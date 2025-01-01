Alan adınız adresiniz ve web hosting hizmeti de yaşadığınız ev gibidir. Bir web sitesi kurmak istiyorsanız, hem insanların sizi bulmak için kullanabileceği bir alan adına hem de gerçek web sitesini depolayan barındırmaya ihtiyacınız vardır.

Domain ve hosting arasında simbiyotik bir ilişki vardır. Birinin diğeri olmadan var olması teknik olarak mümkün olsa da en iyi birlikte çalışırlar. Bu nedenle birçok hosting şirketi, domain sorgulama ile domain sağlar ve birçok kayıt şirketi de hosting hizmeti sunar.