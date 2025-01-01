Ücretsiz SSL Sertifikası ile Güvenli Siteler

Güvenli ve şifreli bağlantılar ile web sitenizi ve ziyaretçilerinizi koruyun. Hostinger SSL Sertifikası ile güvenilir bir marka oluşturun ve arama motoru sıralamalarınızı iyileştirin.

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Ücretsiz SSL Sertifikası ile Güvenli Siteler

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Ödeme Şartları

Ücretsiz ve Ücretli SSL Sertifikaları Arasındaki Fark

Hostinger'da ücretsiz SSL sertifikamız ücretli olanlar kadar güvenlidir. Ödeme Kartları Endüstrisi Veri Güvenliği Standartları (PCI DSS) ile uyumlu, alan adı tarafından doğrulanmış bir sertifika kullanıyoruz, bu nedenle SSL sertifikamız her tür web sitesini en iyi şekilde korur.
Güvenlik seviyesi ile ilgili, ücretsiz ve ücretli SSL sertifikaları arasında hiçbir fark yoktur. Her ikisi de sitenizi ve ziyaretçilerini güvenle bağlamak için güçlü şifreleme sağlar.
Ayrıca, web sitesinin güveli olduğunu gösteren, büyük tarayıcıların adres çubuğundaki HTTPS öneki ve asma kilit simgesi gibi temel göstergeler de sağlarlar.
Ayrıca tüm sertifikaları otomatik ve ücretsiz yenileyerek kullanıcılarımıza daha fazla kolaylık sağlıyor ve tasarruf etmelerine yardımcı oluyoruz.
Ücretsiz ve Ücretli SSL Sertifikaları Arasındaki Fark

SSL Sertifikası Ne İşe Yarar?

Web Sitenizi Güvenceye Alın

Sitenize SSL sertifikası ekleyerek, siz ve ziyaretçileriniz arasında paylaşılan tüm özel bilgileri yetkisiz kullanıcılardan korursunuz. Ayrıca, ücretsiz SSL sertifikası, veri koruması için endüstriyel bir standart olan 256 bit şifreleme kullanır.
SSL Sertifikası Ne İşe Yarar?

PCI DSS Standartlarına Uyumlu

Ödeme kabul eden ve ziyaretçilerin kimlik bilgileriyle işlem yapan çevrimiçi işletmeler, SSL koruması da içeren PCI Güvenlik Standartlarına uymalıdır. Bu güvenlik özelliği olmadan, web siteniz ziyaretçileri riske atar ve standartları karşılayamaz.
PCI DSS Standartlarına Uyumlu

Güven Verir

SSL korumasını etkinleştirdiğinizde sitenizin URL'si HTTPS ile başlayacak ve bir de adres çubuğunda asma kilit simgesi görünecektir. Bu öğeler, ziyaretçilere web sitenizin SSL kullandığını ve risksiz olduğunu gösterir, bu sayede kimlik ve ödeme bilgilerinin güvende olduğunu bilirler.
Güven Verir

Google'daki Sıralamanızı Yükseltir

SSL sertifikası, ek bir güvenlik katmanı sağlar ve sitenin URL'sine HTTPS önekini ekler. Arama motoru için SSL, iyi bir sayfa deneyiminin hayati parçasıdır. Google bu nedenle, SSL sertifikalı web sitelerinin görünürlüklerini ve organik trafiğini artırarak, onları arama sonuçlarında daha üst sıralarda gösterir.
Google'daki Sıralamanızı Yükseltir

SSL Sertifikası Çalışma Prensibi

01

Bağlantı kurun

Bir web sitesi SSL sertifikasını başarıyla aldığında genel ve özel bir anahtar alır. Kullanıcılar web sitesine eriştiğinde, tarayıcıları güvenilir olup olmadığını doğrulamak için SSL sertifikasını ve genel anahtarı ister.

02

Veri şifreleme

Doğrulanırsa, tarayıcı iki simetrik anahtar üretir ve bunlardan birini genel anahtarı kullanarak web sunucusuna gönderir. Sunucu anahtarı aldığında, şifresini çözmek için özel anahtarı kullanır. Bu sayede tarayıcı ve sunucu bilgi aktarmak için güvenli bir bağlantı oluşturur.

03

Görsel göstergeler

Başarılı bir SSL kurulumuna sahip web sitesinin adres çubuğunda asma kilit simgesi ve HTTPS öneki gibi göstergeler bulunur. Sertifikanın türüne bağlı olarak, site sahipleri güvenilirliği artırmak için bir tür site mührü de görüntüleyebilir.

Ücretsiz SSL Sertifikası - Sıkça Sorulan Sorular

SSL Sertifikası nasıl alınır gibi sık sorulan soruların yanıtları

SSL Sertifikası nedir?

Neden web sitem için SSL sertifikası gerekli?

Web sitemin SSL sertifikası var mı?

SSL sertifikası çeşitleri nelerdir?

Hangi SSL sertifikasını almalıyım?

Ücretsiz SSL Sertifikası nasıl alınır?

Yeni SSL sertifikası ne kadar sürede kullanıma açılır?

SSL sertifikası nasıl yenilenir?

Bir SSL sertifikası satın almak SEO'ya faydalı mı?

Hostinger'da özel bir SSL sertifikası yükleyebilir miyim?