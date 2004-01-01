Audiobookshelf'i tek tıkla dağıtın.
Kendi sunucunuzda barındırılan, çok kullanıcılı destek, çevrimdışı mobil uygulamalar ve otomatik meta veri getirme özelliklerine sahip sesli kitap ve podcast sunucusu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Audiobookshelf ile neler oluşturabilirsiniz?
Audiobookshelf, sesli kitaplar, podcast'ler ve e-kitaplar için özel olarak tasarlanmış kapsamlı, kendi sunucunuzda barındırılan bir medya sunucusudur. Herhangi bir tarayıcıdan erişilebilen bir Progressive Web App sunar. Ayrıca, çevrimdışı dinleme desteğiyle yerel iOS ve Android uygulamaları mevcuttur. Platform, tüm ses formatlarını anında yayınlar, metadata ve kapak görsellerini otomatik olarak alır ve her kullanıcı için bireysel oynatma ilerlemesini tüm cihazlarda senkronize tutar.
Kendi sunucunuzda barındırma, medya kütüphanenizin tam kontrolünü size verir — abonelik ücreti, dosya boyutu limiti veya tedarikçi bağımlılığı yoktur. Podcast otomatik indirme, RSS beslemesi oluşturma, bölüm yönetimi ve ses dosyası birleştirme araçları, dinleme alışkanlıklarınızı ve satın aldığınız içeriği tamamen özel tutarken, Audiobookshelf'i ticari sesli kitap platformları için eksiksiz bir alternatif haline getirir.
Audiobookshelf uygulamasının temel özellikleri
Çoklu kullanıcı ilerleme senkronizasyonu
Her kullanıcı, tarayıcı ve mobil cihazlar arasında senkronize olan bağımsız oynatma ilerlemesini korur ve bu da onu aile veya ev içi paylaşım için ideal kılar.
Çevrimdışı mobil uygulamalar
Yerel iOS ve Android uygulamaları, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan dinlemek için içerik indirmesine olanak tanır; bu, işe gidip gelmeler ve seyahatler için mükemmeldir.
Otomatik metadata getirme
Kapak görselleri ve metadata, Audible, Google Books, iTunes ve diğer kaynaklardan otomatik olarak alınır ve kütüphanenizin manuel çaba gerektirmeden düzenli görünmesini sağlar.
Podcast yönetimi
Podcast'lere abone olun, yeni bölümleri otomatik indirin ve özel RSS akışları oluşturun, böylece zaten kullandığınız herhangi bir podcast oynatıcısında dinleyebilirsiniz.
Bölüm araçları
Audnexus API aracılığıyla bölüm verilerini düzenleyin ve arayın, ardından doğru bölüm navigasyonu için güncellenmiş meta verileri doğrudan ses dosyalarına yerleştirin.
Audiobookshelf uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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