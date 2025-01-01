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.xyz Domain Nedir?
.xyz, genel TLD'lerden (üst düzey alan adları) biridir. İsim X, Y ve Z nesillerine atıfta bulunur ve yeni dijital yenilikçileri temsil eder. Bu domain uzantısı, herhangi bir ülke veya sektör ile ilişkili olmadığından her web sitesi için idealdir.
Neden .xyz Uzantılı Domain Seçilmeli?
.xyz alan adı kullanan siteler gTLD pazarında lider haline geldi. Cesur, çok yönlü ve son derece uygun fiyatlı alan adınız, .com, .net ve .org gibi bilinen domainler arasından kolayca sıyrılacak. .xyz uzantısını, ister bir web sitesi ister sanal mağaza için kullanın, her türlü müşteri sizi yeni nesil bir marka olarak görecek.
.xyz Domain SSS
.xyz domain hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.