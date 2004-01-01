Dropshipping, stok tutmadan çevrimiçi ürün satmanıza olanak tanır. Mağazanızdan biri sipariş verdiğinde, bu sipariş otomatik olarak üçüncü taraf bir tedarikçiye iletilir ve ürün doğrudan müşterinize gönderilir.

Talep üzerine baskı, satıcının stok bulundurmasını gerektirmediği için dropshipping’in bir türüdür; kargo ve lojistik süreçlerini tedarikçi yönetir.

Talep üzerine baskı, özel tasarım ürünler satmak ve benzersiz bir marka oluşturmak isteyen herkes için mükemmel bir çözümdür. Stok veya ön maliyetlerle uğraşmanıza gerek yoktur. Influencerlar, sanatçılar ve çevrimiçi merch veya özel ürün satmak isteyen şirketler için idealdir.