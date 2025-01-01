Profesyonel Web Hosting. Güvenilir ve Güvenli.

Müşterilerinizin web sitelerini ve hizmetlerini tek bir panelden yönetin Referans başına 200 USD'ye varan ödül Müşterilerinize ilk hosting planlarında %20 indirim kazandırın 7/24 öncelikli desteğin tadını çıkarın
₺  119,99 /ay

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Profesyonel Web Hosting. Güvenilir ve Güvenli.
Google
Rating:
4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme
WpBeginner
Rating:
4.7
874
inceleme
Jake Sinclair Marka tasarımcısı

Hostinger, muhteşem müşteri memnuniyeti ile beni etkiledi. Nihayet teknik problemler için hiç endişelenmeme gerek yok ve vaktimi tamamen işimin yaratıcı yönlerine ayırabiliyorum.

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Jake Sinclair

Marka tasarımcısı | jakesinclair.ca

Dino Valdez RSNL Creative'in Kurucu Ortağı

Kullanıcı arayüzünü gerçekten seviyorum. 30 dakikada bir müşteri projesini sıfırdan yapıp yayınlayabilirim.

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Dino Valdez

RSNL Creative'in Kurucu Ortağı | rsnlcreative.com

Mohamed Yaseen Sattar Grafik ve web tasarımcısı

Ne zaman müşterilerimin alan adlarını taşımakta veya web sitemin arka ucuna erişmekte zorlansam Hostinger uzmanları, hemen bana yardım etmek için hazırdı.

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Mohamed Yaseen Sattar

Grafik ve web tasarımcısı | designbymys.com

Maksimum verimlilik. Minimum çaba.

Site güvenliğini bir bakışta inceleyin
Otomatik yazılım güncellemeleri ile zaman kazanın
Müşterinizin hizmetlerine kendi hesabınızdan erişin
Gelen kutunuza gelen proaktif bildirimlerle öngörülemeyen sorunları hızla çözün
Site portföyünüzü Özel Etiketler ile düzenleyin
Maksimum verimlilik. Minimum çaba.

7/24 yardım için buradayız

İhtiyaç duyduğunuz her an uzman desteği
Hızlı yanıt süreleri, tipik olarak 2 dakikanın altında
Sorunsuz iletişim sağlayan 10'dan fazla dilde akıcı konuşan uzmanlar
7/24 yardım için buradayız
Review provider

Bulabileceğiniz en iyi müşteri hizmetleri ekibi. Anında destek. Sabırlı, detaylı ve uygulamalı destek. Hayran kaldım!

Review provider
Review provider

Sektördeki en iyi destek ekibi. Harika. Etkilenmemek elde değil. Aynen devam.

Review provider
Review provider

Destek hızlı ve iyi. Müşteri memnuniyetini hala ilk sıraya koyan bir şirket!

Review provider

Profesyoneller ve ajanslar için tasarlanmış web hosting

Ödeme Şartları

Güvenebileceğiniz performans

12 kat daha iyi! Optimize edilmiş LiteSpeed Web Sunucuları gelişmiş WordPress performansı sunar
40 daha hızlı! Küresel ağımızdaki yerel veri merkezinize ek ücret ödemeden otomatik olarak bağlanın
Garantili %99,9 çalışma süresi
Güvenebileceğiniz performans

Güvenebileceğiniz güvenlik

Düzenli otomatik yedeklemeler ve iki faktörlü kimlik doğrulama, dosyalarınızın güvende ve sağlam kalmasını sağlar
Sınırsız SSL güvenlik sertifikaları web sitesi trafiğini şifreler
Cloudflare korumalı ad sunucularından DDoS saldırılarına karşı proaktif koruma
Güvenebileceğiniz güvenlik

Sizin için tavsiye geliri. Müşterilerinize indirim.

Referans başına 200 USD'ye varan ödül
Müşterilerinize ilk hosting planlarında %20 indirim kazandırın
İhtiyaçlarına en uygun hosting planını seçin
Müşterilerinize bizi önerin
Sizin için tavsiye geliri. Müşterilerinize indirim.

Sınırsız Ücretsiz Site Taşıma

Kaç siteniz olursa olsun, ne sınır ne ücret koyuyoruz
Kesinti yok. Endişelenmeyin, uzman ekibimiz her şeyi halleder
Güçlük yok. Uzun bir süreç yok. 3 basit adımla siteniz dakikalar içinde taşınır
Sınırsız Ücretsiz Site Taşıma

Ölçeklenebilir. Esnek. Sınırsız.

Standart geniş kaynaklar
İşletmeniz büyüdüğünde kaynak eklemek yalnızca birkaç tıkla mümkün
İşletmenizi bir sonraki aşamaya taşımak için gereken her şey burada
Ölçeklenebilir. Esnek. Sınırsız.
Chris W. Balmer
Chris W. Balmer
CWB Consultancy

Önceki sağlayıcımda, sorunlarının günlük işimi etkilemeye başladığını hissettim. Her gün sinirli müşterilerden telefonlar alıyordum ve devreye girip neler olduğunu anlamaya çalışmam gerekiyordu. Şimdi hiç şikayet duymuyorum çünkü her şey yolunda gidiyor.

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Jack Bies
Jack Bies
Yaratıcı yönetmen

Hostinger'ın Müşteri Başarı ekibi sorunumu anlamak için ellerinden geleni yapıyor.

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Oscar Franco
Oscar Franco
Milla Computer

Şimdiye kadar site taşımaya ilişkin bir sorun olmadı ve hiç şikayetim yok. Genellikle müşterilerime sitelerine hiçbir şey olmayacağına dair güvence vermek için bir sözleşme hazırlıyorum, böylece taşımayı benim yapacağımdan emin oluyorlar.

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Profesyonel Web Hosting Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Hostinger Pro hizmetleri hakkında sık sorulan soruların yanıtlarını bulun.

Ajans web hosting nedir?

Neden cloud hosting seçmeliyim?

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Hostinger ile kaç müşteriyi yönetebilirim?

Müşterilerimin sitelerine nasıl erişim sağlayabilirim?

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