Yolculuğunuza Ücretsiz Domain ile Başlayın

Ücretsiz Domain
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Yıllık Premium veya Kurumsal Hosting planı satın aldığınızda, ilk yıl için üst düzey alan adı uzantısını hiçbir ücret ödemeden edinirsiniz.
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Güçlü çevrimiçi varlığın iki temeli, harika bir alan adı ve hızlı web hosting hizmetidir. İhtiyacınız olan tüm araçlar için Hostinger'a kaydolun.
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Premium
Kişisel web siteleri için kusursuz paket
₺ 269,99%74 İNDİRİM
₺ 69,99 /ay
₺159,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
25 Site
25 GB SSD Disk alanı
25 posta kutuları - 1 yıl boyunca ücretsiz
Sınırsız ücretsiz SSL
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Sınırsız bant genişliği
WordPress için Yönetimli Hosting
WordPress Hızlandırma
Site Kur Aracı
30 Gün İçinde Para İade Garantisi
300 veritabanı
GIT erişimi
SSH Erişimi
Haftalık Yedekler
WordPress Nesne Önbelleği
WordPress test ortamı
Tüm özelliklere göz atın
En Popüler
Business
Daha fazla güç ve gelişmiş özelliklerle seviye atlayın
₺ 379,99%68 İNDİRİM
₺ 119,99 /ay
₺269,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
50 Site
50 GB NVMe Disk alanı
50 posta kutuları - 1 yıl boyunca ücretsiz
Sınırsız ücretsiz SSL
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Sınırsız bant genişliği
WordPress için Yönetimli Hosting
WordPress Hızlandırma
Site Kur Aracı
30 Gün İçinde Para İade Garantisi
300 veritabanı
GIT erişimi
SSH Erişimi
Günlük Yedekler (₺983,88)
WordPress Nesne Önbelleği
WordPress test ortamı
Tüm özelliklere göz atın
Ödeme Şartları
7/24 Uzman Desteği
Uzman ekibimiz günün her saatinde yardımınıza hazır. Ücretsiz alan adı ayarlarından tutun, alan adı tabanlı e-posta hesapları oluşturmak veya genel web hosting ile ilgili konulara kadar, ortaya çıkabilecek tüm sorunlarda size yardımcı olacağız.
Güvenilir Web Hosting
Web hosting paketlerimize ücretsiz alan adı kaydı, site kurucu, düzenli yedeklemeler, sınırsız bant genişliği ve %99,9 kesintisiz çalışma garantisi dahildir. Bu şekilde, web sitenizi oluşturmaya veya çevrimiçi işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz.
Ücretsiz Kurumsal E-posta
İşletmenizin adını e-posta adresinizde kullanarak çevrimiçi varlığınızı büyütün. Ücretsiz domain kaydını tamamlayıp işletmeniz için özel bir e-posta hesabı oluşturmak için kullanın.
Ücretsiz Domain SSS
Ücretsiz alan adı ilgili sıkça sorulan sorular ve yanıtları aşağıda.