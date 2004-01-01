9router’ı tek tıkla kurup dağıtın.
Token maliyetlerini azaltan ve istekleri 40’tan fazla LLM sağlayıcısı arasında otomatik olarak dağıtan AI API yönlendirme proxy’si.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
9router ile neler oluşturabilirsiniz?
9router, AI kodlama araçlarınız ile herhangi bir LLM sağlayıcısı arasında yer alan, kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz bir AI API proxy’sidir. Claude Code, Cursor, Cline ve Copilot gibi araçların yeniden yapılandırma gerektirmeden bağlanabilmesi için OpenAI uyumlu bir endpoint sunar. RTK Token Saver, git diff’leri, grep sonuçları ve dizin ağaçları gibi büyük araç çıktılarını modele ulaşmadan önce sıkıştırarak giriş token’larını istek başına %20 ila %40 azaltır. Otomatik yedek yönlendirme, kotalara ulaşıldığında istekleri öncelik sırasına göre abonelik, bütçe dostu ve ücretsiz katman sağlayıcıları üzerinden aktarır.
9router’ı VPS’nizde kendi sunucunuzda barındırmak, tüm sağlayıcı kimlik bilgilerini ve yönlendirme kurallarını sizin kontrolünüzde tutar. Hesapları bir web panosu üzerinden yönetebilir, model başına token bütçeleri belirleyebilir ve round robin zamanlama ile istekleri birden fazla hesaba dağıtabilirsiniz. Böylece AI aracı yapılandırmalarınıza dokunmadan maliyetleri azaltabilirsiniz.
9router uygulamasının temel özellikleri
RTK token sıkıştırma
Git diff’leri ve dizin ağaçları gibi araç çağrısı çıktılarını modele göndermeden önce sıkıştırarak istek başına giriş token’larında %20 ila %40 tasarruf sağlar.
Çoklu sağlayıcı yönlendirme
Abonelik kotaları tükendiğinde ücretli katmanlardan ücretsiz katmanlara otomatik yedekleme ile istekleri 40’tan fazla LLM sağlayıcısı arasında yönlendirir.
Round robin zamanlama
Aylık limitler sıfırlanmadan önce kota kullanımını en üst düzeye çıkarmak için istekleri sağlayıcı başına birden fazla hesaba dağıtır.
OpenAI uyumlu API
OpenAI protokolünü kullanan herhangi bir aracın yeniden yapılandırma gerektirmeden bağlanabilmesi için /v1 adresinde doğrudan kullanılabilen alternatif bir endpoint sunar.
Caveman modu
Model yanıt uzunluğunu %65’e kadar azaltmak için giden istemlere kısa çıktı talimatları ekler.
9router uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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