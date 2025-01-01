Domain uygun mu kontrol edin
Hostinger'ın Whois bilgisi sorgulama aracı, seçtiğiniz domain adının boşta olup olmadığını kontrol eder. Eğer boştaysa Domain Sorgulama aracımızla hemen satın alabilirsiniz.
Domain Sahibi Kim Bulun
İstediğiniz alan adı alınmışsa, mevcut alan adı kayıt şirketi ve sahibi hakkında ad ve kişisel iletişim bilgileri gibi herkese açık bilgileri bulmak için Whois bilgisi sorgulama aracımızı kullanın.
Domain Son Kullanma Tarihleri
Alan adının süresinin ne zaman dolacağını Whois Sorgulama aracıyla öğrenin. Şu anki sahibi yenilemezse, istediğiniz alan adı kullanılabilir olur olmaz alan adını kapma fırsatını kaçırmayın.
Whois Sorgulama Nedir?
Hostinger'ın Whois bilgisi sorgulama aracı, resmi Whois sorgu veritabanında kayıtlı en son verileri gösterir. Bir alan adı sahibinin bilgilerine ulaşmak için çok kullanışlıdır.
Whois Bilgisi Sorgulama Nasıl Çalışır?
Birisi bir alan adını kaydettirdiğinde, bilgilerini ICANN'e göndermesi gerekir. Bu bilgilerin bir kısmı herkese açık Whois sorgu veritabanında sunulur ve Whois sorgulama hizmetlerimiz kullanılarak erişilebilir.
Whois Sorgulama - Sıkça Sorulan Sorular
Whois Sorgulama veritabanı hakkında sık sorulan soruların yanıtlarını bulun.