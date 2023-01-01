Web ve mobil için kendi sunucunuzda barındırılan iki faktörlü kimlik doğrulama kod yöneticisiSeç
40’tan fazla LLM sağlayıcısı için token optimizasyonlu AI API yönlendirme proxy'siSeç
Ackee, gizliliğe odaklı web sitesi takibi için kendi sunucunuzda barındırılan bir Node.js analiz aracıdırSeç
200’den fazla uygulama entegrasyonu sunan, açık kaynaklı ve kod gerektirmeyen iş akışı otomasyonuSeç
Zarf bütçeleme ile gizlilik odaklı kişisel finans uygulamasıSeç
11’den fazla veritabanı sistemini destekleyen tam özellikli veritabanı yönetim arayüzüSeç
Etkileşimli haritalara sahip, kendi sunucunuzda barındırılan seyahat takipçisi ve gezi planlayıcısıSeç
Yapay zeka ile belgeleri, beyaz tahtaları ve veritabanlarını birleştiren hepsi bir arada çalışma alanıSeç
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memorySeç
İstemler, değerlendirme ve LLM gözlemlenebilirliği için açık kaynaklı LLMOps platformuSeç
Hibrit BM25 vektör ve grafik araması ile yapay zeka kodlama ajanları için kalıcı bellekSeç
Kişisel müzik kütüphanelerini Subsonic uyumlu bir API sunucusu aracılığıyla yayınlayınSeç
İnteraktif harita, istatistikler ve çok kullanıcılı destek içeren kişisel uçuş günlüğüSeç
Çoklu platformda yayınlama ve para kazanma sunan açık kaynaklı AI içerik pazarlama ajanıSeç
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersSeç
İzleme uyarılarını birleştirmek için açık kaynaklı uyarı yönetim platformuSeç
Genişletilmiş Markdown desteği ve belge başına izinler sunan, kendi sunucunuzda barındırılan bilgi tabanıSeç
30'dan fazla depolama arka ucu desteğiyle kendi sunucunuzda barındırılan dosya listesi ve WebDAV sunucusuSeç
YouTube ve diğer sitelerden video indirmek için web arayüzüSeç
Ampache, web tabanlı bir ses/video akış uygulaması ve medya yöneticisidirSeç
Git destekli sayfalar ve Markdown düzenleme özelliklerine sahip, hafif, kendi kendine barındırılan wikiSeç
AnonUpload, veritabanı gereksinimi olmadan çalışan güvenli ve anonim bir dosya paylaşım uygulamasıdırSeç
RAG, ajanlar ve sohbet botları için herhangi bir LLM sağlayıcısıyla hepsi bir arada Yapay Zeka uygulamasıSeç
Ekip bilgi paylaşımı ve topluluk oluşturma için açık kaynaklı Soru-Cevap platformuSeç
Açık kaynaklı DORA metrikleri ve mühendislik ekibi analitik platformuSeç
RDP, VNC, SSH ve Telnet için istemcisiz, web tabanlı uzaktan masaüstü ağ geçidiSeç
Apache Lucene tabanlı kurumsal açık kaynak arama platformuSeç
Apache Superset, BI için modern bir veri keşfi ve görselleştirme platformudurSeç
AppFlowy, yapay zeka destekli açık kaynaklı bir çalışma alanı ve Notion alternatifidirSeç
120'den fazla servise push bildirimleri göndermek için hafif REST APISeç
Dahili araçlar ve uygulamalar oluşturmak için açık kaynaklı, low-code platformSeç
Mobil, masaüstü ve web uygulamaları için gizlilik odaklı SDK analitikleriSeç
Grafikler, belgeler ve anahtar-değer verileri için yerel çok modelli veritabanıSeç
Grafik, belge, anahtar-değer ve zaman serisi verileri için çok modelli veritabanıSeç
Web sayfalarını ve medyayı korumaya yönelik, kendi sunucunuzda barındırılan bir internet arşivleme çözümüSeç
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsSeç
Go arka ucu ve gömülebilir JS widget'ı ile hafif, kendi kendine barındırılan yorum sistemiSeç
AstrBot, çok platformlu, açık kaynaklı bir yapay zeka sohbet botu altyapısıdırSeç
Çok kullanıcılı destek sunan kendi sunucunuzda barındırılan sesli kitap ve podcast sunucusuSeç
Esneklik ve çok yönlülük odaklı açık kaynak kimlik sağlayıcıSeç
Açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan, sosyal giriş, MFA ve RBAC özelliklerine sahip kimlik doğrulama sunucusuSeç
PostgreSQL otomasyonu için açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan Hizmet olarak Veritabanı platformuSeç
Torrent ve usenet için gerçek zamanlı IRC izleme özellikli modern indirme otomasyon aracıSeç
Uygulamaları bağlamak ve iş akışlarını otomatikleştirmek için açık kaynaklı Zapier alternatifiSeç
Ebeveynlerin günlük aktiviteleri ve sağlığı izlemesine yardımcı olan bebek takip uygulamasıSeç
Planlama, şifreleme ve dosya düzeyinde geri yükleme özelliklerine sahip restic yedeklemeleri için Web arayüzüSeç
Takvimler ve kişiler için kendi kendine barındırılan CalDAV ve CardDAV sunucusuSeç
Kendi sunucunuzda barındırılan kokteyl tarif yöneticisi ve ev barı envanter takip sistemiSeç
Ekipler için açık kaynaklı, kodsuz veritabanı ve Airtable alternatifiSeç
Sonarr ve Radarr için otomatik altyazı yönetimi ve indirme yardımcısıSeç
Minimalist, kendi kendine barındırılan, günlük takiplere ve serilere odaklı alışkanlık takipçisiSeç
PDF’leri birleştirme, bölme, dönüştürme ve düzenleme için gizlilik odaklı, tarayıcı tabanlı PDF araç setiSeç
Docker istatistikleri ve uyarılar sunan hafif bir sunucu izleme platformuSeç
Beszel sunucu izleme sistemi için hafif izleme ajanıSeç
Dosya senkronizasyonu ve CalDAV/CardDAV desteği ile hafif, kendi barındırmalı bulut depolamaSeç
Akıllı raporlama ve çoklu para birimi desteği sunan kendi sunucunuzda barındırılan finansal muhasebe platformuSeç
Web oynatıcısı ve mobil uygulamalarla kendi barındırmalı müzik akışı sunucusuSeç
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteSeç
Markdown desteği ve görev yönetimi ile yapay zeka destekli not alma ve mikro blog platformuSeç
Bluesky merkeziyetsiz sosyal ağı için kişisel veri sunucusuSeç
Tarayıcıda tam yığın uygulama oluşturmaya yönelik kendi kendine barındırılan yapay zeka kodlama asistanıSeç
Readarr’ın topluluk tarafından sürdürülen devamı olan e-kitap ve sesli kitap koleksiyon yöneticisiSeç
Ekipler için yapılandırılmış, kendi kendine barındırılan, kitaplar, bölümler, sayfalar ve arama özelliklerine sahip wikiSeç
Herhangi bir herkese açık Telegram kanalını RSS ile SEO dostu bir mikrobloga dönüştürün.Seç
Web scraping ve otomasyon için servis olarak sunulan headless Chrome tarayıcıSeç
Gider takibi ve finansal planlama için kişisel bütçeleme uygulamasıSeç
Dakikalar içinde iş uygulamaları ve iş akışları oluşturmak için low code platformSeç
Uygulama izleme için kullanılan, kendi sunucunuzda barındırılabilen bir hata izleme platformuSeç
Otomatik derlemeler ve dağıtımlar için kendi sunucunuzda barındırılan CI/CD çerçevesiSeç
Açık kaynak veritabanı şema değişiklik yönetimi ve DevOps platformuSeç
Açık kaynaklı low-code API entegrasyonu ve iş akışı otomasyon platformuSeç
Sözdizimi vurgulama ve arama özelliklerine sahip, kendi kendine barındırılan kod parçacığı yöneticisiSeç
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsSeç
Calibre-Web, e-kitap kütüphanenizi göz atmak, okumak ve yönetmek için kullanılan bir web uygulamasıdırSeç
Gizlilik odaklı, takip içermeyen iş kanıtı CAPTCHA alternatifiSeç
SSO, OAuth 2.0, OIDC ve SAML desteğine sahip, açık kaynaklı bir IAM platformuSeç
Analitik ve sosyal özelliklere sahip açık kaynaklı podcast barındırma platformuSeç
Centrifugo, canlı uygulamalar geliştirmek için tasarlanmış, ölçeklenebilir bir gerçek zamanlı mesajlaşma sunucusudurSeç
Görsel seçim ve bildirim özellikleri sunan web sitesi değişiklik tespiti ve izleme aracıSeç
Yapay zeka (YZ) DDL dışa aktarımı ve şema görselleştirmesi özellikli açık kaynak veritabanı diyagram düzenleyiciSeç
Yerel veri depolama ve konuşma yönetimi ile gizlilik odaklı ChatGPT web arayüzüSeç
Halka açık durum sayfalarıyla full-stack uptime ve altyapı izlemeSeç
Açık kaynaklı sunucu izleme ve çalışma süresi takip uygulamasıSeç
Otomatik keşif ve uyarı özellikleriyle altyapı ve uygulama izlemeSeç
Paylaşılabilir bağlantılarla dosya yüklemek ve paylaşmak için kendi kendine barındırılan dosya kasasıSeç
Slack botu ve iş akışı otomasyonu içeren açık kaynaklı çalışan işe alım platformuSeç
Yapay zeka uygulamaları ve semantik arama için açık kaynaklı embedding veritabanıSeç
Gutenberg blok editörü olmayan, kararlılığa odaklanan bir WordPress fork’uSeç
Milisaniyelik sorgu gecikmesiyle gerçek zamanlı analizler için sütunlu OLAP veritabanıSeç
Kapsamlı veri yönetimi için web tabanlı veritabanı yönetim aracıSeç
Port açmadan güvenli uzaktan erişim sağlayan Cloudflare Tunnel arka plan servisiSeç
Dosya yönetimi ve paylaşım özelliklerine sahip, kendi sunucunuzda barındırılabilen bulut depolama platformuSeç
İçerik yönetimi ve API’ler için hafif, headless CMS platformuSeç
Herhangi bir cihazdan uzaktan geliştirme için tarayıcıda çalışan VS CodeSeç
Kendi kendine barındırılan bulut geliştirme ortamları sağlamak için açık kaynak platformSeç
Dokümantasyon ve not alma için gerçek zamanlı, iş birliğine dayalı markdown düzenleyiciSeç
İşbirlikçi belge düzenleme için kendi kendine barındırılan, tarayıcı tabanlı ofis paketiSeç
Kendi kendine barındırılan, Google Reader esintili, klavye kısayolları ve mobil uygulamalara sahip RSS okuyucuSeç
1000’den fazla formatı destekleyen, kendi sunucunuzda barındırılabilen çevrimiçi dosya dönüştürücüSeç
Modern uygulama geliştirme için açık kaynaklı reaktif veritabanı platformuSeç
Bir Calibre e-kitap kütüphanesini mobil okuyuculara ve tarayıcılara sunan hafif PHP OPDS ve HTML sunucusuSeç
Sunucuları, çalışma süresini ve ağ altyapısını yönetmek için kendi kendine barındırılan kontrol paneliSeç
Mobil, web ve masaüstü uygulamaları için gizlilik odaklı ürün analiziSeç
LLM uyumlu çıktı sunan, AI uygulamaları için açık kaynaklı web tarayıcıSeç
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceSeç
27 gerçek zamanlı küresel veri kaynağını tek bir panelde bir araya getiren OSINT platformuSeç
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteSeç
Uçtan uca şifreli, sıfır bilgi depolamalı iş birliğine dayalı ofis paketiSeç
Şifreleme, kodlama, sıkıştırma ve veri analizi işlemleri için web tabanlı araçSeç
Web tabanlı arayüze sahip DAG tabanlı iş akışı zamanlayıcı, cron işlerini ve görev işlem hatlarını yönetmek için.Seç
Yüz tanıma ve nesne algılama özellikli, kendi kendine barındırılan fotoğraf yöneticisiSeç
Gerçek zamanlı CPU, RAM, depolama ve ağ istatistiklerine sahip minimalist sunucu kontrol paneliSeç
Widgetlar, temalar ve durum kontrolü içeren, kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz kişisel bir kontrol paneliSeç
Uçtan uca şifreleme ve konu tabanlı ileti dizileri sunan, kendi sunucunuzda barındırılan birleşik mesajlaşma uygulamasıSeç
Databasus, PostgreSQL, MySQL ve MongoDB için bir veritabanı yedekleme aracıdır.Seç
Herhangi bir veritabanını keşfetmek ve görselleştirmek için yapay zeka destekli SQL sohbet arayüzüSeç
Isı haritaları ve seyahat istatistikleriyle birlikte, kendi sunucunuzda barındırılan konum geçmişi takipçisiSeç
DB Browser for SQLite, SQLite veritabanı dosyalarını oluşturmak, tasarlamak ve düzenlemek için görsel bir araçtırSeç
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportSeç
Deno Deploy için Denoland anahtar değer veritabanıSeç
RAG, ajanlar ve iş akışları ile LLM uygulamaları oluşturmak için açık kaynaklı platformSeç
Veritabanları üzerine kurulu, dinamik bir API ve yönetim uygulaması sunan headless CMSSeç
Otomatik çok kanallı mesajlaşma için açık kaynaklı müşteri etkileşim platformuSeç
İmajlar güncellendiğinde bildirim almak için kullanılan Docker İmaj Güncelleme Bildirimi aracıSeç
Rehberli görüşmeler ve otomatik belge oluşturma için açık kaynaklı uzman sistemSeç
Konteyner görsellerini depolamak ve dağıtmak için özel Docker kayıt deposuSeç
Dockge, Docker Compose stacklerini yönetmek için tasarlanmış, şık, kullanımı kolay ve hızlı tepki veren, kendi sunucunuzda barındırılabilen bir yönetim aracıdırSeç
Gerçek zamanlı düzenleme özelliklerine sahip, işbirliğine açık wiki ve dokümantasyon platformuSeç
OCR, NLP çıkarımı ve tam metin arama özellikli, kendi kendine barındırılan belge düzenleyiciSeç
Dijital imzalar için açık kaynaklı belge imzalama platformuSeç
E-imza özelliklerine sahip açık kaynaklı belge imzalama platformuSeç
Dakikalar içinde sesli AI ajanları oluşturmak için açık kaynaklı, kod gerektirmeyen platformSeç
Dokümantasyon ve bilgi tabanları için hafif, dosya tabanlı wiki platformuSeç
İşletme operasyonlarını yönetmek için açık kaynaklı ERP/CRM platformuSeç
Domain adı portföylerini yönetmek ve izlemek için birleşik platformSeç
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesSeç
Albüm kapağı, şarkı sözleri ve meta verilerle birlikte YouTube üzerinden Spotify müziklerini indirinSeç
Docker konteyner günlüklerini gerçek zamanlı olarak görüntülemek için hafif web arayüzüSeç
Modern donanımlar için yüksek performanslı Redis uyumlu bellek içi veri deposuSeç
Akış şemaları, UML ve ağ diyagramları için ücretsiz açık kaynaklı diyagram oluşturma aracıSeç
SQL dışa ve içe aktarma özellikli, tarayıcı tabanlı veritabanı diyagram düzenleyiciSeç
Veritabanı yönetimi için gelişmiş özellikler sunan, ücretsiz ve kendi sunucunuzda barındırılan Drizzle StudioSeç
Dinamik web siteleri oluşturmak ve yönetmek için açık kaynaklı CMSSeç
IP adreslerini domainlere eşlemek için ücretsiz dinamik DNS hizmetiSeç
DumbDo, basitçe işini yapan, son derece sade ve kendi sunucunuzda barındırılabilen bir yapılacaklar listesi uygulamasıdırSeç
Cloud depolamayı ve uzak sunucuları destekleyen şifreli yedekleme çözümüSeç
İşletmeler ve profesyoneller için ücretsiz randevu planlama sistemiSeç
IoT ve mesajlaşma uygulamaları için hafif bir MQTT mesaj aracısıSeç
PostgreSQL üzerine kurulu yeni nesil grafik ilişkisel veritabanıSeç
Apache Lucene üzerine inşa edilmiş dağıtık arama ve analiz motoruSeç
Uçtan uca şifreleme ve platformlar arası mesajlaşma özelliklerine sahip güvenli Matrix istemcisiSeç
IMAP ve SMTP'yi REST uç noktalarına bağlayan, kendi kendine barındırılan e-posta API proxy'siSeç
Personal media server with automatic streaming and device conversionSeç
Emby ve Jellyfin medya sunucuları için istatistik ve analiz aracıSeç
Özel ve güvenli şifrelenmiş notlar göndermek için minimalist web uygulamasıSeç
Medya kitaplığınızdan canlı kanallar oluşturan kendi barındırdığınız IPTV sunucusuSeç
Şifre korumalı ve süre sonu kontrollü, kendi kendine barındırılan dosya paylaşım platformuSeç
YAML ile ESP8266/ESP32 mikrodenetleyicilerini kontrol sistemiSeç
Kişileri, anlaşmaları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için ücretsiz açık kaynaklı CRMSeç
Gerçek zamanlı iş birliğine uygun, canlı düzenleme ve sürüm geçmişi sunan belge düzenleyiciSeç
Modern açık kaynak e-ticaret platformu Node.js, React, GraphQL ve PostgreSQL üzerine kuruluSeç
Chatbot'lar, otomasyon ve mesajlaşma entegrasyonları için açık kaynak WhatsApp APISeç
Mesajlaşma otomasyonu için Go ile yazılmış yüksek performanslı WhatsApp API ağ geçidiSeç
Elle çizilmiş diyagramlar ve işbirlikçi beyin fırtınası için sanal beyaz tahtaSeç
Kişisel ve aile giderlerini takip etmeye yönelik uygulamaSeç
Kontrol paneli ve CSV içe aktarma özellikli, hafif, kendi kendine barındırılan kişisel gider takipçisiSeç
ListenBrainz önerilerini müzik kitaplığınızdaki çalma listelerine dönüştürürSeç
Mobil PWA ve makbuz tarama özellikli hafif kişisel finans takipçisiSeç
Güvenlik ekipleri için açık kaynaklı güvenlik açığı yönetim platformuSeç
Kendi kendine barındırılan kişisel ve aile elektronik sağlık kayıt yönetim sistemiSeç
Kullanıcı geri bildirimlerini toplamak ve yönetmek için açık kaynaklı geri bildirim platformuSeç
Sunucunuzdaki dosyaları görüntülemek, yüklemek ve yönetmek için web tabanlı dosya yöneticisiSeç
IPFS teknolojisi kullanılarak merkezi olmayan eşler arası dosya paylaşımıSeç
Dosya boyutlarını %90’a kadar azaltabilen otomatik medya dosyası işleme aracıSeç
Kendi sunucunuzda barındırılan, çok kullanıcılı, rol tabanlı izinlere sahip ve veritabanı gerektirmeyen dosya yöneticisiSeç
FTP, SFTP, S3, WebDAV ve 20'den fazla depolama arka ucu için kendi barındırdığınız dosya yöneticisiSeç
Web yönetim arayüzüne sahip basit WireGuard VPN sunucusuSeç
Profesyonel kendi kendine barındırılan kişisel finans ve bütçe yöneticisiSeç
Web arayüzü üzerinden erişilebilen, sunucunuzda barındırılan Firefox tarayıcısıSeç
Açık kaynaklı özellik işareti ve A/B testi ile uzak yapılandırma hizmetiSeç
Homelab'iniz için kendi sunucunuzda barındırılan başlangıç sayfası ve uygulama kontrol paneliSeç
Web scraping için Cloudflare korumasını aşmaya yönelik proxy sunucusuSeç
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesSeç
Veritabanı olmadan çalışan, wikilink ve tam metin arama özellikli Markdown not alma uygulamasıSeç
osquery destekli açık kaynaklı cihaz yönetimi ve uç nokta güvenliği platformuSeç
RSS, torrentler ve Usenet'ten medya indirmek için YAML destekli otomasyon aracıSeç
Git entegrasyonuna sahip, kendi sunucunuzda barındırılabilen özellik bayrağı yönetim platformuSeç
LLM orkestrasyon akışları ve yapay zeka ajanları oluşturmak için açık kaynaklı, low code araçSeç
Kanban panoları, tablolar ve takvim görünümleri sunan açık kaynaklı bir proje yönetim aracıSeç
Web arayüzü ve iş birliği özellikleri sunan, hafif ve kendi sunucunuzda barındırılabilen bir Git servisidirSeç
REST API'ye sahip açık kaynaklı form oluşturma ve veri yönetim platformuSeç
Uygulama içi, bağlantı, web sitesi ve e-posta geri bildirimleri için açık kaynak anket platformuSeç
Altyapı görselleştirmesi için tarayıcı tabanlı izometrik diyagram aracıSeç
Haritalar ve zarlarla çevrimiçi RPG kampanyaları için kendi kendine barındırılan sanal masaüstüSeç
Tarayıcıdan erişilebilen, mühendislik ve tasarım için parametrik 3D CAD modelleme aracıSeç
Hafif yapılı açık kaynaklı yardım masası ve ortak gelen kutusu sistemiSeç
Beslemelerinizi yönetmek ve okumak için kendi sunucunuzda barındırılan RSS besleme toplayıcısıSeç
Geliştiricilere yönelik durum sayfası, çok protokollü çalışma süresi izleme ve uyarı özellikleriyle.Seç
Git üzerine inşa edilmiş kurumsal düzeyde web tabanlı kod inceleme sistemiSeç
Ghost, profesyonel yayıncılık için güçlü bir platformdurSeç
Yatırım portföylerini takip etmek için açık kaynaklı varlık yönetimi yazılımıSeç
Tarayıcıdan erişilebilen, profesyonel bir görsel düzenleme ve grafik tasarım aracıSeç
Gitea hafif, açık kaynaklı bir Git hosting platformudurSeç
AI destekli kod analizi için Git depolarını LLM uyumlu metne dönüştürücüSeç
GitLab, Git depo yönetimi ve CI/CD için eksiksiz bir DevOps platformudurSeç
Tüm akışlarınızı tek bir yerde toplayan, kendi sunucunuzda barındırılan kontrol paneliSeç
Glances, web arayüzüne sahip, platformlar arası bir sistem izleme aracıdırSeç
Sentry uyumlu hata takibi ve performans izleme platformuSeç
IT operasyonları için açık kaynaklı IT varlık yönetimi ve yardım masası yazılımıSeç
Çerezler veya kişisel veri takibi olmadan gizlilik odaklı web analiziSeç
Değer akışı haritalaması ve işlem hattı modellemesi ile sürekli teslimat sunucusuSeç
Gogs, sorunsuz proje yönetimi için kendi sunucunuzda barındırılan bir Git hizmetidir.Seç
Süresi dolan bağlantılar ve S3 desteği sunan kendi sunucunuzda barındırılan dosya paylaşımı sunucusuSeç
Hafif, kendi kendine barındırılan, Go ile yazılmış Subsonic müzik akışı sunucusuSeç
Sorunsuz PDF dönüştürme ve oluşturma için Docker tabanlı stateless APISeç
Basit bir REST API'ye sahip, kendi sunucunuzda barındırılan anlık bildirim sunucusuSeç
Çoklu cihaz mesajlaşma otomasyonu için WhatsApp REST API ve web arayüzüSeç
Metrik görselleştirme ve izleme için açık kaynaklı gözlemlenebilirlik platformuSeç
Aile ağaçları oluşturmak ve paylaşmak için kendi sunucunuzda barındırılan şecere platformuSeç
Veritabanı gerektirmeyen, yalnızca dosya ve klasörlerle çalışan modern bir dosya tabanlı içerik yönetim sistemiSeç
Yerleşik okuyucu ve cihaz senkronizasyonu özellikli, kendi kendine barındırılan kitap koleksiyonu yöneticisiSeç
Otomatik meta veri çıkarma ve tam metin arama özellikli, kendi kendine barındırılan yer imi yöneticisiSeç
Veri uygulamaları oluşturmak için açık kaynaklı e-tablo-veritabanı hibritiSeç
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventorySeç
Açık kaynaklı özellik işaretleme ve A/B testi platformuSeç
Üretkenliği bir RPG macerasına dönüştüren oyunlaştırılmış görev yöneticisiSeç
Eklenti pazarına ve blok tabanlı düzenleyiciye sahip modern açık kaynak CMSSeç
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsSeç
Herhangi bir veritabanı üzerinde anında API'ler sunan açık kaynaklı GraphQL motoruSeç
Kendi kendine barındırılan Tailscale uyumlu WireGuard mesh ağı kontrol sunucusuSeç
Anlık uyarılar sunan, açık kaynaklı cron job ve arka plan görev izleme sistemiSeç
Ekip dokümantasyonu için gerçek zamanlı iş birliğine dayalı metin biçimlendirme düzenleyicisiSeç
Web servislerinizi düzenlemek ve erişmek için uygulama panosuSeç
Yerleşik öğrenme döngüsüne ve çoklu platform mesajlaşma desteğine sahip, kendini geliştiren AI ajanıSeç
Kendi kendine barındırılan Hermes AI aracısı ve web sohbet kullanıcı arayüzü, tek bir Docker dağıtımında bir araya getirilmiş.Seç
Hermes YZ ajanı için açık kaynak web UI komuta merkeziSeç
Koşullu mantık ve analizlerle açık kaynak sohbet tabanlı form oluşturucuSeç
Açık kaynaklı, kendi sunucunuzda barındırılan etkinlik yönetimi ve biletleme platformuSeç
Tüm hizmetlerinizi düzenleyip izleyebileceğiniz modern, kendi kendine barındırılan kontrol paneliSeç
Akıllı cihazları kontrol etmeye yönelik açık kaynaklı ev otomasyon platformuSeç
Ev kullanıcıları için geliştirilmiş envanter ve düzenleme sistemiSeç
Eklentiler kullanarak Apple dışı akıllı ev cihazları için HomeKit köprüsüSeç
Docker entegrasyonuna sahip modern ve özelleştirilebilir uygulama panosuSeç
Tüm sunucu hizmetlerinizi düzenlemek için basit, kendi kendine barındırılan statik kontrol paneliSeç
Otomatik veri maskeleme ve denetim izleri ile altyapı erişim ağ geçidiSeç
Open-source API development and testing platform for developers and teamsSeç
Bakım rutinlerini takip etmek ve bahçe düzeni için kendi sunucunuzda barındırılan bitki yönetim sistemiSeç
İzleme ajanları oluşturmak için kendi sunucunuzda barındırılan otomasyon platformuSeç
Go ile oluşturulmuş ışık hızında statik site oluşturucuSeç
Ekipler için açık kaynaklı kurumsal sosyal ağ ve intranet platformuSeç
Yeniden boyutlandırma, kırpma ve biçim dönüştürme için hızlı, anında görüntü işleme sunucusuSeç
Immich, yüksek performanslı bir kendi sunucunuzda barındırılan fotoğraf ve video yönetim çözümüdürSeç
Ortam değişkenlerini ve API anahtarlarını ekipler ve altyapı genelinde senkronize etmek için açık kaynaklı gizli bilgi yönetim aracıSeç
Flux sorguları ve entegre web arayüzü ile birleşik zaman serisi platformuSeç
Tarayıcıdan erişilebilen, illüstrasyon ve SVG tasarımı için vektör grafik düzenleme aracıSeç
YZ aracıları için kimlik doğrulama, veritabanı ve depolama özelliklerine sahip açık kaynaklı arka uç platformuSeç
Mühendislik ekipleri için açık kaynaklı parça envanteri ve BOM yönetimiSeç
YouTube için gizliliğe saygılı, reklamsız ve izleme olmadan alternatif bir ön uçSeç
Freelancerlar ve küçük ekipler için minimalist, kendi sunucunuzda barındırılan faturalama sistemiSeç
Freelancerlar ve küçük işletmeler için açık kaynaklı faturalandırma platformuSeç
Teklifler, giderler ve ödeme portalı içeren açık kaynak faturalandırma platformuSeç
Bloglar ve statik web siteleri için hafif, kendi barındırmalı Disqus alternatifiSeç
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsSeç
BT dokümantasyonu, biletleme ve faturalandırma özelliklerine sahip MSP'ler için açık kaynak PSA platformuSeç
IT hizmeti ve altyapı yönetimi için açık kaynaklı ITSM platformu ve CMDBSeç
Sonarr, Radarr ve diğer otomasyon araçları için sorguları dönüştüren torrent tracker proxy sunucusuSeç
Jaeger, mikro hizmetleri izlemeye yönelik açık kaynaklı bir dağıtık izleme sistemidir.Seç
Medya kitaplığınızı düzenlemek ve yayınlamak için ücretsiz ve açık kaynaklı medya sunucusuSeç
Jellyfin, Emby ve Plex için onay iş akışı ile medya istek yönetim aracıSeç
Jenkins, CI/CD işlem hatları için açık kaynaklı bir otomasyon sunucusudur.Seç
Ekran paylaşımı ve kayıt özelliklerine sahip, kendi kendine barındırılan video konferans platformuSeç
Mühendisler için açık kaynaklı müşteri veri platformu ve olay akışı işlem hattıSeç
Kendi kendine barındırılan, iş panolarını tarayan ve özgeçmişleri kişiselleştiren bir iş arama hattıSeç
Dinamik web siteleri ve web uygulamaları oluşturmak için açık kaynaklı CMSSeç
Joplin not alma uygulaması için kendi sunucunuzda barındırılabilen senkronizasyon sunucusuSeç
Markdown ve Kanban panoları destekli hafif not alma ve kontrol listesi uygulamasıSeç
HTML şablonlarından PDF, Excel ve DOCX için kendi kendine barındırılan rapor sunucusuSeç
SSH, RDP ve veritabanı oturumları için merkezi ayrıcalıklı erişim ağ geçidiSeç
Canlı kod, veri analizi ve görselleştirmeler için etkileşimli web ortamıSeç
JupyterLab, notebooklar ve kod için web tabanlı etkileşimli bir geliştirme ortamıdırSeç
Web kancalarını mesajlaşma platformlarına bağlayan, kendinden barındırılan bildirim yönlendiricisiSeç
Açık kaynaklı Kanban panosu ve proje yönetim aracı, Trello alternatifiSeç
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareSeç
Kanban panoları ve GitHub entegrasyonu sunan açık kaynaklı proje yönetimiSeç
Otomatik indirme ve düzenleme için, kendi sunucunuzda barındırılan çizgi roman yöneticisiSeç
Karakeep, yapay zeka destekli etiketleme ve arama özelliklerine sahip, kendi sunucunuzda barındırılabilen bir yer imi yöneticisidir.Seç
Çizgi romanlar, mangalar ve e-kitaplar için kendi sunucunuzda barındırılan dijital kütüphaneSeç
Sürükle-bırak düzenleyici ve SMTP teslimatı özellikli, kendi kendine barındırılan e-posta bülteni platformuSeç
Olay yönetimi özellikli açık kaynaklı durum sayfası ve çalışma süresi izleme platformuSeç
Veri işlem hatları ve otomasyona yönelik açık kaynaklı iş akışı düzenleme platformuSeç
SSO, OAuth2 ve SAML desteğine sahip, açık kaynaklı kimlik ve erişim yönetimiSeç
Belgelerinizle ve web ile sohbet etmek için açık kaynaklı AI asistanıSeç
Panolar ve arama özelliklerine sahip Elasticsearch için açık kaynaklı görselleştirme arayüzü.Seç
SaaS ve pazar yerleri için açık kaynaklı abonelik faturalandırma ve ödeme platformuSeç
Freelancerlar, ajanslar ve ekipler için kendi sunucunuzda barındırılan zaman takip çözümüSeç
Kendi kendine barındırılan paylaşımlı alışveriş listesi, tarif yöneticisi ve yemek planlayıcıSeç
Kitapları, oyunları, plakları ve daha fazlasını kataloglamak için kendi kendine barındırılan koleksiyon yöneticisiSeç
Gerçek zamanlı metriklerle hafif, kendi kendine barındırılan sunucu izleme kontrol paneliSeç
Çizgi romanlar, mangalar, dergiler ve e-kitaplar için OPDS ve senkronizasyon desteği sunan, kendi sunucunuzda barındırılan medya sunucusuSeç
Hibrit ve çoklu bulut ortamları için tasarlanmış cloud-native API gatewaySeç
Çoklu LLM desteği ve OCR özellikli açık kaynaklı belge Soru-Cevap sohbet botuSeç
HTTP üzerinden 30'dan fazla diyagram türünü oluşturan birleşik kod olarak diyagram API'siSeç
Modern, özel alan adları, analitik ve REST API desteğine sahip kendi sunucunuzda barındırılan URL kısaltma çözümüSeç
Makine öğrenimi projeleri için açık kaynaklı veri etiketleme ve açıklama platformuSeç
Açık kaynaklı ölçümleme ve kullanıma dayalı faturalandırma platformuSeç
Langflow, LLM uygulamaları oluşturmak için kullanılan görsel bir AI iş akışı oluşturucusudur.Seç
Gözlemlenebilirlik ve değerlendirme için açık kaynaklı LLM mühendislik platformuSeç
25’ten fazla dili destekleyen, açık kaynaklı bir dil bilgisi, yazım ve stil denetleyicisidirSeç
E-kitap ve sesli kitap indirmeleri için yazar takibi özellikli, kendi sunucunuzda barındırılan otomasyonSeç
Proje yöneticisi olmayan kullanıcılar için tasarlanmış açık kaynaklı proje yönetim sistemiSeç
Kendi kendine barındırılan forumlar için federe bağlantı toplayıcı ve tartışma platformuSeç
LibreChat, çoklu sağlayıcı LLM kullanımını destekleyen ve RAG özelliklerine sahip bir AI sohbet arayüzüdürSeç
Çok kanallı biletleme, canlı sohbet ve SLA yönetimi içeren açık kaynaklı yardım masasıSeç
Yüz tanıma ve yapay zeka destekli arama özelliklerine sahip, kendi sunucunuzda barındırılabilen fotoğraf yönetimiSeç
Yerleşik sonuç veritabanına sahip, kendi kendine barındırılan HTML5 internet hız testi sunucusuSeç
Tamamen kendi sunucunuzda barındırılan, ücretsiz ve açık kaynaklı bir makine çevirisi API’siSeç
Usenet ve torrentler için otomatik müzik koleksiyonu yönetim ve düzenleme aracıSeç
Veri keşfi ve panolar için dbt etrafında geliştirilmiş açık kaynaklı BI platformuSeç
Anketler oluşturmak ve yönetmek için profesyonel çevrimiçi anket platformuSeç
Linkding, minimal, hızlı ve kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz bir yer imi yöneticisidir.Seç
Markalı biyografi bağlantı sayfaları için kendi kendine barındırılan Linktree alternatifiSeç
Linkwarden, tam sayfa arşivleme özelliğine sahip, kendi sunucunuzda barındırılan bir yer imi yöneticisidir.Seç
Yüksek performanslı, kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz bir bülten ve e-posta listesi yöneticisiSeç
LiteLLM, OpenAI formatını kullanarak 100’den fazla büyük dil modelini (LLM) çağırmanızı sağlayan bir AI ağ geçididir.Seç
Veri bilimi, makine öğrenimi ve gerçek zamanlı iş birliği için açık kaynak Elixir not defterleriSeç
Kendi barındırdığı uygulamalar için basitleştirilmiş bir LDAP arka ucu sağlayan hafif kimlik doğrulama sunucusuSeç
Hafif, kendi sunucunuzda barındırılan Subsonic API'li müzik yayın sunucusuSeç
Birden fazla LLM sağlayıcısını destekleyen modern açık kaynaklı AI sohbet altyapısıSeç
Kendi kendine barındırılan, bulut LLM sağlayıcıları destekli YZ derin araştırma asistanıSeç
Yerel yapay zeka modeli çıkarımı için kendi kendine barındırılan OpenAI uyumlu API sunucusuSeç
Gerçek zamanlı web arayüzüne sahip Python tabanlı dağıtık yük testi aracıSeç
Kendi kendine barındırılan, gizlilik odaklı bilgi tabanı ve blok tabanlı taslak oluşturucuSeç
Logto, OAuth ve OIDC desteği sunan kapsamlı bir kimlik ve kimlik doğrulama platformudurSeç
Kapsamlı araç bakım ve yakıt yönetimi sistemiSeç
Albüm düzenleme, EXIF görüntüleme ve ayrıntılı paylaşım kontrolleri sunan kendi kendine barındırılan fotoğraf yönetim platformuSeç
Mage AI, ETL iş akışları oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bir veri hattı aracıdırSeç
IMAP senkronizasyonu, tam metin arama ve dışa aktarma özellikleriyle kendi kendine barındırılan e-posta arşivlemeSeç
Geliştiricilere yönelik, tarayıcı tabanlı gelen kutusu içeren açık kaynak SMTP e-posta test aracı.Seç
Kişisel dinleme listeleriyle kendi kendine barındırılan müzik scrobble veritabanıSeç
MySQL protokolü aracılığıyla tam metin ve vektör araması sunan açık kaynaklı arama motoruSeç
Açık kaynaklı ilişkisel veritabanı sunucusu ve MySQL için bire bir alternatifSeç
SQL desteği ve tekrarlanabilir yürütme özelliklerine sahip açık kaynak reaktif Python not defteriSeç
Akıllı önbellekleme ile temiz, reklamsız okuma için kendi kendine barındırılan makale proxy'siSeç
ActivityPub standardına dayalı, kendi kendine barındırılan federe mikroblog sunucusuSeç
PostgreSQL veritabanlarını keşfetmek ve düzenlemek için e-tablo tarzı web arayüzüSeç
Veri sahipliği ve gizlilik üzerinde tam kontrol sunan lider açık kaynaklı web analiz platformuSeç
Merkeziyetsiz, şifreli iletişim için açık kaynak Matrix homeserverSeç
Mesajlaşma, dosya paylaşımı ve entegrasyon özelliklerine sahip açık kaynaklı ekip işbirliği platformuSeç
E-posta kampanyaları, potansiyel müşteri puanlaması ve yolculuklar için açık kaynak pazarlama otomasyonuSeç
MaxKB, kurumsal düzeyde yapay zeka bilgi tabanı ajanları oluşturmak için geliştirilmiş açık kaynaklı bir platformdurSeç
OCR, tam metin arama ve iş akışları ile açık kaynak belge yönetimiSeç
Açık kaynaklı kişisel finans ve varlık yönetimi uygulamasıSeç
Tarayıcı tabanlı görüntü optimize edici, format dönüştürme ve EXIF verilerini kaldırma özelliğiyleSeç
Mealie, öğün planlama ve alışveriş listeleri özelliklerine sahip, kendi sunucunuzda barındırılan bir tarif yöneticisidirSeç
Plex ve Jellyfin desteğiyle TV dizileri için Otomatik Video Kütüphanesi YöneticisiSeç
Modern uygulamalar için ışık hızında arama motoruSeç
Bağlantılı veriler üzerinde gerçek zamanlı analizler için bellek içi grafik veritabanıSeç
Memos, hafif ve gizlilik odaklı bir not alma uygulamasıdırSeç
Masaüstü bilgisayarlar, sunucular ve IoT cihazları için kendi kendine barındırılan uzaktan izleme ve yönetim platformuSeç
Veri görselleştirme ve analiz için açık kaynaklı iş zekası platformuSeç
7/24 forex ve CFD işlemleri için tarayıcıdan erişilebilen MetaTrader 5 işlem terminaliSeç
MeTube, YouTube ve diğer platformlar için web tabanlı bir video indiricisidirSeç
Hafif, kendi kendine barındırılan bir pastebin, dosya paylaşım aracı ve Rust ile yazılmış bir URL kısaltıcı.Seç
Yapay zeka uygulamaları ve benzerlik aramaları için geliştirilmiş açık kaynaklı vektör veritabanıSeç
MindsDB, kurumsal verilerden makine öğrenimi modelleri oluşturmak için kullanılan bir yapay zeka platformudurSeç
Kendi kendine barındırılan, özel stillere sahip ve toplu dışa aktarım özellikli QR kodu oluşturucuSeç
Minimalist ve özgün, temiz bir web arayüzüne sahip RSS besleme okuyucuSeç
Çok ajanlı sürü zekası simülasyonuyla çalışan AI tahmin motoruSeç
Sınırsız oda ve ekran paylaşımı özelliklerine sahip, kendi kendine barındırılan P2P video konferansSeç
Web tabanlı MongoDB yönetici arayüzü, veritabanlarını görüntüleme, düzenleme ve yönetme içinSeç
JSON benzeri belge depolama yapısına sahip belge odaklı NoSQL veritabanıSeç
Hayatınızı belgelemek için kişisel ilişki yönetim sistemiSeç
Derin odaklanma ve rahatlama için üretkenlik araçlarına sahip ortam sesleri mikseriSeç
Dünya çapında 489 milyondan fazla kullanıcı tarafından güvenilen açık kaynaklı öğrenme yönetim sistemiSeç
Üretken yanıtlar ve kaynakça gösterimi sunan açık kaynaklı yapay zeka arama motoruSeç
Yerel iOS ve Android uygulamalarına sahip, hafif, kendi sunucunuzda barındırılan müzik akışı sunucusuSeç
Çizgi romanların otomatik indirilmesi ve kütüphane yönetimi için kendi sunucunuzda barındırılan bir sistemSeç
Web ve uygulama iş yükleri için hızlı, güvenilir açık kaynak ilişkisel veritabanıSeç
Görsel düğüm tabanlı arayüze sahip iş akışı otomasyon platformuSeç
300'den fazla hizmet için açık kaynaklı OAuth ve API entegrasyon platformuSeç
Bulut tabanlı mesajlaşma sistemi, pub/sub, request-reply ve JetStream ileSeç
Navidrome, web ve mobil üzerinden müzik akışı sunan, kendi sunucunuzda barındırılan bir müzik sunucusudurSeç
İşbirliğine dayalı web taraması ve yayın akışı için kendi sunucunuzda barındırılan sanal tarayıcıSeç
Bağlantılı veriler için dünyanın önde gelen açık kaynak grafik veritabanıSeç
SSO ve ayrıntılı erişim kontrolleri sunan, WireGuard tabanlı güvenli bir mesh VPN istemcisiSeç
IPAM, DCIM ve dokümantasyon için açık kaynak ağ altyapısı modellemesiSeç
800'den fazla entegrasyonlu gerçek zamanlı altyapı izleme ajanıSeç
New API, birden çok sağlayıcı için kullanılan bir LLM geçidi ve AI varlık yönetim sistemidir.Seç
Nextcloud, kendi sunucunuzda barındırılan güçlü bir üretkenlik platformudurSeç
SSH, VNC ve RDP bağlantıları için tarayıcı tabanlı sunucu yönetimiSeç
Maven, npm, Docker ve PyPI için Evrensel yapıt deposu yöneticisiSeç
NocoBase, uygulamalar oluşturmak için genişletilebilir bir kodsuz ve az kodlu platformdurSeç
Veritabanlarını akıllı e-tablolara dönüştüren açık kaynaklı Airtable alternatifiSeç
IoT cihazlarını, API'leri ve çevrimiçi hizmetleri bağlamak için düşük kodlu görsel araçSeç
NodeBB, topluluk forumları oluşturmak için tasarlanmış modern ve gerçek zamanlı bir tartışma platformudurSeç
Sosyal medya içe aktarma ve ev içi senkronizasyon özellikli, kendi kendine barındırılan yemek tarifi yöneticisiSeç
Kendi kendine barındırılan markdown bilgi tabanı, grafik görünümü ve YZ entegrasyonu ileSeç
Kendi kendine barındırılan e-posta pazarlaması ve işlemsel e-posta platformuSeç
E-posta, SMS ve anında iletim için açık kaynak bildirim altyapısıSeç
Basit HTTP istekleri aracılığıyla uyarı göndermek için Self-hosted push bildirim sunucusuSeç
PAR2 onarımı ve web arayüzü ile verimli C++ Usenet ikili dosya indiricisiSeç
Dizinleyicileri tek bir Newznab API'sinin arkasında birleştiren Usenet meta arama toplayıcısıSeç
Esnek web siteleri ve web uygulamaları oluşturmak için Laravel tabanlı PHP CMSSeç
İş yönetimi ve e-ticaret için açık kaynaklı ERP ve CRM platformuSeç
Sohbet, aracılar, derinlemesine araştırma ve kalıcı bellek özelliklerine sahip, kendi kendine barındırılan Yapay Zeka çalışma alanı.Seç
Önceden tanımlanmış kabuk komutlarını güvenli bir şekilde çalıştırmak için kendi kendine barındırılan web arayüzüSeç
Yapay zeka uygulamaları için basit bir API ile büyük dil modellerini yerel olarak çalıştırın.Seç
Plex, Emby ve Jellyfin için otomatik karşılama ile kendi kendine barındırılan istek sistemiSeç
OmniTools, günlük işler için 80’den fazla yardımcı araç sunan hepsi bir arada bir web araç paketidirSeç
OneDev, yerleşik CI/CD ve proje yönetimi özelliklerine sahip, kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz bir Git sunucusudurSeç
Kendi kendini imha eden sırları tek kullanımlık görüntüleme bağlantıları aracılığıyla paylaşın.Seç
MS Office uyumlu ortak düzenleme özellikli, kendi kendine barındırılan çevrimiçi ofis paketiSeç
Her LLM ile çalışan açık kaynaklı YZ sohbet ve kurumsal arama platformuSeç
Açık kaynak akademik dergi yönetimi ve açık erişimli yayıncılık platformuSeç
Yazma, araştırma yapma ve bilgileri düzenleme süreçlerini tek bir çalışma alanında bir araya getiren AI odaklı not uygulamasıSeç
RAG özellikleriyle birden fazla LLM sağlayıcısını destekleyen, kendi sunucunuzda barındırılabilen AI sohbet arayüzüSeç
Hassas kimlik bilgilerini depolamak ve erişmek için açık kaynaklı gizli bilgi yönetim aracıSeç
Çok kanallı mesajlaşma desteğine sahip kişisel AI asistanı (eski adıyla Moltbot/Clawdbot)Seç
Yerleşik kimlik yönetimi özelliğine sahip açık kaynaklı dosya senkronizasyonu ve işbirliğiSeç
Klinikler için açık kaynak elektronik sağlık kayıtları ve muayenehane yönetimiSeç
Git destekli, kendi kendine barındırılan pastebin, GitHub Gist'e açık kaynaklı alternatif.Seç
Yazılım mühendisliği görevleri için açık kaynaklı otonom YZ ajanıSeç
Bellek, aracılar ve 118'den fazla uygulama entegrasyonuna sahip kendi kendine barındırılan kişisel YZ çekirdeğiSeç
Loglar, metrikler, izler ve panolar için buluta özel gözlemlenebilirlik platformuSeç
Gizlilik odaklı ürün analizi, gerçek zamanlı panolar ve oturum tekrarı ileSeç
Gantt grafikleri, Çevik panolar ve zaman takibi sunan açık kaynaklı proje yönetimiSeç
Açık kaynaklı bir arama ve analiz motoru, Elasticsearch’in topluluk tarafından geliştirilen sürümüSeç
Yasal olarak bağlayıcı belge imzalama için ücretsiz ve açık kaynaklı DocuSign alternatifiSeç
Flash veya Java gerektirmeyen, kendi sunucunuzda barındırılan HTML5 ağ hız testi aracıSeç
OpenViking, AI ajanları için geliştirilmiş açık kaynaklı bir bağlam veritabanıdırSeç
Web tabanlı yönetim ve istemci yönetimi sunan, tam özellikli bir VPN sunucusuSeç
Koşullu mantık, gömme özellikleri ve yanıt yönetimi ile açık kaynaklı form oluşturucuSeç
Çalışan, izin ve işe alım yönetimi için açık kaynaklı İK platformuSeç
Outline, gerçek zamanlı iş birliği sunan modern bir ekip wikisi ve bilgi tabanıdırSeç
Bilimsel ve akademik yazım için açık kaynaklı işbirlikçi LaTeX düzenleyiciSeç
Plex için onay iş akışına sahip medya istek yönetimi ve keşif aracıSeç
RTMP ve Fediverse desteği sunan kendi sunucunuzda barındırılan canlı yayın ve sohbet sunucusuSeç
Ekipler için kendi sunucunuzda barındırılan dosya eşitleme, paylaşım ve iş birliği platformuSeç
Hafif, Rust tabanlı, kendi sunucusunda barındırılan, Nextcloud istemci desteğine sahip bulut depolamaSeç
PairDrop, cihazlar arasında anında aktarım için kullanılan web tabanlı bir dosya paylaşım aracıdırSeç
Çift girişli muhasebe ve yatırım takibi özellikli kişisel finans takipçisiSeç
Pangolin üzerinden güvenli uzaktan erişim sağlayan, userspace WireGuard tünel istemcisiSeç
Paperclip, otonom ekipler için bir AI/ML orkestrasyon platformudurSeç
Fiziksel belgeleri aranabilir dijital arşivlere dönüştüren belge yönetim sistemiSeç
PDFleri taramak, OCR uygulamak ve düzenlemek için açık kaynaklı belge yönetim sistemiSeç
Minimalist açık kaynak belge yönetimi ve arşivleme platformuSeç
Loglar, metrikler ve izler için açık kaynaklı gözlemlenebilirlik veri gölüSeç
Uçtan uca OpenPGP şifrelemesi ve paylaşım özelliklerine sahip açık kaynaklı ekip parola yöneticisiSeç
Şifreler ve dosyalar için tek kullanımlık, süresi dolan bağlantılarla kendi kendine barındırılan gizli paylaşımSeç