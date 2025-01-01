Domain transferini kolaylaştırdık

.com

₺  391,99

Hostinger'a transfer etmek istediğiniz alan adını girin

Yeni bir alan adı mı arıyorsunuz?Domain sorgulama aracını deneyin

Bir alan adını 4 basit adımda transfer edin:

Transfer etmek istediğiniz domain adını girin

Alan adınızı girmeniz ve transfer seçeneğine tıklamanız yeterlidir.

Domaini transfer için hazırlayın

Mevcut kayıt şirketinizden transfer etmek istediğiniz alan adının kilidini açın.

Satın alma işlemine devam edin

EPP kodunu veya domain transfer yetkilendirme kodunu girip transferi onaylayın.

Domain transfer e-postasını onaylayın.

Alan adı için domain kaydedicinizden bir onay mesajı alacaksınız.
Transfer etmek istediğiniz domain adını girin
Domaini transfer için hazırlayın
Satın alma işlemine devam edin
Domain transfer e-postasını onaylayın.

Neden domain adınızı Hostinger'a transfer etmelisiniz?

Zaman kaybı yok

Zaman kaybı yok

Çoğu alan adı transferi, alan adınızın mevcut son kullanma tarihine kadar 1 yıllık yenileme içerir.

Kolay domain yönetimi

Kolay domain yönetimi

Domain transfer size göredir. Hostinger kullanıcıları ve web sitesi geliştirici ihtiyaçları için tek yerde çok araç sunar.

Ücretsiz gizlilik koruması

Ücretsiz gizlilik koruması

Ücretsiz Whois gizlilik koruması, satın alınmamış her alan adı kaydına dahildir.

Domain Transfer Fiyatlarımızı Kontrol Edin

Domainler
Transfer / yenileme fiyatı
.com
₺  391,99

Yenileme ücreti ₺  533,99 /yıl

.fr
₺  312,99

Yenileme ücreti ₺  383,99 /yıl

.in
₺  225,99

Yenileme ücreti ₺  391,99 /yıl

.org
₺  508,99

Yenileme ücreti ₺  626,99 /yıl

.nl
₺  38,99

Yenileme ücreti ₺  391,99 /yıl

.net
₺  587,99

Yenileme ücreti ₺  626,99 /yıl

.lt
₺  383,99

Yenileme ücreti ₺  383,99 /yıl

.es
₺  38,99

Yenileme ücreti ₺  340,99 /yıl

.de
₺  195,99

Yenileme ücreti ₺  195,99 /yıl

.eu
₺  273,99

Yenileme ücreti ₺  276,99 /yıl

Başarılı bir alan adı transferi sağlamak için

Domain kaydından veya son domain transfer işleminin üzerinden en az 60 gün geçtiğinden emin olun.
Alan adınızın durumunu kontrol edin, Silme veya Kurtarma Bekliyor durumunda olmamalıdır.
Alan adının EPP koduna erişebildiğinizden emin olun. Buradan EPP hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Whois gizlilik korumanız transfer sürecinden önce devre dışı bırakılmalıdır.
Başarılı bir alan adı transferi sağlamak için