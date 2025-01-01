Hostinger Horizons, herhangi bir kodlama deneyimi olmadan web uygulamaları oluşturmanızı sağlayan bir yapay zeka uygulama oluşturucusudur. Bunu parmaklarınızın ucunda bir yapay zeka yazılım mühendisi olarak düşünün.

Araç istediğiniz her şeyi yaratır. Ne yapmak istediğinizi ana dilinizde tarif edin ve Hostinger Horizons uygulamanızı neredeyse anında oluşturacaktır. Sohbetin hemen yanındaki sandbox ortamında her şeyi görebilir ve test edebilirsiniz.

Düzenlemeler yapmak, özellikler eklemek, bir öğeyi kaldırmak veya metni değiştirmek mi istiyorsunuz? Tüm bunları yapay zeka aracısı ile sohbet ederek yapabilirsiniz. Sonuçtan memnun olduğunuzda, web uygulamanızı tek bir tıklama ile dağıtabilirsiniz.

Hostinger Horizons ayrıca konuşmaları ve görüntüleri de anlar. Örneğin uygulamanızın bir taslağını veya yapay zekanın düzeltmesi gerekenlerin bir ekran görüntüsünü sağlayabilirsiniz.