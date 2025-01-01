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Hostinger, muhteşem müşteri memnuniyeti ile beni etkiledi. Nihayet teknik problemler için hiç endişelenmeme gerek yok ve vaktimi tamamen işimin yaratıcı yönlerine ayırabiliyorum.Tam öyküyü oku
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Önceki sağlayıcımda, sorunlarının günlük işimi etkilemeye başladığını hissettim. Her gün sinirli müşterilerden telefonlar alıyordum ve devreye girip neler olduğunu anlamaya çalışmam gerekiyordu. Şimdi hiç şikayet duymuyorum çünkü her şey yolunda gidiyor.Tam öyküyü oku
Hostinger'ın Müşteri Başarı ekibi sorunumu anlamak için ellerinden geleni yapıyor.Tam öyküyü oku
Şimdiye kadar site taşımaya ilişkin bir sorun olmadı ve hiç şikayetim yok. Genellikle müşterilerime sitelerine hiçbir şey olmayacağına dair güvence vermek için bir sözleşme hazırlıyorum, böylece taşımayı benim yapacağımdan emin oluyorlar.Tam öyküyü oku