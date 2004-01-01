9router, AI kodlama araçlarınız ile herhangi bir LLM sağlayıcısı arasında yer alan, kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz bir AI API proxy’sidir. Claude Code, Cursor, Cline ve Copilot gibi araçların yeniden yapılandırma gerektirmeden bağlanabilmesi için OpenAI uyumlu bir endpoint sunar. RTK Token Saver, git diff’leri, grep sonuçları ve dizin ağaçları gibi büyük araç çıktılarını modele ulaşmadan önce sıkıştırarak giriş token’larını istek başına %20 ila %40 azaltır. Otomatik yedek yönlendirme, kotalara ulaşıldığında istekleri öncelik sırasına göre abonelik, bütçe dostu ve ücretsiz katman sağlayıcıları üzerinden aktarır.

9router’ı VPS’nizde kendi sunucunuzda barındırmak, tüm sağlayıcı kimlik bilgilerini ve yönlendirme kurallarını sizin kontrolünüzde tutar. Hesapları bir web panosu üzerinden yönetebilir, model başına token bütçeleri belirleyebilir ve round robin zamanlama ile istekleri birden fazla hesaba dağıtabilirsiniz. Böylece AI aracı yapılandırmalarınıza dokunmadan maliyetleri azaltabilirsiniz.