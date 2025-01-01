.store domain uzantısı, web sitenizin amacını hemen gösteren üst düzey bir alan adıdır (TLD). Mevcut bir sitesi olsun ya da olmasın, e-ticaret dünyasına girmek isteyen büyük ve küçük işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Bu nedenle, ister bir mağaza sayfası ekleyerek mevcut sitenizi büyütmek ister yeni çevrimiçi işiniz için bir web site kurmak istiyor olun, bu uzantı insanlara bekledikleri ürün veya hizmetleri satmak için burada olduğunuzu göstermenin en iyi yoludur.