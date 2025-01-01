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.com
₺  533,99₺  164,99
.online
₺  1.370,99₺  77,99
.net
₺  626,99₺  409,99
.shop
₺  1.370,99₺  38,99
.pro
₺  978,99₺  117,99
.xyz
₺  547,99₺  77,99
*2 veya daha fazla yıllık kayıt ile 1. yıl
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En Çok Satın Alınan Domainler

.com

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₺  164,99 /yıl
.online

.com'a harika bir alternatif. Geniş, jenerik ve evrensel.

₺  1.370,99%94 İNDİRİM
₺  77,99 /yıl
.net

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₺  409,99 /yıl
.io

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.icu

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₺  38,99 /yıl
.xyz

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₺  547,99%86 İNDİRİM
₺  77,99 /yıl
.pro

.pro alan adı ile belirli bir alandaki yeterliliğinizi göst...

₺  978,99%88 İNDİRİM
₺  117,99 /yıl
.cloud

Müşterilerinize .cloud'da iş yaptığınızı gösterin.

₺  782,99%90 İNDİRİM
₺  77,99 /yıl

Domain Sorgulama ile Mükemmel Domaini Bulmak için 6 Öneri

Kısa tutun

Kısa tutun

Minimum uzunluk yoktur ancak üç sözcükten kısa alan adlarının okunması ve hatırlanması daha kolaydır.

Odağınızı vurgulayın

Odağınızı vurgulayın

Tire, sayı, argo ve hecelenmesi zor kelimelerden kaçının. Bunlar alan adlarının yazılmasını ve hatırlanmasını zorlaştırır.

Markanızı kullanın

Markanızı kullanın

Arama sonuçlarında tanınırlığı ve görünürlüğü artırmak için markanızın adını veya ilgili anahtar kelimeleri kullanın.

Kullanılabilirliği kontrol et

Kullanılabilirliği kontrol et

Kullanılabilir mi görmek için aklınızdaki alan adını arayın. Ticari marka mı kontrol etmeyi unutmayın.

Yerel düşünün

Yerel düşünün

.com alınmışsa, daha iyi bölgesel hedefleme için .co.uk, .us veya .pk gibi ülkeye özgü bir uzantı deneyin.

Hızlı davranın

Hızlı davranın

Harika alan adları hızla satılır! Projenizi veya işletmenizi çevrimiçi hale getirmek için hemen alan adı arayıp güvenceye alın.

Gizliliğinizi koruyun! Ücretsizdir

Hostinger ile kişisel verilerinizi koruyun. Domain gizlilik koruması hizmetimiz, domain adınızı ve kişisel bilgilerinizi spam göndericilerden saklar.
Ama böyle olmak zorunda değil.
Hostinger'da, WHOIS gizlilik koruması her uygun alan adı kaydına dahildir. Bu, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflardan gizli tutar.
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Gizliliğinizi koruyun! Ücretsizdir

Zaten Bir Alan Adı Sahibi Misiniz? Bugün Hostinger'a transfer edin

Domain transferi ile kendi web sitenizi Hostinger'a kolayca ve ucuza taşıyabilirsiniz. Sadece birkaç tık yeter.
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Zaten Bir Alan Adı Sahibi Misiniz? Bugün Hostinger'a transfer edin

Hosting Alana Domain Hediye

Hostinger web hosting paketlerinin çoğunda popüler uzantılı domain adları ücretsiz olarak dahildir. Üstelik .com, .net ve daha birçok arzulanan üst düzey alan adı en ucuz domain ücretleriyle karşınıza çıkar.
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Hosting Alana Domain Hediye

Neden Hostinger'dan alan adı satın almalısınız?

Mükemmel alan adını bulun ve dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan güvenilir bir sağlayıcı ile dakikalar içinde çevrimiçi olun.

7/24 canlı destek

Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri Başarı ekibimize dilediğiniz zaman ulaşın.

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Hostinger ICANN tarafından akredite edilmiştir ve 300 alan adı uzantısı sunar.

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Markanızı öne çıkaran sadece domain adları değildir. Domain uzantınız da ziyaretçilerinize web sitenizin ne hakkında olduğunu söylemeli. Bir .online web adresi kaydederek yeni nesil için modern bir web sitesi veya son teknoloji bir şirket olduğunuzu dünyaya duyurun.

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.com.au

.dev

.es

.eu

.info

.io

.it

.life

Domain Sorgulama SSS

Domain Sorgulama hakkında sıkça sorulan soruların yanıtlarını bulun

Domain nedir?

Neden Domain Satın Almalıyım?

Nasıl İyi Bir Domain Adı Seçerim?

Alan Adı Aldığımda Daha Sonra Değiştirebilir Miyim?

Domain Süresi Ne Zaman Biter?

Domain Adımın Önüne www Eklemeli Miyim?

Domain Sorgulama Aracını Nasıl Kullanabilirim?

Hostinger'dan Alan Adı Satın Almak İçin Neler Gerekir?

Daha Önce bir Alan Adı Satın Aldım. Hostinger'a Transfer Edebilir Miyim?

TLD, ccTLD ve gTLD Nedir?

Alan Adı Kaydı Ne Kadar Sürer?

Ücretsiz Domain Nasıl Alabilirim?

Alan Adı, Domain Sorgulama Sonuçlarında Mevcut Değilse Ne Olur?

Gizlilik Koruması Nedir?

.com, .net, .org Ve .info Arasındaki Fark Nedir?

Alan Adı İle Web Hosting Arasındaki Fark Nedir?