Neden .space Domain Uzantısı Seçmelisiniz?

Kişisel markanızı oluşturmak isteyen yaratıcı biri misiniz? Bir e-ticaret sitesi mi açıyorsunuz yoksa benzer düşünen insanlardan oluşan bir çevrimiçi topluluk oluşturmayı mı planlıyorsunuz? .space alan adları tüm bu projelere uygundur.

Veya bir astronot, roket bilimcisi ya da sadece bir uzay hayranıysanız, bundan daha iyi bir alan adı bulamazsınız. .space, uzayla ilgili web sitesi kurmak için mükemmel bir alan adı uzantısıdır.