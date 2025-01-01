Domain transferini kolaylaştırdık
₺ 391,99
.com
Hostinger'a transfer etmek istediğiniz alan adını girin
Bir alan adını 4 basit adımda transfer edin:
Transfer etmek istediğiniz domain adını girinAlan adınızı girmeniz ve transfer seçeneğine tıklamanız yeterlidir.
Domaini transfer için hazırlayınMevcut kayıt şirketinizden transfer etmek istediğiniz alan adının kilidini açın.
Satın alma işlemine devam edinEPP kodunu veya domain transfer yetkilendirme kodunu girip transferi onaylayın.
Domain transfer e-postasını onaylayın.Alan adı için domain kaydedicinizden bir onay mesajı alacaksınız.
Neden domain adınızı Hostinger'a transfer etmelisiniz?
Zaman kaybı yok
Çoğu alan adı transferi, alan adınızın mevcut son kullanma tarihine kadar 1 yıllık yenileme içerir.
Kolay domain yönetimi
Domain transfer size göredir. Hostinger kullanıcıları ve web sitesi geliştirici ihtiyaçları için tek yerde çok araç sunar.
Ücretsiz gizlilik koruması
Ücretsiz Whois gizlilik koruması, satın alınmamış her alan adı kaydına dahildir.
Domain Transfer Fiyatlarımızı Kontrol Edin
Domainler
Transfer / yenileme fiyatı
.com
₺ 391,99
Yenileme ücreti ₺ 533,99 /yıl
.fr
₺ 312,99
Yenileme ücreti ₺ 383,99 /yıl
.in
₺ 225,99
Yenileme ücreti ₺ 391,99 /yıl
.org
₺ 508,99
Yenileme ücreti ₺ 626,99 /yıl
.nl
₺ 38,99
Yenileme ücreti ₺ 391,99 /yıl
.net
₺ 587,99
Yenileme ücreti ₺ 626,99 /yıl
.lt
₺ 383,99
Yenileme ücreti ₺ 383,99 /yıl
.es
₺ 38,99
Yenileme ücreti ₺ 340,99 /yıl
.de
₺ 195,99
Yenileme ücreti ₺ 195,99 /yıl
.eu
₺ 273,99
Yenileme ücreti ₺ 276,99 /yıl
Başarılı bir alan adı transferi sağlamak için
Domain kaydından veya son domain transfer işleminin üzerinden en az 60 gün geçtiğinden emin olun.
Alan adınızın durumunu kontrol edin, Silme veya Kurtarma Bekliyor durumunda olmamalıdır.
Alan adının EPP koduna erişebildiğinizden emin olun. Buradan EPP hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Whois gizlilik korumanız transfer sürecinden önce devre dışı bırakılmalıdır.