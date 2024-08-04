Up to 57% off n8n self hosting

İş akışlarını bağlayın. Verileri entegre edin

Ücretsiz bir iş akışı otomasyon aracı olan n8n, tüm uygulamalarınızı ve verilerinizi tek bir özelleştirilebilir, kodsuz platformda birleştirmenizi sağlar. Basit ve birleşik bir panodan iş akışları tasarlayın ve verileri işleyin.
500'den fazla uygulama entegrasyonu
MCP Sunucu Tetikleyicisi
Önceden oluşturulmuş iş akışları
AI düğümleri
Kodsuz otomasyon

Sizin için en iyi şablonu seçin: n8n, kuyruk modlu n8n veya 100'den fazla önceden hazırlanmış iş akışına erişimi olan bir n8n şablonu.

Sınırsız iş akışları
Kendi kendine barındırılan n8n ile otomasyon olanakları sınırsızdır, böylece ölçeklendirmeye devam edebilirsiniz.

VPS hosting planıyla n8n özelliklerine ve diğer avantajlara düşük maliyet ve yüksek değerle erişin.

N8n topluluğu tarafından geliştirilen özel düğümlerle daha fazla hizmete ve araca erişim sağlayın.

Önerilen sunucu konumu:

Kontrol ediliyor...

Yerel dağıtım. Küresel erişim.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika'da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.

Güvenebileceğiniz VPS barındırma

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 Mart 2025

Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Yardıma ihtiyacım olduğunda teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımseverdi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 Nisan 2025

Hostinger, yapay zeka sohbet robotu ve insan sohbetiyle her şey sorunsuz ve harika. Yapay zeka sorunuzu çözemezse sorun yok. Ayrıca VPS'leri de harika, iniş çıkış yok. Geliştirici ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Devam edin 🚀

Noel
Noel
26 Nisan 2025

Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Uygun fiyatlı. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan mükemmel bir portal. Sorunsuz yedeklemeler. İyi destek. Güvenilir. Kaya gibi sağlam.

Omkar
Omkar
30 Mayıs 2025

Kendi barındırdığım n8n örneğime erişimimi kaybettikten sonra Hostinger destek ekibine ulaştım ve bundan daha fazla etkilenemezdim. Destek ekibinden Kodee ve Mohammad inanılmaz derecede sabırlı ve titizdi.

Sylvain
Sylvain
26 Haziran 2025

Hostinger VPS'imdeki N8N yükseltmesinde bana yardımcı olduğu için Carla'ya çok teşekkür ederim. Profesyonel ve bilgili, tekrar teşekkürler Carla.

Herriman
Herriman
5 Kasım 2024

Hostinger VPS kesinlikle olağanüstü. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve kararlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.

Martin K
Martin K
4 Ağustos 2024

Şirket iyi gidiyor, kullandığım belirli hizmetlerden çok memnunum. Gerçekten harika VPS kurulumları ve fiyat planları olan bazı yerler kadar pahalı değil.

VPS'nizi AI ile yönetin

Kodee ile tanışın - MCP destekli yapay zeka asistanınız, sunucunuzu 50'den fazla dilde yönetmenize yardımcı olmaya hazır. Performans, güvenlik ve verileri doğrudan sohbet yoluyla basit komutlarla yönetin. Soru sormak ve komut vermek için doğal dil kullanın; teknik jargona gerek yok.
VPS'nizi AI ile yönetin

n8n sunucu sağlığını izleyin

VPS performansınızı takip edin. CPU, bellek ve disk kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi edinin, böylece sorunları erken tespit edip düzeltebilirsiniz.

Güvenlik ayarlarını yönetin

Sunucunuzun güvenli, erişilebilir ve güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için güvenlik duvarı kurallarını, SSH anahtarlarını ve ters DNS'yi ayarlayın ve güncelleyin.

Yedeklemeleri ve anlık görüntüleri yönetin

Verilerinizi güvende tutmak için yedeklemeler ve anlık görüntüler oluşturun ve VPS'nizi doğrudan sohbet üzerinden hızlıca geri yükleyin.

N8n hosting'e daha derinlemesine dalmak ister misiniz?

Hostinger VPS'de n8n Kurulumu

n8n ve Hostinger API Otomasyonu

MCP Kullanarak Ölçeklenebilir Yapay Zeka Otomasyonu

N8N barındırma için VPS SSS

n8n sanal özel sunucu barındırma hizmetleri hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını alın.

N8n hosting nedir?

N8n'i kendi kendinize nasıl barındırabilirsiniz?

N8n'i kendiniz barındırmanın maliyeti ne kadardır?

n8n VPS hosting güvenli mi?

VPS'de n8n ile özel yapay zeka uygulamaları geliştirebilir miyim?

N8n Zapier'dan daha mı iyi?

N8n iş akışlarımı Hostinger'ın VPS'ine taşıyabilir miyim?

n8n VPS hosting için hangi destek seçenekleri mevcuttur?