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.net Alan Adının Potansiyelini Ortaya Çıkarın
Dünya genelinde en çok aranan, benzersiz üst düzey alan adları arasında yer alan .net, .com için harika bir alternatiftir. Başlangıçta ağ oluşturma sitelerine hitap etmek için oluşturulan bu popüler alan adı uzantısı artık her türlü ticari kuruluş tarafından kullanılabilir.
Neden .net Alan Adını Tercih Etmelisiniz?
Bir .net alan adı ile bir işletme web sitesi veya çevrimiçi portfolyo açarak markanızın itibarını artırabilirsiniz. Bu üst düzey alan adı çoğu web kullanıcısına tanıdık geldiğinden, potansiyel müşterilerin size güvenmesini kolaylaştırır. En büyük avantajı, .com'un aksine bir rekabetle karşılaşma olasılığınızın düşük olmasıdır.
.net Domain SSS
.net domain hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.