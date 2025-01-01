SSL (Güvenli Yuva Katmanı) veya TLS (Aktarım Katmanı Güvenliği), bir web sitesi ile web tarayıcısı arasında şifreli iletişim sağlayan bir güvenlik protokolüdür. Yetkisiz kişilerin site ile ziyaretçileri arasında gelip giden verilere erişmesini veya verileri görmesini engeller.

SSL sertifikaları, web sitesinin kimliğini doğrulamak için bir sertifika yetkilisi (CA) tarafından verilir ve tarayıcıların web sitesinin güvenli olduğunu bilmesini sağlar.