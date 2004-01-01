Instagram, TikTok ve Facebook’ta “link in bio”, kullanıcının profilinin biyografi bölümünde yer alan köprü anlamına gelir. Biyografi, kullanıcının kim olduğunu ve neler sunduğunu paylaştığı alandır.

Biyografi bağlantısı, kullanıcılar için pek çok sorunu çözer. Örneğin, biyografi alanlarının genellikle katı karakter sınırlamaları vardır. Bu da kullanıcıların alanı en verimli şekilde kullanmalarını ve çoğunlukla yalnızca bir bağlantı ekleyebilmelerini gerektirir.

Ayrıca, gönderilerde veya açıklamalarda yer alan harici bağlantılar çoğu sosyal medya platformunda tıklanabilir değildir. Bu da kullanıcıların kitlelerini web sitelerine veya ürünlerine yönlendirmelerini zorlaştırır.

Biyografi bağlantısı ise bu sorunları etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Kullanıcıların kitlelerini bloglara, ürünlere, portföylere ve çok daha fazlasına tek bir yerden yönlendirmelerine olanak tanır.