Bulut planları, maksimum performans ve çalışma süresi sağlamak için bir sunucu ağından özel kaynaklarla birlikte özel bir IP adresi sunar. Bu planlarla, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için 4 kat daha fazla hız ve sunucuların kaynakları üzerinde tam kontrol elde edersiniz.

Hostinger, LVE konteynerleri ve CloudLinux kullanır. Bu kurulumda, her kullanıcı sorunsuz çalışmayı sürdürmek için kaynak sınırları olan bir konteynere sahip olur.

Bu, aldığınız kaynakların sanal bir özel sunucu (VPS) ile karşılaştırılabilir olduğu anlamına gelir. Ancak VPS'den farklı olarak, cloud hosting kurmak ve yönetmek için teknik uzmanlığa ihtiyacınız yoktur; web hosting kullanmak kadar kolaydır

Web siteniz daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunda, yalnızca birkaç tıklama ile doğrudan Üye Alanı üzerinden web hostingden cloud hostinge yükseltebilirsiniz.