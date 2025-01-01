Evet, .io domain popülerdir ve çok sevilir. Teknik bir terim olan I/O (G/Ç) ile ilişkilendirilmeleri nedeniyle teknoloji ve SaaS şirketleri için harika seçeneklerdir. .io uzantılarını, akılda kalıcı alan adları ve web adresleri oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

İtalyanca mı konuşuyorsunuz? İtalya ile daha ilgili ve anahtar kelimeler için daha uygun .io uzantılı web sitesi oluşturun. İtalyanca'da "io" kelimesi "ben" anlamına gelir ve kişisel bir marka için akılda kalıcı bir alan adı oluşturmanıza yardımcı olur.

Ayrıca benzersiz bir marka için .io alan adlarını stud.io, portfol.io ve aud.io gibi kelimelerle birleştirerek daha yaratıcı şekillerde kullanabilirsiniz.