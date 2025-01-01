Hiçbir TLD temelde kötü amaçlı değildir. Bu nedenle de .xyz web siteleri, .com gibi popüler alan adı uzantılarını kullananlar kadar güvenlidir.

Hostinger web sitenizi korumak amacıyla, sizin ve müşterilerinizin verilerini şifrelemek için ücretsiz SSL sertifikaları sağlar.

Hostinger ayrıca, verilerinizi genel veritabanlarında gizleyerek istenmeyen e-postaları önleyen ücretsiz bir whois gizlilik koruması hizmeti de sunar. Bu hizmet, yeni bir alan adı kaydeden herkes tarafından kullanılabilir.