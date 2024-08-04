n8n, tüm uygulamalarınızı ve verilerinizi tek bir kod satırına ihtiyaç duymadan, kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir tek bir yerde bağlamanızı sağlayan açık kaynaklı bir iş akışı otomasyon aracıdır.

n8n VPS barındırma ile n8n'i kendiniz barındırabilir ve yalnızca VPS'niz için ödeme yapabilirsiniz. Sınırsız iş akışı, sınırsız yürütme ve topluluk tarafından oluşturulmuş düğümlere erişim elde edin; tüm bunları yaparken kurulumunuzu tamamen güvenli ve ölçeklenebilir tutun.