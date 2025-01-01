Web hosting, web sitenizi internette erişebilir hale getiren bir hizmettir ve web hosting sağlayıcıları web sitesi dosyalarınızı depolayan bir web sunucusu kiralar. Basitçe söylemek gerekirse, sitenizi çalışır duruma getirmek için bir hosting planına ihtiyacınız var.

Sitenizin çevrimiçi kalması ve ihtiyaç duyduğunuz her an destek alabilmek için güvenilir bir web hosting sağlayıcısı ve ihtiyaçlarınıza uygun bir web hosting planı seçmelisiniz. Hem kişisel hem de ticari kullanım için en popüler web sitesi hosting hizmetleri şunlardır:

Paylaşımlı web hosting . Farklı kullanıcılara ait birden çok web sitesi tek bir sunucuda barındırılır ve her kullanıcı belirli oranda depolama alanı ve kaynak alır. Paylaşımlı en iyi hosting, en uygun fiyatlı olduğundan, yeni başlayanlar ve blog yazarları için mükemmel bir seçim olabilir.

. Farklı kullanıcılara ait birden çok web sitesi tek bir sunucuda barındırılır ve her kullanıcı belirli oranda depolama alanı ve kaynak alır. Paylaşımlı en iyi hosting, en uygun fiyatlı olduğundan, yeni başlayanlar ve blog yazarları için mükemmel bir seçim olabilir. WordPress hosting . Paylaşımlı hostinge benzer şekilde çalışır. Aradaki fark ise, Yönetimli WordPress hosting planlarının, WordPress web sitenizi hız ve performans için optimize etmek ve site bakımını kolaylaştırmak için birçok araç ve özellik sunmasıdır.

. Paylaşımlı hostinge benzer şekilde çalışır. Aradaki fark ise, Yönetimli WordPress hosting planlarının, WordPress web sitenizi hız ve performans için optimize etmek ve site bakımını kolaylaştırmak için birçok araç ve özellik sunmasıdır. VPS hosting . Bu web hosting hizmeti, fiziksel bir sunucuyu birkaç sanal makineye bölerek her kullanıcıya özel kaynaklar ve tam kök erişimi sağlar. Özel sanal sunucu (VPS) hosting planları, daha fazla güç ve kontrole ihtiyaç duyan teknoloji meraklısı kullanıcılara yöneliktir.

. Bu web hosting hizmeti, fiziksel bir sunucuyu birkaç sanal makineye bölerek her kullanıcıya özel kaynaklar ve tam kök erişimi sağlar. Özel sanal sunucu (VPS) hosting planları, daha fazla güç ve kontrole ihtiyaç duyan teknoloji meraklısı kullanıcılara yöneliktir. Bulut sunucu. Bu planda, web siteleri farklı sanal sunucularda çalışarak olası kesinti ve donanım arızalarını azaltır. Bulut sunucu planları, istikrarlı bir web sitesi çalışma süresine ve performansına ihtiyacınız varsa, örneğin birçok müşterisi olan serbest çalışan bir web geliştiricisiyseniz sizin için idealdir.

Ek olarak, seçtiğiniz web hosting sağlayıcısının bir site kur aracı sunup sunmadığını veya daha kolay web sitesi kurmak için istediğiniz içerik yönetim sistemini (CMS) destekleyip desteklemediğini bir kez daha kontrol etmeyi unutmayın.

Hostinger'da gerçekten rakipsiz bir fiyata bir site kur aracı, tek tıkla WordPress yükleyici ve %99,9 çalışma garantisiyle yüksek hızlı hosting sağlıyoruz. Paylaşımlı web hosting ile başlayın ve daha fazla güce ihtiyacınız olursa bulut sunucu planlarına yükseltin veya kendinize özel bir çözüme hazır olduğunuzda VPS planlarını seçin.

İhtiyaçlarınızı karşılayacak en iyi hosting planı hangisi karar veremediniz mi? Kapsamlı bir karşılaştırma için web hosting planını nasıl seçeceğinize dair rehberimizi okuyun.