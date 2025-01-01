Hostinger Horizons

Hostinger Horizons

Erken erişim

Fikrinizi gerçeğe dönüştürün

Hiçbir kod yazmadan dakikalar içinde tam yığın web uygulamaları, araçlar ve yazılımlar oluşturup yayınlayın. Pazara sunma sürenizi hızlandırın ve geliştirirken yaşanan darboğazlarını unutun gitsin.

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Fikrinizi gerçeğe dönüştürün

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Diğer yaratıcılarla bağlantı kurun, işbirliği yapın ve kutlama yapın.

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Discord'umuza katılın

Diğer yaratıcılarla bağlantı kurun, işbirliği yapın ve kutlama yapın.

Üç adımda yayınlayın

1. Fikrinizi yapay zekaya anlatın.

1. Fikrinizi yapay zekaya anlatın.

Fikrinizi yapay zekaya anlatın. Yaratmaya başlamak için yapmanız gerekenler bu kadar.
2. İpuçlarıyla geliştirin ve düzenleyin

2. İpuçlarıyla geliştirin ve düzenleyin

Bir değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? Sadece görmek istediklerinizin açıklamasını gönderin.
3. Dünyaya sergileyin! Tek tıkla dağıtın ve yayınlayın

3. Dünyaya sergileyin! Tek tıkla dağıtın ve yayınlayın

Yeni yaratımınızdan memnun kaldığınız anda çevrimiçi hale getirin.
1. Fikrinizi yapay zekaya anlatın.

Hayalinizi hayata geçirin

Girişimciler ve kurucular

Bir fikriniz mi var? Bir akşamda MVP'ye dönüşün.

Ürün ve UX tasarımcıları

Çizim tahtasından doğrudan iterasyon ve uygulamaya geçin.

Ürün ekipleri

Ekibinizi güçlendirin: Fikirleri için bir prototip oluşturma fırsatı artık hepsinin kullanımına açık

Profesyonel geliştiriciler

Komut istemleriyle hataları her zamankinden daha hızlı oluşturun, düzenleyin ve düzeltin.

Her şey tek bir yerde

Hosting dahil

Projenizi tek tıkla dağıtın. Dış bağlantılar veya üçüncü taraf araçlara gerekmeyecek.

Bir domain bağlayın

Arayüzden kolayca bir domain kayıt edip bağlayın.

Profesyonel e-posta dahildir

İşletmenizi kapsamlı araç paketimizle ölçeklendirin.
Her şey tek bir yerde

İhtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlandı

Anında kurun

Anında kurun

Projenizi yaratılırken görün. Metin veya görsellerle komut verin.

Kolayca düzenleyin

Kolayca düzenleyin

İlerledikçe geliştirin. Önceki sürümlere geri dönün, hataları yapay zeka ile düzeltin ve hazır olduğunda dağıtın.

UX düşünerek hazırlandı

UX düşünerek hazırlandı

Her tasarım, en iyi son kullanıcı deneyimini sağlamak için insan odaklı tasarım ilkelerine bağlıdır.

Web uygulamanızı bugün hazırlayın

Hostinger Horizons ile fikirleriniz gerçeğe bir an kadar yakın.

Şimdi başla

Hostinger Horizons yapay zeka uygulama oluşturucu SSS

Kendi web uygulamanızı oluşturma hakkında en sık sorulan soruların yanıtları aşağıdaki gibidir.

Hostinger Horizons nedir ve nasıl çalışır?

Hostinger Horizons'ın Hostinger Site Kurucu'dan farkı nedir?

Hostinger Horizons ile hangi uygulamaları oluşturabilirim?

Hostinger Horizons ile mobil uygulamalar oluşturabilir miyim?

Uygulamamı oluşturulduktan sonra güncelleyebilir veya geliştirebilir miyim?

Hostinger Horizons'ı kullanmanın maliyeti nedir?