Big-AGI'yi tek tıkla dağıtın.
20'den fazla sağlayıcıda 500'den fazla modeli destekleyen ve yerleşik paralel model karşılaştırması sunan profesyonel, çok modelli yapay zeka çalışma alanı.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Big-AGI ile neler oluşturabilirsiniz?
Big-AGI, YZ etkileşimleri üzerinde ciddi kontrol sahibi olmak isteyen profesyoneller için tasarlanmış açık kaynaklı bir YZ çalışma alanıdır. OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral ve 15'ten fazla diğer sağlayıcı için kendi API anahtarlarınızı bağlayarak tek bir arayüzden 500'den fazla modele erişin — aracı komisyonu ve sağlayıcılarınıza doğrudan ödediğinizin ötesinde platform abonelik ücreti olmadan.
Öne çıkan Beam özelliği, aynı istemi birden fazla modelde eş zamanlı olarak çalıştırır ve en iyi yanıtları akıllıca birleştirerek yüksek riskli görevlerdeki halüsinasyonları önemli ölçüde azaltır. Kendi VPS'inizde barındırma, her konuşmayı ve API anahtarını tamamen gizli tutar; ekip erişimini güvence altına almak için isteğe bağlı HTTP Temel Kimlik Doğrulaması mevcuttur.
Big-AGI uygulamasının temel özellikleri
Beam Multi-Model
Herhangi bir istemi birden fazla yapay zeka modelinde paralel olarak çalıştırın ve en iyi yanıtları birleştirin; bu sayede karmaşık veya yüksek riskli görevlerdeki halüsinasyonları azaltın.
500+ Modeller
OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter ve 15'ten fazla diğer sağlayıcıyı kendi API anahtarlarınızı kullanarak tek bir arayüz üzerinden bağlayın.
Yerel Öncelikli Gizlilik
Konuşmalar ve ayarlar sunucuda değil, tarayıcıda depolanır — verileriniz kendi altyapınızdan asla ayrılmaz.
Web Arama ve Atıflar
Herhangi bir sohbet içinde web'de arama yapın ve Google Custom Search veya diğer yapılandırılmış sağlayıcılar tarafından desteklenen kaynakça ile yanıtlar alın.
Erişim Kontrolü
Kendi barındırdığınız kurulumunuzu HTTP Basic Auth ile koruyun, böylece yalnızca yetkili kullanıcılar API anahtarlarınıza ve konuşma geçmişinize erişebilir.
Big-AGI uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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