Link in bio ile tıklamaları müşteriye dönüştürün.

Trafiğinizi önemli olana yönlendirin. Tek bir güçlü bağlantıyla satış yapın, paylaşın ve büyüyün.

%0 işlem ücreti Ücretsiz özel domain İstediğiniz zaman tam donanımlı bir web sitesine dönüştürün.
30 gün para iade garantili
Link in bio ile tıklamaları müşteriye dönüştürün.

Tutkunuzu kazanca dönüştürün.

Kitlenizi sosyal medya profillerinizdeki tek bir basit link üzerinden tüm çevrimiçi varlığınıza bağlayın. Sosyal hesaplarınızı ekleyin, kolayca satış yapın ve markanızı büyütün.
Markanızı oluşturun

Web sitenizin görünümünü ve hissini tamamen kontrol edin. Sezgisel sürükle-bırak editörümüzle her detayı özelleştirin ve markanızı yansıtan bir domainde sitenizi yayına alın.

Daha akıllı pazarlamayla büyüyün

Yerleşik SEO, analizler, e-posta toplama ve pazarlama entegrasyonlarıyla link in bio sitenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.

İstediğiniz her şeyi satın

Fiziksel ürünler, dijital indirmeler, danışmanlık görüşmeleri, satış ortaklığı bağlantıları, isteğe bağlı baskı ürünleri… Link in bio dönüşüm sağlamak için tasarlandı.

Bir biyografi bağlantısının ötesine geçecek şekilde tasarlandı

Dikkatinizi gelire çevirin ve sizinle birlikte büyüyen bir platform oluşturun. Link in bio'dan tam donanımlı bir iş sitesine geçiş yapın.
Temel özellikler
Sınırsız bağlantı
Sınırsız sayfa
Tamamen özelleştirilebilir tasarım
Mobil Düzenleme
Ücretsiz özel domain
Gömülü videolar & Instagram akışı
QR kodu oluşturucu
Creator Plus
₺  389,99%69 İNDİRİM
₺  119,99 /ay
48 aylık dönem için

+ ay ücretsiz

yenilediğinizde ₺389,99
Ödeme Şartları

Ekstra ücret ödemeden faydalanın.

Ücretsiz domain (₺399,99 değerinde)
7/24 müşteri desteği
Ücretsiz e-posta hizmeti (50 adede kadar e-posta adresi)
30 gün para iade garantisi

3 adımda link in bio sayfanızı oluşturun

1. Bio siteniz için bir şablon seçin

Link in bio şablonlarımızı inceleyin ve kişisel markanıza ya da işletmenize uygun olanı seçin.
2. Linklerinizi ekleyin ve özelleştirin

Tüm ürünlerinizi, içeriklerinizi ve linklerinizi tek bir yerde toplayın ve dilediğiniz zaman güncelleyin. Sürükle-bırak düzenleyiciyi kullanarak renkleri, yazı tiplerini ve görselleri özelleştirin, ardından ihtiyaç duyduğunuz ekleri ekleyin.
3. Yayına geçin

Ücretsiz özel domaininizi seçin ve link in bio sayfanızı anında yayınlayın. Sosyal hesaplarınıza ekleyin ve tıklamaları müşteriye dönüştürmeye başlayın.
Sizinle birlikte büyür

Markalı bir link in bio sayfasıyla hızlıca başlayın ve hazır olduğunuzda bunu tam bir web sitesine dönüştürün. Ürün satın, içerik paylaşın, blog yayınlayın; hepsi dahili ve kullanıma hazırdır.

Sınırsız ölçeklenebilirlik

Büyüdükçe kolayca sayfalar ve bölümler ekleyin, tasarımı saniyeler içinde güncellemek için yapay zekadan yararlanın.

Entegre mağaza

600'e kadar ürün listeleyin, 100'den fazla ödeme yöntemini kabul edin ve sıfır gizli işlem ücretiyle kazandıklarınızın daha fazlasını kendinize saklayın.

Yerleşik blog

Blog yazılarıyla içgörülerinizi paylaşın, güven oluşturun ve görünürlüğünüzü artırın. Bio sitenize sorunsuzca yayınlamaya hazır.

Yapay zeka araçları paketi

Yerleşik yapay zeka, daha iyi ve daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur. Özel metinler hazırlayın, profesyonel görseller tasarlayın ve her sayfayı akıllı SEO araçlarıyla optimize edin.

Mitch Cardoza

Hostinger Website Builder offers the most user-friendly experience I've ever encountered.

acemcguiresacidtabs.com

Link in bio web sitenizi oluşturun

Hemen başlayın, Hostinger’ın link in bio çözümüyle düşündüğünüzden daha kolay.

Link in bio SSS

Hostinger ile link in bio web sitesi oluşturmayla ilgili en sık sorulan soruların cevaplarını bulun.

“link in bio” veya “biyografi sitesi” nedir?

Instagram, TikTok veya Facebook’ta “link in bio” ne anlama gelir?

Biyografiye bağlantı nasıl eklenir?

Bir biyografi sitesinin faydaları nelerdir?

Biyografi bağlantısını nasıl oluşturabilirim?

Biyografi siteme nelerin linkini ekleyebilirim?

Hostinger’ın link in bio aracı, Linktree gibi diğerlerinden nasıl farklıdır?