TLD, üst düzey domain anlamına gelir. .shop veya .gov gibi herhangi bir alan adının son kısmıdır.

ccTLD, internet ülke üst düzey domain anlamına gelir. Belirli bir ülkeyi tanımlamak için kullanılan TLD'lerin bir alt kategorisidir. Örneğin, .co.uk, .de, .com.tr ve .fr'nin tümü ccTLD'lerdir.

gTLD, genel üst düzey domain demektir. gTLD'ler en yaygın domain türüdür. Kısmen bu kategori çok bilinen alan adlarını içerdiğinden, diğer tüm ccTLD'lerin toplamından daha fazla alınmıştır.

Geçmişte gördüğünüz temel gTLD'ler .com, .org, .net, .edu, .gov ve .mil idi. Bunlar yeterli gelmeyince mevcut gTLD alan adı sayısı genişletildi. Sonuç olarak da artık .online, .xyz ve .name gibi yüzlerce kullanılabilir gTLD var.