Çevrimiçi olun: Uygun fiyatlı planlar ve hizmetler
+ ay ücretsiz
Premium avantajları:
+ ay ücretsiz
Premium paketindekilere ek olarak:
Ekstra ücret ödemeden faydalanın.
Dünya çapında 4+ milyon web sitesi sahibi tarafından güvenilmektedir
Mükemmel yazılım ve Hosting, ücretsiz SSL gibi tonlarca mükemmel özellik ve çok bilgili yardımcı personel ile harika bir fiyat ve yapay zeka destekli site oluşturucu bulunmaz Hint kumaşı, kardeşim için bir web sitesi hazırladım ve 2 saat içinde inanılmaz bir şekilde düzenleyip uyarladım.
Hostinger'ın Web Sitesi Oluşturma aracı birinci sınıf. Hiçbir site kurma aracının buna yaklaşacağını düşünmüyorum. WIX ve GoDaddy buradaki basitlik ve genel olanaklarla yarışamaz bile.
Kendi yönteminizle bir site oluşturun
Sürükle bırak
Beğendiğiniz içeriği seçin, istediğiniz yere sürükleyip bırakın.
Akıllı şebeke kullanın
Web sitenize ince ayar yaparken öğeler mükemmel hizalansın.
Renkleri ve yazı tiplerini değiştirin
Markanızın veya projenizin özünü gerçekten neyin yansıttığını keşfedin.
Öğeleri özelleştir
Hayalinizdeki web sitesini oluşturmak için bileşenleri yeniden düzenleyin.
Masaüstü ve mobil düzenleme
Web sitenizi seçtiğiniz cihazda kolaylıkla oluşturun, düzenleyin ve yayınlayın.
Yapay zekanın hemen hemen kusursuz bir web sitesi oluşturması saniyeler sürüyor. Yapmanız gereken tek şey beğeninize göre ayarlamak, birkaç görsel eklemek ve dakikalar içinde kullanıma hazırsınız.Tam öyküyü oku