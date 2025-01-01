.net "ağ" kelimesinin kısaltmasıdır. Bu alan adı uzantısı, internetle ilgili hizmetler ve ağ teknolojileri sunan işletmelere hitap etmek için oluşturulmuş ve ilk olarak internet servis sağlayıcıları gibi şirketler için tasarlanmıştır.

Ancak, zamanla uzantının kullanımı daha genel hale gelmiştir. Bugün, .net'in kayıt operatörü Verisign, pazarda 13 milyondan fazla kayıtlı .net alan adı olduğunu belirtmektedir. Tercih edilen .com kullanılabilir olmadığında, giderek artan sayıda şirket ve kullanıcı .net alternatifini tercih etmektedir. Ziyaretçiler bunu meşruiyet göstergesi olarak uygun bir alternatif olarak görmektedir.