Markanızı .tech Domain ile Kurun

.tech alan adı, TLD, nispeten özel olsa da, yalnızca web sitenizin teknoloji sektörüyle ilgili olduğunu belirtir. Çevrimiçi bir işletme, teknoloji meraklıları topluluğu veya teknoloji dünyasıyla ilgili haberleri paylaşan bir blog olup olmadığınızı belirtmez.

Kısaca .tech alan adı teknoloji sektöründeki herkes için mükemmel bir seçim olabilir. Büyük, küçük teknolojiyle ilgili tüm web sitelerine uygun, güvenli ve profesyonel bir seçimdir.