.org Domain ile Dikkat Çekin
₺ 626,99%50 İNDİRİM₺ 312,99 /yıl
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.org Alan Adı İnsanları Bir Araya Getirir
Orijinal üst düzey domain adlarından biri olan .org, dünyadaki en ünlü uzantılardan biridir. Genellikle hayır kurumlarından, sosyal girişimlerden toplum hizmeti projelerine kadar kamu yararına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlarla ilişkilendirilir.
Neden .org Domain Seçmelisiniz?
Hangi organizasyonu yönetirseniz yönetin .org domain dünya çapında önemli sorunlar hakkında farkındalık yaratmak için mükemmeldir. En ucuz .org domain adı seçeneğini bulup kaydettirerek, web sitenizi iyilik ve olumlu değişimin lideri olarak tanıtırsınız.
.org Domain SSS
.org domain hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.