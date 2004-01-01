Big-AGI, YZ etkileşimleri üzerinde ciddi kontrol sahibi olmak isteyen profesyoneller için tasarlanmış açık kaynaklı bir YZ çalışma alanıdır. OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral ve 15'ten fazla diğer sağlayıcı için kendi API anahtarlarınızı bağlayarak tek bir arayüzden 500'den fazla modele erişin — aracı komisyonu ve sağlayıcılarınıza doğrudan ödediğinizin ötesinde platform abonelik ücreti olmadan.

Öne çıkan Beam özelliği, aynı istemi birden fazla modelde eş zamanlı olarak çalıştırır ve en iyi yanıtları akıllıca birleştirerek yüksek riskli görevlerdeki halüsinasyonları önemli ölçüde azaltır. Kendi VPS'inizde barındırma, her konuşmayı ve API anahtarını tamamen gizli tutar; ekip erişimini güvence altına almak için isteğe bağlı HTTP Temel Kimlik Doğrulaması mevcuttur.