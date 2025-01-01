Neden bir .blog Domain Almalısınız?

İster kişisel, ister kurumsal blog ister sadece dünya çapındaki tüm seyahat ipuçlarınızı ve fotoğraflarınızı yayınladığınız bir site olsun, .blog domain ile daha fazla ziyaretçi kazanabilirsiniz.

Eğer isterseniz blogları kurumsal olarak da kullanabilirsiniz. Doğru alan adını seçmek, markanızın önemli bir parçasıdır. Ayrıca arama motorlarının ve okurların web sitenizi bulmasını ve hikayenizi öğrenmesini sağlar.

.blog domain, her türden web sitesi ve blog için uygundur. Örneğin gazeteciler, şefler, içerik üreticileri veya çevrimiçi topluluk sahibi herkes .blog uzantısından faydalanabilir.