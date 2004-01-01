Link in bio ile tıklamaları müşteriye dönüştürün.
Trafiğinizi önemli olana yönlendirin. Tek bir güçlü bağlantıyla satış yapın, paylaşın ve büyüyün.
Tutkunuzu kazanca dönüştürün.
Markanızı oluşturun
Web sitenizin görünümünü ve hissini tamamen kontrol edin. Sezgisel sürükle-bırak editörümüzle her detayı özelleştirin ve markanızı yansıtan bir domainde sitenizi yayına alın.
Daha akıllı pazarlamayla büyüyün
Yerleşik SEO, analizler, e-posta toplama ve pazarlama entegrasyonlarıyla link in bio sitenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
İstediğiniz her şeyi satın
Fiziksel ürünler, dijital indirmeler, danışmanlık görüşmeleri, satış ortaklığı bağlantıları, isteğe bağlı baskı ürünleri… Link in bio dönüşüm sağlamak için tasarlandı.
Bir biyografi bağlantısının ötesine geçecek şekilde tasarlandı
+ ay ücretsiz
Ekstra ücret ödemeden faydalanın.
3 adımda link in bio sayfanızı oluşturun
1. Bio siteniz için bir şablon seçin
2. Linklerinizi ekleyin ve özelleştirin
3. Yayına geçin
Sizinle birlikte büyür
Sınırsız ölçeklenebilirlik
Büyüdükçe kolayca sayfalar ve bölümler ekleyin, tasarımı saniyeler içinde güncellemek için yapay zekadan yararlanın.
Entegre mağaza
600'e kadar ürün listeleyin, 100'den fazla ödeme yöntemini kabul edin ve sıfır gizli işlem ücretiyle kazandıklarınızın daha fazlasını kendinize saklayın.
Yerleşik blog
Blog yazılarıyla içgörülerinizi paylaşın, güven oluşturun ve görünürlüğünüzü artırın. Bio sitenize sorunsuzca yayınlamaya hazır.
Yapay zeka araçları paketi
Yerleşik yapay zeka, daha iyi ve daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur. Özel metinler hazırlayın, profesyonel görseller tasarlayın ve her sayfayı akıllı SEO araçlarıyla optimize edin.
Hostinger Website Builder offers the most user-friendly experience I've ever encountered.