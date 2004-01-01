Audiobookshelf, sesli kitaplar, podcast'ler ve e-kitaplar için özel olarak tasarlanmış kapsamlı, kendi sunucunuzda barındırılan bir medya sunucusudur. Herhangi bir tarayıcıdan erişilebilen bir Progressive Web App sunar. Ayrıca, çevrimdışı dinleme desteğiyle yerel iOS ve Android uygulamaları mevcuttur. Platform, tüm ses formatlarını anında yayınlar, metadata ve kapak görsellerini otomatik olarak alır ve her kullanıcı için bireysel oynatma ilerlemesini tüm cihazlarda senkronize tutar.

Kendi sunucunuzda barındırma, medya kütüphanenizin tam kontrolünü size verir — abonelik ücreti, dosya boyutu limiti veya tedarikçi bağımlılığı yoktur. Podcast otomatik indirme, RSS beslemesi oluşturma, bölüm yönetimi ve ses dosyası birleştirme araçları, dinleme alışkanlıklarınızı ve satın aldığınız içeriği tamamen özel tutarken, Audiobookshelf'i ticari sesli kitap platformları için eksiksiz bir alternatif haline getirir.