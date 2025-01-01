Teknoloji Siteniz için .io Domain Kaydedin
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.io Domain Nedir?
.io, Britanya Hint Okyanusu Bölgesi için ülke kodlu üst düzey alan adıdır. Bununla birlikte, bilişimde I/O veya IO, girdi/çıktı anlamına gelen yaygın bir terim olduğundan, .io uzantılı domain jenerik bir alan adı haline geldi ve teknoloji sektöründe popülerlik kazandı. Bu nedenle birçok teknoloji girişimi bu alan adını kullanmayı sever, kısaca .io domain kaydı, anında teknoloji uzmanı olarak tanınmanıza yardımcı olabilir.
Neden .io Uzantılı Domain Almak Önemli?
Kısa ve akılda kalıcı olan bu alan adları, SEO için iyi seçimlerdir. Üstelik markanızı öne çıkarmak için portfol.io, rad.io ve stud.io gibi uyarlamalar da yapabilirsiniz.
.io yeni bir TLD'dir, dolayısıyla çok az insan bu domainleri kayıt etmiştir. .io domain kaydı ile mükemmel web sitesi adına sahip olma şansınız daha yüksek!
.io Domain SSS
.io domain hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.