Yolculuğunuza Ücretsiz Domain ile Başlayın

Alan adı (domain), bir web sitesi adı ve bir domain uzantısından oluşan site adresinizdir. Alan adları, IP adreslerinin yerine kullanıldığından, internette gezinmeyi kolaylaştırır.

Domain uzantısı, alan adının noktadan hemen sonra gelen son kısmıdır. .com, .net veya .online gibi genel olabilir veya .store, .edu veya .co.uk gibi sitenin amacını veya konumunu da belirtir.