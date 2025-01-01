Ücretsiz SSL Sertifikası ile Güvenli Siteler
Güvenli ve şifreli bağlantılar ile web sitenizi ve ziyaretçilerinizi koruyun. Hostinger SSL Sertifikası ile güvenilir bir marka oluşturun ve arama motoru sıralamalarınızı iyileştirin.
Tüm Planlarımızda Ücretsiz SSL Sertifikası
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Ücretsiz ve Ücretli SSL Sertifikaları Arasındaki Fark
SSL Sertifikası Ne İşe Yarar?
Web Sitenizi Güvenceye Alın
PCI DSS Standartlarına Uyumlu
Güven Verir
Google'daki Sıralamanızı Yükseltir
SSL Sertifikası Çalışma Prensibi
Bağlantı kurun
Bir web sitesi SSL sertifikasını başarıyla aldığında genel ve özel bir anahtar alır. Kullanıcılar web sitesine eriştiğinde, tarayıcıları güvenilir olup olmadığını doğrulamak için SSL sertifikasını ve genel anahtarı ister.
Veri şifreleme
Doğrulanırsa, tarayıcı iki simetrik anahtar üretir ve bunlardan birini genel anahtarı kullanarak web sunucusuna gönderir. Sunucu anahtarı aldığında, şifresini çözmek için özel anahtarı kullanır. Bu sayede tarayıcı ve sunucu bilgi aktarmak için güvenli bir bağlantı oluşturur.
Görsel göstergeler
Başarılı bir SSL kurulumuna sahip web sitesinin adres çubuğunda asma kilit simgesi ve HTTPS öneki gibi göstergeler bulunur. Sertifikanın türüne bağlı olarak, site sahipleri güvenilirliği artırmak için bir tür site mührü de görüntüleyebilir.