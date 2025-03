Hayır, .org ve .com iki farklı TLD'dir.

.org genellikle ticari olmayan kuruluşlar için kullanılırken, .com işletmeler arasında daha popülerdir. Bir sanal mağaza oluşturmak veya bir hizmet web sitesi açmak istiyorsanız, bunun yerine bir .com alan adı kaydetmenizi öneririz. Ancak kar amacı gütmeyen bir kuruluş yönetiyorsanız ucuz .org domain daha uygundur. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bu uzantı, ziyaretçilere her şeyin parayla ilgili olmadığını gösterir.