulumunun aksine, OpenAI veya Anthropic gibi yapay zeka sağlayıcılarıyla hesap oluşturmanıza, API anahtarları üretmenize veya herhangi bir teknik yapılandırma yapmanıza gerek yoktur. Hostinger kontrol paneliniz üzerinden kredi satın almanız yeterlidir ve asistanınız anında çalışır hale gelir. Daha fazlasına ihtiyacınız olduğunda, aynı kontrol panelinden doğrudan yükleme yapabilirsiniz - işte bu kadar basit.
Verilerim gizli ve güvenli mi?
Kesinlikle. Her OpenClaw örneği kendi izole ortamında çalışır; bu da verilerinizin ve konuşmalarınızın diğer kullanıcılardan tamamen ayrı olduğu anlamına gelir. Yetkisiz erişimi veya harici değişiklikleri önlemek için her bir konteyneri kilitliyoruz ve her örnek varsayılan olarak oluşturulmuş özel, yüksek karmaşıklıkta bir güvenlik ağ geçidiyle birlikte gelir. Hiçbir şeyi kendiniz yapılandırmanıza gerek kalmadan profesyonel düzeyde koruma elde edersiniz.
Tek tıklamayla OpenClaw kurulumu ile VPS üzerinde OpenClaw çalıştırmak arasındaki fark nedir?
Bir VPS ile tam root erişimine ve sunucu üzerinde tam kontrole sahip olursunuz; ancak bu aynı zamanda kurulum, güncellemeler ve güvenlikten de sorumlu olduğunuz anlamına gelir. Tek tıklamalı OpenClaw tüm bu karmaşıklığı ortadan kaldırır. Altyapıyı biz hallederiz, örneğinizi en son kararlı sürümde tutarız ve ekstra güvenlik katmanları ekleriz; böylece sunucu yönetimiyle uğraşmak yerine tamamen yapay zeka asistanınızı kullanmaya odaklanabilirsiniz. Tamamen özelleştirme isteyen bir geliştiriciyseniz, VPS OpenClaw planlarımız daha uygun olacaktır.
OpenClaw ile aslında neler yapabilirim?
OpenClaw, dizüstü bilgisayarınız kapalıyken bile 7/24 çalışan kişisel yapay zekâ asistanınızdır. WhatsApp, Telegram, Slack ve Discord dahil olmak üzere favori mesajlaşma uygulamalarınıza bağlayabilir ve günlük görevleri otomatikleştirmek, platformlar arası konuşmaları yönetmek, potansiyel müşterilerle ilgilenmek, tarayıcı otomasyonları çalıştırmak ve daha birçok şey için kullanabilirsiniz. Onu asla uyumayan ve her zaman yardıma hazır dijital bir ekip üyesi olarak düşünün.