Bir mağaza oluşturun ve özel ürünler satmaya başlayın

Envanter ve kargo lojistiğiyle uğraşmayın. Ürünlerinizi tek bir panelden tasarlayın, satın ve tüm merch işinizi yönetin.

30 gün para iade garantili
Neden özel ürün mağazanızı Hostinger ile açmalısınız?

Dakikalar içinde yayınlayın

Hostinger AI Oluşturucu aracı ve Printful entegrasyonu ile dakikalar içinde tamamen markanıza özel bir ürün mağazası oluşturun.

Sıfır ön maliyet

Sadece satış yaptığınızda ödeme yapın ve kârın %100’ü sizde kalsın. İşlem ücreti almıyoruz.

Tişörtlerden posterlere kadar her şeyi satın

Her biri güvenebileceğiniz yerleşik kalite kontrolüne sahip yüzlerce premium ürün arasından seçim yapın.

Otomatik sipariş yönetimi

Printful, her siparişi basar, paketler ve dünyanın dört bir yanına gönderir. Ne bir kutuya dokunmanız ne de pahalı stokları tutmanız gerekir.

3 kolay adımda talep üzerine baskı mağazanızı oluşturun

1. Sitenizi oluşturun ve Printful'a bağlanın

Web sitenizi AI Oluşturucu ile oluşturun veya tasarımcılar tarafından hazırlanmış e-ticaret şablonlarından birini seçin. Üstelik kodlamaya da gerek yok.
2. Ürünlerinizi oluşturun

Tasarımınızı yükleyin ve tişört, kupa, telefon kılıfı gibi 400’den fazla premium ürün arasından seçim yapın. Detayları özelleştirin, fiyatınızı belirleyin ve satışa başlayın. Önce denemek mi istiyorsunuz? Bir numune sipariş edin.
3. Satışa başlayın

Printful, her satış yaptığınızda baskı ve gönderim işlemlerini mağazanızın adıyla sizin yerinize halleder. Stok yok, kargo zahmeti yok, ek ücret yok.
1. Sitenizi oluşturun ve Printful'a bağlanın

Sizin için mükemmel web sitesi oluşturma planını bulun

Fikrinizi 30 gün para iade garantisiyle risksiz bir şekilde çevrimiçi ortama aktarın.
E-ticaret
1000 adede kadar ürün satın
Hizmet planlayıp satın
100+ ödeme yöntemi
%0 işlem ücreti
Talep üzerine baskı
Envanter yönetimi
Ürün incelemeleri
Kargo kuralları belirleme
Önerilen ürünler
Link in bio şablonları
Business Website Builder
Çevrimiçi başarınız burada başlıyor

Yapay zeka ile çevrimiçi satışa daha hızlı başlayın

Markanızı dakikalar içinde, sizin yerinize ağır işi üstlenen yapay zeka araçlarıyla oluşturun. Anında yüksek dönüşüm sağlayan bir çevrimiçi mağaza kurun, akıllı SEO önerileriyle optimize edin ve işletmenizi yansıtan benzersiz bir logo tasarlayın, üstelik parmağınızı bile kıpırdatmadan.
Yapay zeka ile oluşturun
Yapay zeka ile çevrimiçi satışa daha hızlı başlayın

Yerleşik pazarlama ve SEO ile fark yaratın

Google Ads ve Meta Pixel dahil pazarlama entegrasyonlarıyla mağazanızın doğru müşterilere ulaşmasını sağlayın. Dahili SEO araçlarımız ise sizi en önemli yerlerde görünür kılmaya yardımcı olur.
Yerleşik pazarlama ve SEO ile fark yaratın

E-posta kampanyalarını zahmetsizce oluşturun

Hostinger Reach ile abonelerinizi mağazanızla ilgili gelişmelerden haberdar ederek, hepsi bir arada e-posta kampanyaları oluşturabilirsiniz.

E-posta kampanyalarını zahmetsizce oluşturun

