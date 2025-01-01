Whois Sorgulama

Bir alan adı kaydettirmek için adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz dahil kişisel bilgilerinizi doğrulama için göndermeniz gerekir.

Bu bilgiler, herkesin Whois sorgulaması yaparak erişebileceği bir liste olarak genel Whois veritabanında saklanır. Bu listeye, AB'de kayıtlı ve GDPR tarafından korunan veya Whois Gizlilik Koruması hizmeti ile bilgileri gizlenen alan adları dahil değildir.

Whois gizlilik koruması, domain sahiplerinin bilgilerini bir proxy sunucusunun bilgileriyle değiştirerek güvence altına alır. Hostinger kullanıcıları bu avantajdan ücretsiz olarak yararlanır. Yakın zamanda satın alınan tüm alan adları için geçerlidir ve hPanel aracılığıyla açılabilir.