Hostinger Horizons

Hostinger HorizonsErken erişim
Fikrinizi gerçeğe dönüştürün
Hiçbir kod yazmadan dakikalar içinde tam yığın web uygulamaları, araçlar ve yazılımlar oluşturup yayınlayın. Pazara sunma sürenizi hızlandırın ve geliştirirken yaşanan darboğazlarını unutun gitsin.
Üç adımda yayınlayın
1. Fikrinizi yapay zekaya anlatın.
2. İpuçlarıyla geliştirin ve düzenleyin
3. Dünyaya sergileyin! Tek tıkla dağıtın ve yayınlayın
Hayalinizi hayata geçirin
Girişimciler ve kurucular
Bir fikriniz mi var? Bir akşamda MVP'ye dönüşün.
Ürün ve UX tasarımcıları
Çizim tahtasından doğrudan iterasyon ve uygulamaya geçin.
Ürün ekipleri
Ekibinizi güçlendirin: Fikirleri için bir prototip oluşturma fırsatı artık hepsinin kullanımına açık
Profesyonel geliştiriciler
Komut istemleriyle hataları her zamankinden daha hızlı oluşturun, düzenleyin ve düzeltin.
Her şey tek bir yerde
Hosting dahil
Bir domain bağlayın
Profesyonel e-posta dahildir
İhtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlandı
Anında kurun
Projenizi yaratılırken görün. Metin veya görsellerle komut verin.
Kolayca düzenleyin
İlerledikçe geliştirin. Önceki sürümlere geri dönün, hataları yapay zeka ile düzeltin ve hazır olduğunda dağıtın.
UX düşünerek hazırlandı
Her tasarım, en iyi son kullanıcı deneyimini sağlamak için insan odaklı tasarım ilkelerine bağlıdır.