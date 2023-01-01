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Popüler uygulamalar

Tümü
Hermes Agent

Hermes Agent

Yerleşik öğrenme döngüsüne ve çoklu platform mesajlaşma desteğine sahip, kendini geliştiren AI ajanı

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n8n

n8n

Görsel düğüm tabanlı arayüze sahip iş akışı otomasyon platformu

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OpenClaw

OpenClaw

Çok kanallı mesajlaşma desteğine sahip kişisel AI asistanı (eski adıyla Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip, otonom ekipler için bir AI/ML orkestrasyon platformudur

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Tüm uygulamaları keşfedin

2FAuth

2FAuth

Web ve mobil için kendi sunucunuzda barındırılan iki faktörlü kimlik doğrulama kod yöneticisi

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9router

9router

40’tan fazla LLM sağlayıcısı için token optimizasyonlu AI API yönlendirme proxy'si

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Ackee

Ackee

Ackee, gizliliğe odaklı web sitesi takibi için kendi sunucunuzda barındırılan bir Node.js analiz aracıdır

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Activepieces

Activepieces

200’den fazla uygulama entegrasyonu sunan, açık kaynaklı ve kod gerektirmeyen iş akışı otomasyonu

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Actual Budget

Actual Budget

Zarf bütçeleme ile gizlilik odaklı kişisel finans uygulaması

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Adminer

Adminer

11’den fazla veritabanı sistemini destekleyen tam özellikli veritabanı yönetim arayüzü

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AdventureLog

AdventureLog

Etkileşimli haritalara sahip, kendi sunucunuzda barındırılan seyahat takipçisi ve gezi planlayıcısı

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AFFiNE

AFFiNE

Yapay zeka ile belgeleri, beyaz tahtaları ve veritabanlarını birleştiren hepsi bir arada çalışma alanı

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

İstemler, değerlendirme ve LLM gözlemlenebilirliği için açık kaynaklı LLMOps platformu

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agentmemory

agentmemory

Hibrit BM25 vektör ve grafik araması ile yapay zeka kodlama ajanları için kalıcı bellek

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Kişisel müzik kütüphanelerini Subsonic uyumlu bir API sunucusu aracılığıyla yayınlayın

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AirTrail

AirTrail

İnteraktif harita, istatistikler ve çok kullanıcılı destek içeren kişisel uçuş günlüğü

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AiToEarn

AiToEarn

Çoklu platformda yayınlama ve para kazanma sunan açık kaynaklı AI içerik pazarlama ajanı

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

İzleme uyarılarını birleştirmek için açık kaynaklı uyarı yönetim platformu

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Alexandrie

Alexandrie

Genişletilmiş Markdown desteği ve belge başına izinler sunan, kendi sunucunuzda barındırılan bilgi tabanı

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AList

AList

30'dan fazla depolama arka ucu desteğiyle kendi sunucunuzda barındırılan dosya listesi ve WebDAV sunucusu

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AllTube

AllTube

YouTube ve diğer sitelerden video indirmek için web arayüzü

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Ampache

Ampache

Ampache, web tabanlı bir ses/video akış uygulaması ve medya yöneticisidir

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Git destekli sayfalar ve Markdown düzenleme özelliklerine sahip, hafif, kendi kendine barındırılan wiki

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload, veritabanı gereksinimi olmadan çalışan güvenli ve anonim bir dosya paylaşım uygulamasıdır

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AnythingLLM

AnythingLLM

RAG, ajanlar ve sohbet botları için herhangi bir LLM sağlayıcısıyla hepsi bir arada Yapay Zeka uygulaması

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Apache Answer

Apache Answer

Ekip bilgi paylaşımı ve topluluk oluşturma için açık kaynaklı Soru-Cevap platformu

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Apache DevLake

Apache DevLake

Açık kaynaklı DORA metrikleri ve mühendislik ekibi analitik platformu

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

RDP, VNC, SSH ve Telnet için istemcisiz, web tabanlı uzaktan masaüstü ağ geçidi

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Apache Solr

Apache Solr

Apache Lucene tabanlı kurumsal açık kaynak arama platformu

Seç
Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset, BI için modern bir veri keşfi ve görselleştirme platformudur

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy, yapay zeka destekli açık kaynaklı bir çalışma alanı ve Notion alternatifidir

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Apprise API

Apprise API

120'den fazla servise push bildirimleri göndermek için hafif REST API

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Appsmith

Appsmith

Dahili araçlar ve uygulamalar oluşturmak için açık kaynaklı, low-code platform

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Aptabase

Aptabase

Mobil, masaüstü ve web uygulamaları için gizlilik odaklı SDK analitikleri

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ArangoDB

ArangoDB

Grafikler, belgeler ve anahtar-değer verileri için yerel çok modelli veritabanı

Seç
ArcadeDB

ArcadeDB

Grafik, belge, anahtar-değer ve zaman serisi verileri için çok modelli veritabanı

Seç
ArchiveBox

ArchiveBox

Web sayfalarını ve medyayı korumaya yönelik, kendi sunucunuzda barındırılan bir internet arşivleme çözümü

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Go arka ucu ve gömülebilir JS widget'ı ile hafif, kendi kendine barındırılan yorum sistemi

Seç
AstrBot

AstrBot

AstrBot, çok platformlu, açık kaynaklı bir yapay zeka sohbet botu altyapısıdır

Seç
Audiobookshelf

Audiobookshelf

Çok kullanıcılı destek sunan kendi sunucunuzda barındırılan sesli kitap ve podcast sunucusu

Seç
Authentik

Authentik

Esneklik ve çok yönlülük odaklı açık kaynak kimlik sağlayıcı

Seç
Authorizer

Authorizer

Açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan, sosyal giriş, MFA ve RBAC özelliklerine sahip kimlik doğrulama sunucusu

Seç
Autobase

Autobase

PostgreSQL otomasyonu için açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan Hizmet olarak Veritabanı platformu

Seç
autobrr

autobrr

Torrent ve usenet için gerçek zamanlı IRC izleme özellikli modern indirme otomasyon aracı

Seç
Automatisch

Automatisch

Uygulamaları bağlamak ve iş akışlarını otomatikleştirmek için açık kaynaklı Zapier alternatifi

Seç
Baby Buddy

Baby Buddy

Ebeveynlerin günlük aktiviteleri ve sağlığı izlemesine yardımcı olan bebek takip uygulaması

Seç
Backrest

Backrest

Planlama, şifreleme ve dosya düzeyinde geri yükleme özelliklerine sahip restic yedeklemeleri için Web arayüzü

Seç
Baikal

Baikal

Takvimler ve kişiler için kendi kendine barındırılan CalDAV ve CardDAV sunucusu

Seç
Bar Assistant

Bar Assistant

Kendi sunucunuzda barındırılan kokteyl tarif yöneticisi ve ev barı envanter takip sistemi

Seç
Baserow

Baserow

Ekipler için açık kaynaklı, kodsuz veritabanı ve Airtable alternatifi

Seç
Bazarr

Bazarr

Sonarr ve Radarr için otomatik altyazı yönetimi ve indirme yardımcısı

Seç
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalist, kendi kendine barındırılan, günlük takiplere ve serilere odaklı alışkanlık takipçisi

Seç
BentoPDF

BentoPDF

PDF’leri birleştirme, bölme, dönüştürme ve düzenleme için gizlilik odaklı, tarayıcı tabanlı PDF araç seti

Seç
Beszel

Beszel

Docker istatistikleri ve uyarılar sunan hafif bir sunucu izleme platformu

Seç
Beszel Agent

Beszel Agent

Beszel sunucu izleme sistemi için hafif izleme ajanı

Seç
bewCloud

bewCloud

Dosya senkronizasyonu ve CalDAV/CardDAV desteği ile hafif, kendi barındırmalı bulut depolama

Seç
Bigcapital

Bigcapital

Akıllı raporlama ve çoklu para birimi desteği sunan kendi sunucunuzda barındırılan finansal muhasebe platformu

Seç
Black Candy

Black Candy

Web oynatıcısı ve mobil uygulamalarla kendi barındırmalı müzik akışı sunucusu

Seç
Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

Seç
Blinko

Blinko

Markdown desteği ve görev yönetimi ile yapay zeka destekli not alma ve mikro blog platformu

Seç
Bluesky PDS

Bluesky PDS

Bluesky merkeziyetsiz sosyal ağı için kişisel veri sunucusu

Seç
bolt.diy

bolt.diy

Tarayıcıda tam yığın uygulama oluşturmaya yönelik kendi kendine barındırılan yapay zeka kodlama asistanı

Seç
Bookshelf

Bookshelf

Readarr’ın topluluk tarafından sürdürülen devamı olan e-kitap ve sesli kitap koleksiyon yöneticisi

Seç
BookStack

BookStack

Ekipler için yapılandırılmış, kendi kendine barındırılan, kitaplar, bölümler, sayfalar ve arama özelliklerine sahip wiki

Seç
BroadcastChannel

BroadcastChannel

Herhangi bir herkese açık Telegram kanalını RSS ile SEO dostu bir mikrobloga dönüştürün.

Seç
Browserless

Browserless

Web scraping ve otomasyon için servis olarak sunulan headless Chrome tarayıcı

Seç
Budge

Budge

Gider takibi ve finansal planlama için kişisel bütçeleme uygulaması

Seç
Budibase

Budibase

Dakikalar içinde iş uygulamaları ve iş akışları oluşturmak için low code platform

Seç
BugSink

BugSink

Uygulama izleme için kullanılan, kendi sunucunuzda barındırılabilen bir hata izleme platformu

Seç
Buildbot

Buildbot

Otomatik derlemeler ve dağıtımlar için kendi sunucunuzda barındırılan CI/CD çerçevesi

Seç
Bytebase

Bytebase

Açık kaynak veritabanı şema değişiklik yönetimi ve DevOps platformu

Seç
ByteChef

ByteChef

Açık kaynaklı low-code API entegrasyonu ve iş akışı otomasyon platformu

Seç
ByteStash

ByteStash

Sözdizimi vurgulama ve arama özelliklerine sahip, kendi kendine barındırılan kod parçacığı yöneticisi

Seç
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

Seç
Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web, e-kitap kütüphanenizi göz atmak, okumak ve yönetmek için kullanılan bir web uygulamasıdır

Seç
Cap

Cap

Gizlilik odaklı, takip içermeyen iş kanıtı CAPTCHA alternatifi

Seç
Casdoor

Casdoor

SSO, OAuth 2.0, OIDC ve SAML desteğine sahip, açık kaynaklı bir IAM platformu

Seç
Castopod

Castopod

Analitik ve sosyal özelliklere sahip açık kaynaklı podcast barındırma platformu

Seç
Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo, canlı uygulamalar geliştirmek için tasarlanmış, ölçeklenebilir bir gerçek zamanlı mesajlaşma sunucusudur

Seç
changedetection.io

changedetection.io

Görsel seçim ve bildirim özellikleri sunan web sitesi değişiklik tespiti ve izleme aracı

Seç
ChartDB

ChartDB

Yapay zeka (YZ) DDL dışa aktarımı ve şema görselleştirmesi özellikli açık kaynak veritabanı diyagram düzenleyici

Seç
Chatpad AI

Chatpad AI

Yerel veri depolama ve konuşma yönetimi ile gizlilik odaklı ChatGPT web arayüzü

Seç
Checkcle

Checkcle

Halka açık durum sayfalarıyla full-stack uptime ve altyapı izleme

Seç
Checkmate

Checkmate

Açık kaynaklı sunucu izleme ve çalışma süresi takip uygulaması

Seç
Checkmk

Checkmk

Otomatik keşif ve uyarı özellikleriyle altyapı ve uygulama izleme

Seç
Chibisafe

Chibisafe

Paylaşılabilir bağlantılarla dosya yüklemek ve paylaşmak için kendi kendine barındırılan dosya kasası

Seç
ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Slack botu ve iş akışı otomasyonu içeren açık kaynaklı çalışan işe alım platformu

Seç
Chroma

Chroma

Yapay zeka uygulamaları ve semantik arama için açık kaynaklı embedding veritabanı

Seç
ClassicPress

ClassicPress

Gutenberg blok editörü olmayan, kararlılığa odaklanan bir WordPress fork’u

Seç
ClickHouse

ClickHouse

Milisaniyelik sorgu gecikmesiyle gerçek zamanlı analizler için sütunlu OLAP veritabanı

Seç
CloudBeaver

CloudBeaver

Kapsamlı veri yönetimi için web tabanlı veritabanı yönetim aracı

Seç
Cloudflared

Cloudflared

Port açmadan güvenli uzaktan erişim sağlayan Cloudflare Tunnel arka plan servisi

Seç
Cloudreve

Cloudreve

Dosya yönetimi ve paylaşım özelliklerine sahip, kendi sunucunuzda barındırılabilen bulut depolama platformu

Seç
Cockpit CMS

Cockpit CMS

İçerik yönetimi ve API’ler için hafif, headless CMS platformu

Seç
Code-Server

Code-Server

Herhangi bir cihazdan uzaktan geliştirme için tarayıcıda çalışan VS Code

Seç
Coder

Coder

Kendi kendine barındırılan bulut geliştirme ortamları sağlamak için açık kaynak platform

Seç
CodiMD

CodiMD

Dokümantasyon ve not alma için gerçek zamanlı, iş birliğine dayalı markdown düzenleyici

Seç
Collabora Online

Collabora Online

İşbirlikçi belge düzenleme için kendi kendine barındırılan, tarayıcı tabanlı ofis paketi

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CommaFeed

CommaFeed

Kendi kendine barındırılan, Google Reader esintili, klavye kısayolları ve mobil uygulamalara sahip RSS okuyucu

Seç
ConvertX

ConvertX

1000’den fazla formatı destekleyen, kendi sunucunuzda barındırılabilen çevrimiçi dosya dönüştürücü

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Convex

Convex

Modern uygulama geliştirme için açık kaynaklı reaktif veritabanı platformu

Seç
COPS

COPS

Bir Calibre e-kitap kütüphanesini mobil okuyuculara ve tarayıcılara sunan hafif PHP OPDS ve HTML sunucusu

Seç
CoreControl

CoreControl

Sunucuları, çalışma süresini ve ağ altyapısını yönetmek için kendi kendine barındırılan kontrol paneli

Seç
Countly

Countly

Mobil, web ve masaüstü uygulamaları için gizlilik odaklı ürün analizi

Seç
Crawl4AI

Crawl4AI

LLM uyumlu çıktı sunan, AI uygulamaları için açık kaynaklı web tarayıcı

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

27 gerçek zamanlı küresel veri kaynağını tek bir panelde bir araya getiren OSINT platformu

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

Seç
CryptPad

CryptPad

Uçtan uca şifreli, sıfır bilgi depolamalı iş birliğine dayalı ofis paketi

Seç
CyberChef

CyberChef

Şifreleme, kodlama, sıkıştırma ve veri analizi işlemleri için web tabanlı araç

Seç
Dagu

Dagu

Web tabanlı arayüze sahip DAG tabanlı iş akışı zamanlayıcı, cron işlerini ve görev işlem hatlarını yönetmek için.

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Damselfly

Damselfly

Yüz tanıma ve nesne algılama özellikli, kendi kendine barındırılan fotoğraf yöneticisi

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dashdot

dashdot

Gerçek zamanlı CPU, RAM, depolama ve ağ istatistiklerine sahip minimalist sunucu kontrol paneli

Seç
Dashy

Dashy

Widgetlar, temalar ve durum kontrolü içeren, kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz kişisel bir kontrol paneli

Seç
Databag

Databag

Uçtan uca şifreleme ve konu tabanlı ileti dizileri sunan, kendi sunucunuzda barındırılan birleşik mesajlaşma uygulaması

Seç
Databasus

Databasus

Databasus, PostgreSQL, MySQL ve MongoDB için bir veritabanı yedekleme aracıdır.

Seç
Dataline

Dataline

Herhangi bir veritabanını keşfetmek ve görselleştirmek için yapay zeka destekli SQL sohbet arayüzü

Seç
Dawarich

Dawarich

Isı haritaları ve seyahat istatistikleriyle birlikte, kendi sunucunuzda barındırılan konum geçmişi takipçisi

Seç
DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite, SQLite veritabanı dosyalarını oluşturmak, tasarlamak ve düzenlemek için görsel bir araçtır

Seç
Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

Seç
DenoKV

DenoKV

Deno Deploy için Denoland anahtar değer veritabanı

Seç
Dify

Dify

RAG, ajanlar ve iş akışları ile LLM uygulamaları oluşturmak için açık kaynaklı platform

Seç
Directus

Directus

Veritabanları üzerine kurulu, dinamik bir API ve yönetim uygulaması sunan headless CMS

Seç
Dittofeed

Dittofeed

Otomatik çok kanallı mesajlaşma için açık kaynaklı müşteri etkileşim platformu

Seç
Diun

Diun

İmajlar güncellendiğinde bildirim almak için kullanılan Docker İmaj Güncelleme Bildirimi aracı

Seç
docassemble

docassemble

Rehberli görüşmeler ve otomatik belge oluşturma için açık kaynaklı uzman sistem

Seç
Docker Registry

Docker Registry

Konteyner görsellerini depolamak ve dağıtmak için özel Docker kayıt deposu

Seç
Dockge

Dockge

Dockge, Docker Compose stacklerini yönetmek için tasarlanmış, şık, kullanımı kolay ve hızlı tepki veren, kendi sunucunuzda barındırılabilen bir yönetim aracıdır

Seç
Docmost

Docmost

Gerçek zamanlı düzenleme özelliklerine sahip, işbirliğine açık wiki ve dokümantasyon platformu

Seç
Docspell

Docspell

OCR, NLP çıkarımı ve tam metin arama özellikli, kendi kendine barındırılan belge düzenleyici

Seç
Documenso

Documenso

Dijital imzalar için açık kaynaklı belge imzalama platformu

Seç
DocuSeal

DocuSeal

E-imza özelliklerine sahip açık kaynaklı belge imzalama platformu

Seç
Dograh

Dograh

Dakikalar içinde sesli AI ajanları oluşturmak için açık kaynaklı, kod gerektirmeyen platform

Seç
DokuWiki

DokuWiki

Dokümantasyon ve bilgi tabanları için hafif, dosya tabanlı wiki platformu

Seç
Dolibarr

Dolibarr

İşletme operasyonlarını yönetmek için açık kaynaklı ERP/CRM platformu

Seç
Domain Locker

Domain Locker

Domain adı portföylerini yönetmek ve izlemek için birleşik platform

Seç
Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Albüm kapağı, şarkı sözleri ve meta verilerle birlikte YouTube üzerinden Spotify müziklerini indirin

Seç
Dozzle

Dozzle

Docker konteyner günlüklerini gerçek zamanlı olarak görüntülemek için hafif web arayüzü

Seç
Dragonfly

Dragonfly

Modern donanımlar için yüksek performanslı Redis uyumlu bellek içi veri deposu

Seç
draw.io

draw.io

Akış şemaları, UML ve ağ diyagramları için ücretsiz açık kaynaklı diyagram oluşturma aracı

Seç
drawDB

drawDB

SQL dışa ve içe aktarma özellikli, tarayıcı tabanlı veritabanı diyagram düzenleyici

Seç
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Veritabanı yönetimi için gelişmiş özellikler sunan, ücretsiz ve kendi sunucunuzda barındırılan Drizzle Studio

Seç
Drupal

Drupal

Dinamik web siteleri oluşturmak ve yönetmek için açık kaynaklı CMS

Seç
DuckDNS

DuckDNS

IP adreslerini domainlere eşlemek için ücretsiz dinamik DNS hizmeti

Seç
DumbDo

DumbDo

DumbDo, basitçe işini yapan, son derece sade ve kendi sunucunuzda barındırılabilen bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır

Seç
Duplicati

Duplicati

Cloud depolamayı ve uzak sunucuları destekleyen şifreli yedekleme çözümü

Seç
Easy!Appointments

Easy!Appointments

İşletmeler ve profesyoneller için ücretsiz randevu planlama sistemi

Seç
Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

IoT ve mesajlaşma uygulamaları için hafif bir MQTT mesaj aracısı

Seç
EdgeDB

EdgeDB

PostgreSQL üzerine kurulu yeni nesil grafik ilişkisel veritabanı

Seç
Elasticsearch

Elasticsearch

Apache Lucene üzerine inşa edilmiş dağıtık arama ve analiz motoru

Seç
Element

Element

Uçtan uca şifreleme ve platformlar arası mesajlaşma özelliklerine sahip güvenli Matrix istemcisi

Seç
EmailEngine

EmailEngine

IMAP ve SMTP'yi REST uç noktalarına bağlayan, kendi kendine barındırılan e-posta API proxy'si

Seç
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

Seç
EmbyStat

EmbyStat

Emby ve Jellyfin medya sunucuları için istatistik ve analiz aracı

Seç
Enclosed

Enclosed

Özel ve güvenli şifrelenmiş notlar göndermek için minimalist web uygulaması

Seç
ErsatzTV

ErsatzTV

Medya kitaplığınızdan canlı kanallar oluşturan kendi barındırdığınız IPTV sunucusu

Seç
Erugo

Erugo

Şifre korumalı ve süre sonu kontrollü, kendi kendine barındırılan dosya paylaşım platformu

Seç
ESPHome

ESPHome

YAML ile ESP8266/ESP32 mikrodenetleyicilerini kontrol sistemi

Seç
EspoCRM

EspoCRM

Kişileri, anlaşmaları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için ücretsiz açık kaynaklı CRM

Seç
Etherpad

Etherpad

Gerçek zamanlı iş birliğine uygun, canlı düzenleme ve sürüm geçmişi sunan belge düzenleyici

Seç
EverShop

EverShop

Modern açık kaynak e-ticaret platformu Node.js, React, GraphQL ve PostgreSQL üzerine kurulu

Seç
Evolution API

Evolution API

Chatbot'lar, otomasyon ve mesajlaşma entegrasyonları için açık kaynak WhatsApp API

Seç
Evolution Go

Evolution Go

Mesajlaşma otomasyonu için Go ile yazılmış yüksek performanslı WhatsApp API ağ geçidi

Seç
Excalidraw

Excalidraw

Elle çizilmiş diyagramlar ve işbirlikçi beyin fırtınası için sanal beyaz tahta

Seç
Expensave

Expensave

Kişisel ve aile giderlerini takip etmeye yönelik uygulama

Seç
ExpenseOwl

ExpenseOwl

Kontrol paneli ve CSV içe aktarma özellikli, hafif, kendi kendine barındırılan kişisel gider takipçisi

Seç
Explo

Explo

ListenBrainz önerilerini müzik kitaplığınızdaki çalma listelerine dönüştürür

Seç
ezBookKeeping

ezBookKeeping

Mobil PWA ve makbuz tarama özellikli hafif kişisel finans takipçisi

Seç
Faraday

Faraday

Güvenlik ekipleri için açık kaynaklı güvenlik açığı yönetim platformu

Seç
Fasten Health

Fasten Health

Kendi kendine barındırılan kişisel ve aile elektronik sağlık kayıt yönetim sistemi

Seç
Fider

Fider

Kullanıcı geri bildirimlerini toplamak ve yönetmek için açık kaynaklı geri bildirim platformu

Seç
File Browser

File Browser

Sunucunuzdaki dosyaları görüntülemek, yüklemek ve yönetmek için web tabanlı dosya yöneticisi

Seç
File Drop

File Drop

IPFS teknolojisi kullanılarak merkezi olmayan eşler arası dosya paylaşımı

Seç
FileFlows

FileFlows

Dosya boyutlarını %90’a kadar azaltabilen otomatik medya dosyası işleme aracı

Seç
FileGator

FileGator

Kendi sunucunuzda barındırılan, çok kullanıcılı, rol tabanlı izinlere sahip ve veritabanı gerektirmeyen dosya yöneticisi

Seç
Filestash

Filestash

FTP, SFTP, S3, WebDAV ve 20'den fazla depolama arka ucu için kendi barındırdığınız dosya yöneticisi

Seç
Firefly

Firefly

Web yönetim arayüzüne sahip basit WireGuard VPN sunucusu

Seç
Firefly III

Firefly III

Profesyonel kendi kendine barındırılan kişisel finans ve bütçe yöneticisi

Seç
Firefox

Firefox

Web arayüzü üzerinden erişilebilen, sunucunuzda barındırılan Firefox tarayıcısı

Seç
Flagsmith

Flagsmith

Açık kaynaklı özellik işareti ve A/B testi ile uzak yapılandırma hizmeti

Seç
Flame

Flame

Homelab'iniz için kendi sunucunuzda barındırılan başlangıç sayfası ve uygulama kontrol paneli

Seç
FlareSolverr

FlareSolverr

Web scraping için Cloudflare korumasını aşmaya yönelik proxy sunucusu

Seç
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Seç
flatnotes

flatnotes

Veritabanı olmadan çalışan, wikilink ve tam metin arama özellikli Markdown not alma uygulaması

Seç
Fleet

Fleet

osquery destekli açık kaynaklı cihaz yönetimi ve uç nokta güvenliği platformu

Seç
FlexGet

FlexGet

RSS, torrentler ve Usenet'ten medya indirmek için YAML destekli otomasyon aracı

Seç
Flipt

Flipt

Git entegrasyonuna sahip, kendi sunucunuzda barındırılabilen özellik bayrağı yönetim platformu

Seç
Flowise

Flowise

LLM orkestrasyon akışları ve yapay zeka ajanları oluşturmak için açık kaynaklı, low code araç

Seç
Focalboard

Focalboard

Kanban panoları, tablolar ve takvim görünümleri sunan açık kaynaklı bir proje yönetim aracı

Seç
Forgejo

Forgejo

Web arayüzü ve iş birliği özellikleri sunan, hafif ve kendi sunucunuzda barındırılabilen bir Git servisidir

Seç
Form.io

Form.io

REST API'ye sahip açık kaynaklı form oluşturma ve veri yönetim platformu

Seç
Formbricks

Formbricks

Uygulama içi, bağlantı, web sitesi ve e-posta geri bildirimleri için açık kaynak anket platformu

Seç
FossFLOW

FossFLOW

Altyapı görselleştirmesi için tarayıcı tabanlı izometrik diyagram aracı

Seç
Foundry VTT

Foundry VTT

Haritalar ve zarlarla çevrimiçi RPG kampanyaları için kendi kendine barındırılan sanal masaüstü

Seç
FreeCAD

FreeCAD

Tarayıcıdan erişilebilen, mühendislik ve tasarım için parametrik 3D CAD modelleme aracı

Seç
FreeScout

FreeScout

Hafif yapılı açık kaynaklı yardım masası ve ortak gelen kutusu sistemi

Seç
FreshRSS

FreshRSS

Beslemelerinizi yönetmek ve okumak için kendi sunucunuzda barındırılan RSS besleme toplayıcısı

Seç
Gatus

Gatus

Geliştiricilere yönelik durum sayfası, çok protokollü çalışma süresi izleme ve uyarı özellikleriyle.

Seç
Gerrit

Gerrit

Git üzerine inşa edilmiş kurumsal düzeyde web tabanlı kod inceleme sistemi

Seç
Ghost

Ghost

Ghost, profesyonel yayıncılık için güçlü bir platformdur

Seç
Ghostfolio

Ghostfolio

Yatırım portföylerini takip etmek için açık kaynaklı varlık yönetimi yazılımı

Seç
GIMP

GIMP

Tarayıcıdan erişilebilen, profesyonel bir görsel düzenleme ve grafik tasarım aracı

Seç
Gitea

Gitea

Gitea hafif, açık kaynaklı bir Git hosting platformudur

Seç
GitIngest

GitIngest

AI destekli kod analizi için Git depolarını LLM uyumlu metne dönüştürücü

Seç
GitLab

GitLab

GitLab, Git depo yönetimi ve CI/CD için eksiksiz bir DevOps platformudur

Seç
Glance

Glance

Tüm akışlarınızı tek bir yerde toplayan, kendi sunucunuzda barındırılan kontrol paneli

Seç
Glances

Glances

Glances, web arayüzüne sahip, platformlar arası bir sistem izleme aracıdır

Seç
GlitchTip

GlitchTip

Sentry uyumlu hata takibi ve performans izleme platformu

Seç
GLPI

GLPI

IT operasyonları için açık kaynaklı IT varlık yönetimi ve yardım masası yazılımı

Seç
GoatCounter

GoatCounter

Çerezler veya kişisel veri takibi olmadan gizlilik odaklı web analizi

Seç
GoCD

GoCD

Değer akışı haritalaması ve işlem hattı modellemesi ile sürekli teslimat sunucusu

Seç
Gogs

Gogs

Gogs, sorunsuz proje yönetimi için kendi sunucunuzda barındırılan bir Git hizmetidir.

Seç
Gokapi

Gokapi

Süresi dolan bağlantılar ve S3 desteği sunan kendi sunucunuzda barındırılan dosya paylaşımı sunucusu

Seç
Gonic

Gonic

Hafif, kendi kendine barındırılan, Go ile yazılmış Subsonic müzik akışı sunucusu

Seç
Gotenberg

Gotenberg

Sorunsuz PDF dönüştürme ve oluşturma için Docker tabanlı stateless API

Seç
Gotify

Gotify

Basit bir REST API'ye sahip, kendi sunucunuzda barındırılan anlık bildirim sunucusu

Seç
GoWA

GoWA

Çoklu cihaz mesajlaşma otomasyonu için WhatsApp REST API ve web arayüzü

Seç
Grafana

Grafana

Metrik görselleştirme ve izleme için açık kaynaklı gözlemlenebilirlik platformu

Seç
Gramps Web

Gramps Web

Aile ağaçları oluşturmak ve paylaşmak için kendi sunucunuzda barındırılan şecere platformu

Seç
Grav

Grav

Veritabanı gerektirmeyen, yalnızca dosya ve klasörlerle çalışan modern bir dosya tabanlı içerik yönetim sistemi

Seç
Grimmory

Grimmory

Yerleşik okuyucu ve cihaz senkronizasyonu özellikli, kendi kendine barındırılan kitap koleksiyonu yöneticisi

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Grimoire

Grimoire

Otomatik meta veri çıkarma ve tam metin arama özellikli, kendi kendine barındırılan yer imi yöneticisi

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Grist

Grist

Veri uygulamaları oluşturmak için açık kaynaklı e-tablo-veritabanı hibriti

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

Açık kaynaklı özellik işaretleme ve A/B testi platformu

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Habitica

Habitica

Üretkenliği bir RPG macerasına dönüştüren oyunlaştırılmış görev yöneticisi

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Halo

Halo

Eklenti pazarına ve blok tabanlı düzenleyiciye sahip modern açık kaynak CMS

Seç
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Herhangi bir veritabanı üzerinde anında API'ler sunan açık kaynaklı GraphQL motoru

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Headscale

Headscale

Kendi kendine barındırılan Tailscale uyumlu WireGuard mesh ağı kontrol sunucusu

Seç
Healthchecks

Healthchecks

Anlık uyarılar sunan, açık kaynaklı cron job ve arka plan görev izleme sistemi

Seç
HedgeDoc

HedgeDoc

Ekip dokümantasyonu için gerçek zamanlı iş birliğine dayalı metin biçimlendirme düzenleyicisi

Seç
Heimdall

Heimdall

Web servislerinizi düzenlemek ve erişmek için uygulama panosu

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Hermes Agent

Hermes Agent

Yerleşik öğrenme döngüsüne ve çoklu platform mesajlaşma desteğine sahip, kendini geliştiren AI ajanı

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

Kendi kendine barındırılan Hermes AI aracısı ve web sohbet kullanıcı arayüzü, tek bir Docker dağıtımında bir araya getirilmiş.

Seç
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Hermes YZ ajanı için açık kaynak web UI komuta merkezi

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HeyForm

HeyForm

Koşullu mantık ve analizlerle açık kaynak sohbet tabanlı form oluşturucu

Seç
Hi.Events

Hi.Events

Açık kaynaklı, kendi sunucunuzda barındırılan etkinlik yönetimi ve biletleme platformu

Seç
Homarr

Homarr

Tüm hizmetlerinizi düzenleyip izleyebileceğiniz modern, kendi kendine barındırılan kontrol paneli

Seç
Home Assistant

Home Assistant

Akıllı cihazları kontrol etmeye yönelik açık kaynaklı ev otomasyon platformu

Seç
Homebox

Homebox

Ev kullanıcıları için geliştirilmiş envanter ve düzenleme sistemi

Seç
Homebridge

Homebridge

Eklentiler kullanarak Apple dışı akıllı ev cihazları için HomeKit köprüsü

Seç
Homepage

Homepage

Docker entegrasyonuna sahip modern ve özelleştirilebilir uygulama panosu

Seç
Homer

Homer

Tüm sunucu hizmetlerinizi düzenlemek için basit, kendi kendine barındırılan statik kontrol paneli

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Hoop

Hoop

Otomatik veri maskeleme ve denetim izleri ile altyapı erişim ağ geçidi

Seç
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

Bakım rutinlerini takip etmek ve bahçe düzeni için kendi sunucunuzda barındırılan bitki yönetim sistemi

Seç
Huginn

Huginn

İzleme ajanları oluşturmak için kendi sunucunuzda barındırılan otomasyon platformu

Seç
Hugo

Hugo

Go ile oluşturulmuş ışık hızında statik site oluşturucu

Seç
HumHub

HumHub

Ekipler için açık kaynaklı kurumsal sosyal ağ ve intranet platformu

Seç
imgproxy

imgproxy

Yeniden boyutlandırma, kırpma ve biçim dönüştürme için hızlı, anında görüntü işleme sunucusu

Seç
Immich

Immich

Immich, yüksek performanslı bir kendi sunucunuzda barındırılan fotoğraf ve video yönetim çözümüdür

Seç
Infisical

Infisical

Ortam değişkenlerini ve API anahtarlarını ekipler ve altyapı genelinde senkronize etmek için açık kaynaklı gizli bilgi yönetim aracı

Seç
InfluxDB 2

InfluxDB 2

Flux sorguları ve entegre web arayüzü ile birleşik zaman serisi platformu

Seç
Inkscape

Inkscape

Tarayıcıdan erişilebilen, illüstrasyon ve SVG tasarımı için vektör grafik düzenleme aracı

Seç
InsForge

InsForge

YZ aracıları için kimlik doğrulama, veritabanı ve depolama özelliklerine sahip açık kaynaklı arka uç platformu

Seç
InvenTree

InvenTree

Mühendislik ekipleri için açık kaynaklı parça envanteri ve BOM yönetimi

Seç
Invidious

Invidious

YouTube için gizliliğe saygılı, reklamsız ve izleme olmadan alternatif bir ön uç

Seç
Invio

Invio

Freelancerlar ve küçük ekipler için minimalist, kendi sunucunuzda barındırılan faturalama sistemi

Seç
Invoice Ninja

Invoice Ninja

Freelancerlar ve küçük işletmeler için açık kaynaklı faturalandırma platformu

Seç
InvoiceShelf

InvoiceShelf

Teklifler, giderler ve ödeme portalı içeren açık kaynak faturalandırma platformu

Seç
Isso

Isso

Bloglar ve statik web siteleri için hafif, kendi barındırmalı Disqus alternatifi

Seç
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

Seç
ITFlow

ITFlow

BT dokümantasyonu, biletleme ve faturalandırma özelliklerine sahip MSP'ler için açık kaynak PSA platformu

Seç
iTop

iTop

IT hizmeti ve altyapı yönetimi için açık kaynaklı ITSM platformu ve CMDB

Seç
Jackett

Jackett

Sonarr, Radarr ve diğer otomasyon araçları için sorguları dönüştüren torrent tracker proxy sunucusu

Seç
Jaeger

Jaeger

Jaeger, mikro hizmetleri izlemeye yönelik açık kaynaklı bir dağıtık izleme sistemidir.

Seç
Jellyfin

Jellyfin

Medya kitaplığınızı düzenlemek ve yayınlamak için ücretsiz ve açık kaynaklı medya sunucusu

Seç
Jellyseerr

Jellyseerr

Jellyfin, Emby ve Plex için onay iş akışı ile medya istek yönetim aracı

Seç
Jenkins

Jenkins

Jenkins, CI/CD işlem hatları için açık kaynaklı bir otomasyon sunucusudur.

Seç
Jitsi Meet

Jitsi Meet

Ekran paylaşımı ve kayıt özelliklerine sahip, kendi kendine barındırılan video konferans platformu

Seç
Jitsu

Jitsu

Mühendisler için açık kaynaklı müşteri veri platformu ve olay akışı işlem hattı

Seç
JobOps

JobOps

Kendi kendine barındırılan, iş panolarını tarayan ve özgeçmişleri kişiselleştiren bir iş arama hattı

Seç
Joomla

Joomla

Dinamik web siteleri ve web uygulamaları oluşturmak için açık kaynaklı CMS

Seç
Joplin Server

Joplin Server

Joplin not alma uygulaması için kendi sunucunuzda barındırılabilen senkronizasyon sunucusu

Seç
Jotty

Jotty

Markdown ve Kanban panoları destekli hafif not alma ve kontrol listesi uygulaması

Seç
jsreport

jsreport

HTML şablonlarından PDF, Excel ve DOCX için kendi kendine barındırılan rapor sunucusu

Seç
JumpServer

JumpServer

SSH, RDP ve veritabanı oturumları için merkezi ayrıcalıklı erişim ağ geçidi

Seç
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Canlı kod, veri analizi ve görselleştirmeler için etkileşimli web ortamı

Seç
JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab, notebooklar ve kod için web tabanlı etkileşimli bir geliştirme ortamıdır

Seç
Juxtapose

Juxtapose

Web kancalarını mesajlaşma platformlarına bağlayan, kendinden barındırılan bildirim yönlendiricisi

Seç
Kan

Kan

Açık kaynaklı Kanban panosu ve proje yönetim aracı, Trello alternatifi

Seç
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

Seç
Kaneo

Kaneo

Kanban panoları ve GitHub entegrasyonu sunan açık kaynaklı proje yönetimi

Seç
Kapowarr

Kapowarr

Otomatik indirme ve düzenleme için, kendi sunucunuzda barındırılan çizgi roman yöneticisi

Seç
Karakeep

Karakeep

Karakeep, yapay zeka destekli etiketleme ve arama özelliklerine sahip, kendi sunucunuzda barındırılabilen bir yer imi yöneticisidir.

Seç
Kavita

Kavita

Çizgi romanlar, mangalar ve e-kitaplar için kendi sunucunuzda barındırılan dijital kütüphane

Seç
Keila

Keila

Sürükle-bırak düzenleyici ve SMTP teslimatı özellikli, kendi kendine barındırılan e-posta bülteni platformu

Seç
Kener

Kener

Olay yönetimi özellikli açık kaynaklı durum sayfası ve çalışma süresi izleme platformu

Seç
Kestra

Kestra

Veri işlem hatları ve otomasyona yönelik açık kaynaklı iş akışı düzenleme platformu

Seç
Keycloak

Keycloak

SSO, OAuth2 ve SAML desteğine sahip, açık kaynaklı kimlik ve erişim yönetimi

Seç
Khoj

Khoj

Belgelerinizle ve web ile sohbet etmek için açık kaynaklı AI asistanı

Seç
Kibana

Kibana

Panolar ve arama özelliklerine sahip Elasticsearch için açık kaynaklı görselleştirme arayüzü.

Seç
Kill Bill

Kill Bill

SaaS ve pazar yerleri için açık kaynaklı abonelik faturalandırma ve ödeme platformu

Seç
Kimai

Kimai

Freelancerlar, ajanslar ve ekipler için kendi sunucunuzda barındırılan zaman takip çözümü

Seç
KitchenOwl

KitchenOwl

Kendi kendine barındırılan paylaşımlı alışveriş listesi, tarif yöneticisi ve yemek planlayıcı

Seç
Koillection

Koillection

Kitapları, oyunları, plakları ve daha fazlasını kataloglamak için kendi kendine barındırılan koleksiyon yöneticisi

Seç
Komari

Komari

Gerçek zamanlı metriklerle hafif, kendi kendine barındırılan sunucu izleme kontrol paneli

Seç
Komga

Komga

Çizgi romanlar, mangalar, dergiler ve e-kitaplar için OPDS ve senkronizasyon desteği sunan, kendi sunucunuzda barındırılan medya sunucusu

Seç
Kong

Kong

Hibrit ve çoklu bulut ortamları için tasarlanmış cloud-native API gateway

Seç
Kotaemon

Kotaemon

Çoklu LLM desteği ve OCR özellikli açık kaynaklı belge Soru-Cevap sohbet botu

Seç
Kroki

Kroki

HTTP üzerinden 30'dan fazla diyagram türünü oluşturan birleşik kod olarak diyagram API'si

Seç
Kutt

Kutt

Modern, özel alan adları, analitik ve REST API desteğine sahip kendi sunucunuzda barındırılan URL kısaltma çözümü

Seç
Label Studio

Label Studio

Makine öğrenimi projeleri için açık kaynaklı veri etiketleme ve açıklama platformu

Seç
Lago

Lago

Açık kaynaklı ölçümleme ve kullanıma dayalı faturalandırma platformu

Seç
Langflow

Langflow

Langflow, LLM uygulamaları oluşturmak için kullanılan görsel bir AI iş akışı oluşturucusudur.

Seç
Langfuse

Langfuse

Gözlemlenebilirlik ve değerlendirme için açık kaynaklı LLM mühendislik platformu

Seç
LanguageTool

LanguageTool

25’ten fazla dili destekleyen, açık kaynaklı bir dil bilgisi, yazım ve stil denetleyicisidir

Seç
LazyLibrarian

LazyLibrarian

E-kitap ve sesli kitap indirmeleri için yazar takibi özellikli, kendi sunucunuzda barındırılan otomasyon

Seç
Leantime

Leantime

Proje yöneticisi olmayan kullanıcılar için tasarlanmış açık kaynaklı proje yönetim sistemi

Seç
Lemmy

Lemmy

Kendi kendine barındırılan forumlar için federe bağlantı toplayıcı ve tartışma platformu

Seç
LibreChat

LibreChat

LibreChat, çoklu sağlayıcı LLM kullanımını destekleyen ve RAG özelliklerine sahip bir AI sohbet arayüzüdür

Seç
LibreDesk

LibreDesk

Çok kanallı biletleme, canlı sohbet ve SLA yönetimi içeren açık kaynaklı yardım masası

Seç
LibrePhotos

LibrePhotos

Yüz tanıma ve yapay zeka destekli arama özelliklerine sahip, kendi sunucunuzda barındırılabilen fotoğraf yönetimi

Seç
LibreSpeed

LibreSpeed

Yerleşik sonuç veritabanına sahip, kendi kendine barındırılan HTML5 internet hız testi sunucusu

Seç
LibreTranslate

LibreTranslate

Tamamen kendi sunucunuzda barındırılan, ücretsiz ve açık kaynaklı bir makine çevirisi API’si

Seç
Lidarr

Lidarr

Usenet ve torrentler için otomatik müzik koleksiyonu yönetim ve düzenleme aracı

Seç
Lightdash

Lightdash

Veri keşfi ve panolar için dbt etrafında geliştirilmiş açık kaynaklı BI platformu

Seç
LimeSurvey

LimeSurvey

Anketler oluşturmak ve yönetmek için profesyonel çevrimiçi anket platformu

Seç
Linkding

Linkding

Linkding, minimal, hızlı ve kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz bir yer imi yöneticisidir.

Seç
LinkStack

LinkStack

Markalı biyografi bağlantı sayfaları için kendi kendine barındırılan Linktree alternatifi

Seç
Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden, tam sayfa arşivleme özelliğine sahip, kendi sunucunuzda barındırılan bir yer imi yöneticisidir.

Seç
Listmonk

Listmonk

Yüksek performanslı, kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz bir bülten ve e-posta listesi yöneticisi

Seç
LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM, OpenAI formatını kullanarak 100’den fazla büyük dil modelini (LLM) çağırmanızı sağlayan bir AI ağ geçididir.

Seç
Livebook

Livebook

Veri bilimi, makine öğrenimi ve gerçek zamanlı iş birliği için açık kaynak Elixir not defterleri

Seç
LLDAP

LLDAP

Kendi barındırdığı uygulamalar için basitleştirilmiş bir LDAP arka ucu sağlayan hafif kimlik doğrulama sunucusu

Seç
LMS

LMS

Hafif, kendi sunucunuzda barındırılan Subsonic API'li müzik yayın sunucusu

Seç
LobeChat

LobeChat

Birden fazla LLM sağlayıcısını destekleyen modern açık kaynaklı AI sohbet altyapısı

Seç
Local Deep Research

Local Deep Research

Kendi kendine barındırılan, bulut LLM sağlayıcıları destekli YZ derin araştırma asistanı

Seç
LocalAI

LocalAI

Yerel yapay zeka modeli çıkarımı için kendi kendine barındırılan OpenAI uyumlu API sunucusu

Seç
Locust

Locust

Gerçek zamanlı web arayüzüne sahip Python tabanlı dağıtık yük testi aracı

Seç
Logseq

Logseq

Kendi kendine barındırılan, gizlilik odaklı bilgi tabanı ve blok tabanlı taslak oluşturucu

Seç
Logto

Logto

Logto, OAuth ve OIDC desteği sunan kapsamlı bir kimlik ve kimlik doğrulama platformudur

Seç
LubeLogger

LubeLogger

Kapsamlı araç bakım ve yakıt yönetimi sistemi

Seç
Lychee

Lychee

Albüm düzenleme, EXIF görüntüleme ve ayrıntılı paylaşım kontrolleri sunan kendi kendine barındırılan fotoğraf yönetim platformu

Seç
Mage AI

Mage AI

Mage AI, ETL iş akışları oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bir veri hattı aracıdır

Seç
Mail-Archiver

Mail-Archiver

IMAP senkronizasyonu, tam metin arama ve dışa aktarma özellikleriyle kendi kendine barındırılan e-posta arşivleme

Seç
Mailpit

Mailpit

Geliştiricilere yönelik, tarayıcı tabanlı gelen kutusu içeren açık kaynak SMTP e-posta test aracı.

Seç
Maloja

Maloja

Kişisel dinleme listeleriyle kendi kendine barındırılan müzik scrobble veritabanı

Seç
Manticore Search

Manticore Search

MySQL protokolü aracılığıyla tam metin ve vektör araması sunan açık kaynaklı arama motoru

Seç
MariaDB

MariaDB

Açık kaynaklı ilişkisel veritabanı sunucusu ve MySQL için bire bir alternatif

Seç
Marimo

Marimo

SQL desteği ve tekrarlanabilir yürütme özelliklerine sahip açık kaynak reaktif Python not defteri

Seç
Marreta

Marreta

Akıllı önbellekleme ile temiz, reklamsız okuma için kendi kendine barındırılan makale proxy'si

Seç
Mastodon

Mastodon

ActivityPub standardına dayalı, kendi kendine barındırılan federe mikroblog sunucusu

Seç
Mathesar

Mathesar

PostgreSQL veritabanlarını keşfetmek ve düzenlemek için e-tablo tarzı web arayüzü

Seç
Matomo

Matomo

Veri sahipliği ve gizlilik üzerinde tam kontrol sunan lider açık kaynaklı web analiz platformu

Seç
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Merkeziyetsiz, şifreli iletişim için açık kaynak Matrix homeserver

Seç
Mattermost

Mattermost

Mesajlaşma, dosya paylaşımı ve entegrasyon özelliklerine sahip açık kaynaklı ekip işbirliği platformu

Seç
Mautic

Mautic

E-posta kampanyaları, potansiyel müşteri puanlaması ve yolculuklar için açık kaynak pazarlama otomasyonu

Seç
MaxKB

MaxKB

MaxKB, kurumsal düzeyde yapay zeka bilgi tabanı ajanları oluşturmak için geliştirilmiş açık kaynaklı bir platformdur

Seç
Mayan EDMS

Mayan EDMS

OCR, tam metin arama ve iş akışları ile açık kaynak belge yönetimi

Seç
Maybe

Maybe

Açık kaynaklı kişisel finans ve varlık yönetimi uygulaması

Seç
Mazanoke

Mazanoke

Tarayıcı tabanlı görüntü optimize edici, format dönüştürme ve EXIF verilerini kaldırma özelliğiyle

Seç
Mealie

Mealie

Mealie, öğün planlama ve alışveriş listeleri özelliklerine sahip, kendi sunucunuzda barındırılan bir tarif yöneticisidir

Seç
Medusa

Medusa

Plex ve Jellyfin desteğiyle TV dizileri için Otomatik Video Kütüphanesi Yöneticisi

Seç
Meilisearch

Meilisearch

Modern uygulamalar için ışık hızında arama motoru

Seç
Memgraph

Memgraph

Bağlantılı veriler üzerinde gerçek zamanlı analizler için bellek içi grafik veritabanı

Seç
Memos

Memos

Memos, hafif ve gizlilik odaklı bir not alma uygulamasıdır

Seç
MeshCentral

MeshCentral

Masaüstü bilgisayarlar, sunucular ve IoT cihazları için kendi kendine barındırılan uzaktan izleme ve yönetim platformu

Seç
Metabase

Metabase

Veri görselleştirme ve analiz için açık kaynaklı iş zekası platformu

Seç
MetaTrader 5

MetaTrader 5

7/24 forex ve CFD işlemleri için tarayıcıdan erişilebilen MetaTrader 5 işlem terminali

Seç
MeTube

MeTube

MeTube, YouTube ve diğer platformlar için web tabanlı bir video indiricisidir

Seç
MicroBin

MicroBin

Hafif, kendi kendine barındırılan bir pastebin, dosya paylaşım aracı ve Rust ile yazılmış bir URL kısaltıcı.

Seç
Milvus

Milvus

Yapay zeka uygulamaları ve benzerlik aramaları için geliştirilmiş açık kaynaklı vektör veritabanı

Seç
MindsDB

MindsDB

MindsDB, kurumsal verilerden makine öğrenimi modelleri oluşturmak için kullanılan bir yapay zeka platformudur

Seç
Mini QR

Mini QR

Kendi kendine barındırılan, özel stillere sahip ve toplu dışa aktarım özellikli QR kodu oluşturucu

Seç
Miniflux

Miniflux

Minimalist ve özgün, temiz bir web arayüzüne sahip RSS besleme okuyucu

Seç
MiroFish

MiroFish

Çok ajanlı sürü zekası simülasyonuyla çalışan AI tahmin motoru

Seç
MiroTalk

MiroTalk

Sınırsız oda ve ekran paylaşımı özelliklerine sahip, kendi kendine barındırılan P2P video konferans

Seç
Mongo Express

Mongo Express

Web tabanlı MongoDB yönetici arayüzü, veritabanlarını görüntüleme, düzenleme ve yönetme için

Seç
MongoDB 4

MongoDB 4

JSON benzeri belge depolama yapısına sahip belge odaklı NoSQL veritabanı

Seç
Monica

Monica

Hayatınızı belgelemek için kişisel ilişki yönetim sistemi

Seç
Moodist

Moodist

Derin odaklanma ve rahatlama için üretkenlik araçlarına sahip ortam sesleri mikseri

Seç
Moodle

Moodle

Dünya çapında 489 milyondan fazla kullanıcı tarafından güvenilen açık kaynaklı öğrenme yönetim sistemi

Seç
Morphic

Morphic

Üretken yanıtlar ve kaynakça gösterimi sunan açık kaynaklı yapay zeka arama motoru

Seç
mStream

mStream

Yerel iOS ve Android uygulamalarına sahip, hafif, kendi sunucunuzda barındırılan müzik akışı sunucusu

Seç
Mylar3

Mylar3

Çizgi romanların otomatik indirilmesi ve kütüphane yönetimi için kendi sunucunuzda barındırılan bir sistem

Seç
MySQL

MySQL

Web ve uygulama iş yükleri için hızlı, güvenilir açık kaynak ilişkisel veritabanı

Seç
n8n

n8n

Görsel düğüm tabanlı arayüze sahip iş akışı otomasyon platformu

Seç
Nango

Nango

300'den fazla hizmet için açık kaynaklı OAuth ve API entegrasyon platformu

Seç
NATS

NATS

Bulut tabanlı mesajlaşma sistemi, pub/sub, request-reply ve JetStream ile

Seç
Navidrome

Navidrome

Navidrome, web ve mobil üzerinden müzik akışı sunan, kendi sunucunuzda barındırılan bir müzik sunucusudur

Seç
Neko

Neko

İşbirliğine dayalı web taraması ve yayın akışı için kendi sunucunuzda barındırılan sanal tarayıcı

Seç
Neo4j

Neo4j

Bağlantılı veriler için dünyanın önde gelen açık kaynak grafik veritabanı

Seç
NetBird Client

NetBird Client

SSO ve ayrıntılı erişim kontrolleri sunan, WireGuard tabanlı güvenli bir mesh VPN istemcisi

Seç
NetBox

NetBox

IPAM, DCIM ve dokümantasyon için açık kaynak ağ altyapısı modellemesi

Seç
Netdata

Netdata

800'den fazla entegrasyonlu gerçek zamanlı altyapı izleme ajanı

Seç
New API

New API

New API, birden çok sağlayıcı için kullanılan bir LLM geçidi ve AI varlık yönetim sistemidir.

Seç
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud, kendi sunucunuzda barındırılan güçlü bir üretkenlik platformudur

Seç
Nexterm

Nexterm

SSH, VNC ve RDP bağlantıları için tarayıcı tabanlı sunucu yönetimi

Seç
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Maven, npm, Docker ve PyPI için Evrensel yapıt deposu yöneticisi

Seç
NocoBase

NocoBase

NocoBase, uygulamalar oluşturmak için genişletilebilir bir kodsuz ve az kodlu platformdur

Seç
NocoDB

NocoDB

Veritabanlarını akıllı e-tablolara dönüştüren açık kaynaklı Airtable alternatifi

Seç
Node-RED

Node-RED

IoT cihazlarını, API'leri ve çevrimiçi hizmetleri bağlamak için düşük kodlu görsel araç

Seç
NodeBB

NodeBB

NodeBB, topluluk forumları oluşturmak için tasarlanmış modern ve gerçek zamanlı bir tartışma platformudur

Seç
Norish

Norish

Sosyal medya içe aktarma ve ev içi senkronizasyon özellikli, kendi kendine barındırılan yemek tarifi yöneticisi

Seç
NoteDiscovery

NoteDiscovery

Kendi kendine barındırılan markdown bilgi tabanı, grafik görünümü ve YZ entegrasyonu ile

Seç
Notifuse

Notifuse

Kendi kendine barındırılan e-posta pazarlaması ve işlemsel e-posta platformu

Seç
Novu

Novu

E-posta, SMS ve anında iletim için açık kaynak bildirim altyapısı

Seç
ntfy

ntfy

Basit HTTP istekleri aracılığıyla uyarı göndermek için Self-hosted push bildirim sunucusu

Seç
NZBGet

NZBGet

PAR2 onarımı ve web arayüzü ile verimli C++ Usenet ikili dosya indiricisi

Seç
NZBHydra2

NZBHydra2

Dizinleyicileri tek bir Newznab API'sinin arkasında birleştiren Usenet meta arama toplayıcısı

Seç
October CMS

October CMS

Esnek web siteleri ve web uygulamaları oluşturmak için Laravel tabanlı PHP CMS

Seç
Odoo

Odoo

İş yönetimi ve e-ticaret için açık kaynaklı ERP ve CRM platformu

Seç
Odysseus

Odysseus

Sohbet, aracılar, derinlemesine araştırma ve kalıcı bellek özelliklerine sahip, kendi kendine barındırılan Yapay Zeka çalışma alanı.

Seç
OliveTin

OliveTin

Önceden tanımlanmış kabuk komutlarını güvenli bir şekilde çalıştırmak için kendi kendine barındırılan web arayüzü

Seç
Ollama

Ollama

Yapay zeka uygulamaları için basit bir API ile büyük dil modellerini yerel olarak çalıştırın.

Seç
Ombi

Ombi

Plex, Emby ve Jellyfin için otomatik karşılama ile kendi kendine barındırılan istek sistemi

Seç
OmniTools

OmniTools

OmniTools, günlük işler için 80’den fazla yardımcı araç sunan hepsi bir arada bir web araç paketidir

Seç
OneDev

OneDev

OneDev, yerleşik CI/CD ve proje yönetimi özelliklerine sahip, kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz bir Git sunucusudur

Seç
OneTimeSecret

OneTimeSecret

Kendi kendini imha eden sırları tek kullanımlık görüntüleme bağlantıları aracılığıyla paylaşın.

Seç
ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

MS Office uyumlu ortak düzenleme özellikli, kendi kendine barındırılan çevrimiçi ofis paketi

Seç
Onyx

Onyx

Her LLM ile çalışan açık kaynaklı YZ sohbet ve kurumsal arama platformu

Seç
Open Journal Systems

Open Journal Systems

Açık kaynak akademik dergi yönetimi ve açık erişimli yayıncılık platformu

Seç
Open Notebook

Open Notebook

Yazma, araştırma yapma ve bilgileri düzenleme süreçlerini tek bir çalışma alanında bir araya getiren AI odaklı not uygulaması

Seç
Open WebUI

Open WebUI

RAG özellikleriyle birden fazla LLM sağlayıcısını destekleyen, kendi sunucunuzda barındırılabilen AI sohbet arayüzü

Seç
OpenBao

OpenBao

Hassas kimlik bilgilerini depolamak ve erişmek için açık kaynaklı gizli bilgi yönetim aracı

Seç
OpenClaw

OpenClaw

Çok kanallı mesajlaşma desteğine sahip kişisel AI asistanı (eski adıyla Moltbot/Clawdbot)

Seç
OpenCloud

OpenCloud

Yerleşik kimlik yönetimi özelliğine sahip açık kaynaklı dosya senkronizasyonu ve işbirliği

Seç
OpenEMR

OpenEMR

Klinikler için açık kaynak elektronik sağlık kayıtları ve muayenehane yönetimi

Seç
Opengist

Opengist

Git destekli, kendi kendine barındırılan pastebin, GitHub Gist'e açık kaynaklı alternatif.

Seç
OpenHands

OpenHands

Yazılım mühendisliği görevleri için açık kaynaklı otonom YZ ajanı

Seç
OpenHuman

OpenHuman

Bellek, aracılar ve 118'den fazla uygulama entegrasyonuna sahip kendi kendine barındırılan kişisel YZ çekirdeği

Seç
OpenObserve

OpenObserve

Loglar, metrikler, izler ve panolar için buluta özel gözlemlenebilirlik platformu

Seç
OpenPanel

OpenPanel

Gizlilik odaklı ürün analizi, gerçek zamanlı panolar ve oturum tekrarı ile

Seç
OpenProject

OpenProject

Gantt grafikleri, Çevik panolar ve zaman takibi sunan açık kaynaklı proje yönetimi

Seç
OpenSearch

OpenSearch

Açık kaynaklı bir arama ve analiz motoru, Elasticsearch’in topluluk tarafından geliştirilen sürümü

Seç
OpenSign

OpenSign

Yasal olarak bağlayıcı belge imzalama için ücretsiz ve açık kaynaklı DocuSign alternatifi

Seç
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Flash veya Java gerektirmeyen, kendi sunucunuzda barındırılan HTML5 ağ hız testi aracı

Seç
OpenViking

OpenViking

OpenViking, AI ajanları için geliştirilmiş açık kaynaklı bir bağlam veritabanıdır

Seç
OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Web tabanlı yönetim ve istemci yönetimi sunan, tam özellikli bir VPN sunucusu

Seç
OpnForm

OpnForm

Koşullu mantık, gömme özellikleri ve yanıt yönetimi ile açık kaynaklı form oluşturucu

Seç
OrangeHRM

OrangeHRM

Çalışan, izin ve işe alım yönetimi için açık kaynaklı İK platformu

Seç
Outline

Outline

Outline, gerçek zamanlı iş birliği sunan modern bir ekip wikisi ve bilgi tabanıdır

Seç
Overleaf

Overleaf

Bilimsel ve akademik yazım için açık kaynaklı işbirlikçi LaTeX düzenleyici

Seç
Overseerr

Overseerr

Plex için onay iş akışına sahip medya istek yönetimi ve keşif aracı

Seç
Owncast

Owncast

RTMP ve Fediverse desteği sunan kendi sunucunuzda barındırılan canlı yayın ve sohbet sunucusu

Seç
ownCloud

ownCloud

Ekipler için kendi sunucunuzda barındırılan dosya eşitleme, paylaşım ve iş birliği platformu

Seç
OxiCloud

OxiCloud

Hafif, Rust tabanlı, kendi sunucusunda barındırılan, Nextcloud istemci desteğine sahip bulut depolama

Seç
PairDrop

PairDrop

PairDrop, cihazlar arasında anında aktarım için kullanılan web tabanlı bir dosya paylaşım aracıdır

Seç
Paisa

Paisa

Çift girişli muhasebe ve yatırım takibi özellikli kişisel finans takipçisi

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Pangolin üzerinden güvenli uzaktan erişim sağlayan, userspace WireGuard tünel istemcisi

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Paperclip

Paperclip

Paperclip, otonom ekipler için bir AI/ML orkestrasyon platformudur

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

Fiziksel belgeleri aranabilir dijital arşivlere dönüştüren belge yönetim sistemi

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Papermerge

Papermerge

PDFleri taramak, OCR uygulamak ve düzenlemek için açık kaynaklı belge yönetim sistemi

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Papra

Papra

Minimalist açık kaynak belge yönetimi ve arşivleme platformu

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Parseable

Parseable

Loglar, metrikler ve izler için açık kaynaklı gözlemlenebilirlik veri gölü

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Passbolt

Passbolt

Uçtan uca OpenPGP şifrelemesi ve paylaşım özelliklerine sahip açık kaynaklı ekip parola yöneticisi

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Password Pusher

Password Pusher

Şifreler ve dosyalar için tek kullanımlık, süresi dolan bağlantılarla kendi kendine barındırılan gizli paylaşım

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