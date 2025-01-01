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Web Hosting

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Web Hosting

Ücretsiz alan adı ve web sitesi taşıma WordPress veya başka bir CMS çalıştırın Tam Yönetimli Web Hosting 7/24 Müşteri Desteği
₺  69,99 /ay

+ ay ücretsiz

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30 gün para iade garantili
Web Hosting
Google
Rating:
4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme
WpBeginner
Rating:
4.7
874
inceleme

Mükemmel Planınızı Seçin

Şüpheniz kalmasın. 30 gün para iade garantimiz ile riske girmezsiniz.

Ödeme Şartları
Charlie Low & Dale Comley Nohma'nın Kurucu Ortakları

Mühendislerimize destek sağlarken, Hostinger'ı kalite standardı olarak referans alıyoruz.

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Charlie Low & Dale Comley

Nohma'nın Kurucu Ortakları | nohma.com

Owen Phillips Blacksmith

Hosting, alan adı ve SSL sertifikasını tek bir yerden yönetebiliyorum, bu gerçekten büyük kolaylık.

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Owen Phillips

Blacksmith | gatefootforge.co.uk

Túlio & Eric İş ortakları

Hostinger'a geçiş yaptığımızdan beri web sitemiz hiç kapanmadı ve tüm sorunlarımız çözüldü. Hizmetlerinden çok memnunuz.

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Túlio & Eric

İş ortakları | cinqgalerie.com

Başarınız İçin 7/24 Destek

Web sitenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Canlı sohbet veya e-posta ile uzmanlardan yardım alın.
Uzun beklemelere elveda! Tüm sorunları 3 dakika içinde çözüyoruz.
İletişim engeli de nedir! Temsilcilerimiz 10'dan fazla dilde akıcı olarak hizmet verir.
Başarınız İçin 7/24 Destek
Review provider

Kullanım kolaylığı söz konusu olduğunda en iyiler ve kesinlikle diğerlerine kıyasla en iyi canlı destek onlarda.

Review provider
Review provider

Hostinger, kullandığım en iyi web hosting sağlayıcısı oldu. Onu farklı kılan, olağanüstü müşteri desteği.

Review provider
Review provider

Hostinger'ın müşteri desteği, her adımda kesinlikle olağanüstü.

Review provider

Web Sitesi Kurmak Yapay Zeka İle Daha Kolay

Yapay zeka destekli Hostinger Blog Temamızla kullanıma hazır bir web sitesine sahip olun.
YZ Asistan eklentisini kullanarak benzersiz ve SEO dostu içerikler oluşturun.
İçeriğiniz için yapay zeka ilgili görselleri seçsin, siz zamandan tasarruf edin!
Web Sitesi Kurmak Yapay Zeka İle Daha Kolay

Yönetimli Hosting Gücünden Faydalanın

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Güvenlik En Büyük Önceliğimiz

Ücretsiz SSL sertifikaları ile ziyaretçilerinizin hassas bilgilerini koruyun.
Kötü amaçlı yazılım tarayıcı ile zararlı dosyaları önceden algılayıp kaldırın.
Gizlilik koruması ile kişisel bilgilerinizi saklayın.
Hostinger CDN ile IP ve ülke engellemeyi kullanarak istenmeyen erişime karşı koyun.
Ücretsiz SSL sertifikası ile güvenli web hosting hizmetleri

Eşsiz Web Site Performansı

NVMe depolama ile minimum gecikme ve maksimum hızı deneyimleyin.
Şirket içi CDN, ObjectCache ve LiteSpeed Web Sunucusu teknolojimizle ışık hızında bir gezinme deneyimi sunun.
Sınırsız bant genişliği sayesinde yoğun trafiği bir profesyonel gibi yönetin.
Yüksek performans puanına sahip web hosting
Review provider

Hostinger, birkaç nedenden dolayı bir numaralı seçimimiz. Hizmeti diğerleriyle karşılaştırırken, sitemiz Hostinger'da en iyi performansı gösterdi.

Review provider

Hostinger ile birden fazla test yaptığımızda ortalama yanıt süresi 450 ms ile 625 ms arasındaydı ki bu çok iyi. Açıkça söylemek gerekirse, Hostinger kullanıyorsanız hız sorunu olmaz.

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Küçük veya hiç BT personeli olmayan şirketler için uzman müşteri hizmetleri çok büyük bir avantaj. Özellikle uygun fiyatlı ve güvenilir bir paylaşımlı hosting hizmeti arıyorsanız, en iyi seçenektir.

Yüksek Hızlı Hosting Kullanın

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İşinizi Ölçeklendirin - Biz Arkanızdayız

Trafik dalgalanmalarına daima hazırsınız. Ücretsiz 24 saatlik plan yükseltme seçeneğiyle daha yüksek performanslı bir planı deneyin.
Ölçeklenebilir web hosting planlarımızla web sitenizin kaynaklarını artırın veya azaltın.
.com ve .net dahil 20'den fazla ücretsiz alan adı ile çevrimiçi görünürlüğünüzü artırın.
Küresel veri merkezi ağıyla yüksek çalışma süresi ve hızlı içerik yüklenmesinin keyfini çıkarın.
Web hosting hizmetinizin sunucu konumunu değiştirme

Zahmetsizce Hostinger'a Geçin

Otomatik Web Site Taşıma aracımızla istediğiniz kadar web sitesini ücretsiz taşıyın.
Arkanıza yaslanıp rahatlayın, özel taşıma ekibimiz sorunsuz bir transfer sağlayacaktır.
Kesinti yok! Web siteniz tüm taşıma süreci boyunca çevrimiçi kalır.
Hosting sağlayıcısını değiştirmek için web sitesi taşıma talebi
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Çoğu zaman nasıl yapacağımdan emin olmadığım bir şey varsa, destek bölümünde bununla ilgili bir makale bulabiliyorum. Bir çözüm bulamazsam canlı sohbete soruyorum ve biri yardım için orada oluyor.

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Review provider

Neredeyse her hosting şirketiyle çalışıyorum. Hosting, SSL, e-posta, dosya yönetimi, alan adı yönetimi ve müşteri yönetimi konusunda hiçbiri Hostinger kadar kolay değil.

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Review provider

Hostinger'in en yararlı yanı, kurulum ve her şeyi çalışır duruma getirmenin kolaylığı. Hızlı geri dönüş, bu platformu diğerlerinden farklı kılan şey. Artı, fiyatları şu anda en ucuzu değilse bile süper avantajlı.

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3 Milyondan Fazla Web Sitesi Sahibine katılın

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Web Hosting - Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça sorulan soruları ve yanıtları aşağıda bulabilirsiniz.

Web Hosting Nedir ve Neden Buna İhtiyacım Var?

Nasıl Hosting Planı Satın Alabilirim?

Hosting için Ne Tür Destek Alacağım?

Nasıl Hosting ve Domain Satın Alınır?

Web Sitesi Hosting ve Domain Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hostinger Planlarının CPU, RAM, Inode ve Disk Sınırları Nelerdir?

Mevcut Web Sitemi Hostinger'a Taşıyabilir Miyim?

WordPress için Web Hosting Hizmetlerine İhtiyacım Var Mı?

Hostinger Otomatik Komut Dosyası Yükleyici Sunuyor Mu?

Paylaşımlı Web Hosting Kullanmak İçin Teknik Bilgiye İhtiyacım Var Mı?

Paylaşımlı Hosting Planlarında Kontrol Paneli Sunuyor Musunuz?

Nerelerde sunucularınız var?