.org domain kullanımı oldukça geniştir ve diğer alan adları belirli bir ülke veya bölgede kullanılırken, ucuz .org domain çoğunlukla çeşitli ülkelerdeki kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kullanılır. Bu TLD, grup olarak harika şeyler yapmak üzere benzer düşüncelere sahip insanlarla bağlantı kurmak isteyenleri desteklemek için mükemmeldir. Örnek olarak şunlar verilebilir:

Yardım kuruluşları ve bağış toplama etkinlikleri

İnsani yardım programları

Kültürel ve dini kuruluşlar

Bir işletmeniz varsa, kurumsal temel açılış sayfanız için .org'u kullanabilirsiniz. Müşterilerinize sadece ticaret yapmadığınız izlenimini verir.