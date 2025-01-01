.pro domain kaydetmek için şu adımları uygulayın:

1. Domain Sorgulama aracımıza ilerleyin ve kullanılabilirliğini kontrol etmek için istediğiniz .pro alan adını yazın.

2. Sepete Ekle düğmesine tıklayın, ardından sepetinizi göreceksiniz.

3. Domain kayıt dönemini seçin.

4. Bir e-posta adresi girerek veya sosyal hesaplarla giriş yaparak bir hesap oluşturun.

5. Ödeme yöntemini seçin.

ICANN akreditasyonuna sahip bir kayıt kuruluşu olarak, size yalnızca alan adı kayıt hizmeti sunmakla kalmıyoruz, aynı zamanda ek veri güvenliği önlemleri ve günün her saatinde hizmet veren dost canlısı Müşteri Başarı ekibimize erişim sağlıyoruz.

Hosting planınızı Hostinger'dan aldığınızda ücretsiz olarak sınırsız sayıda SSL alırsınız. Ek ücret istemeyen SSL/TLS sertifikası sağlayan bir web hosting şirketi arıyorsanız, mükemmel bir seçeneğiz.

Premium veya Paylaşımlı Business Hosting ya da WordPress İçin Hosting veya Bulut Sunucu planlarından herhangi birini seçmeniz yeterlidir.