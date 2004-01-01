Airsonic Advanced, Airsonic'in aktif olarak sürdürülen, topluluk odaklı bir çatalıdır — kendisi de Subsonic'in ücretsiz bir çatalıdır — ve büyük kişisel müzik kütüphanelerinin kararlı bir şekilde akışına odaklanmıştır. Herhangi bir cihaza veya bant genişliğine uyacak şekilde anında dönüştürme yapar, ID3 ve klasör tabanlı kütüphaneleri dizine ekler ve temiz bir web oynatıcı ile düzinelerce mobil ve masaüstü istemci tarafından desteklenen Subsonic uyumlu bir REST API ile birlikte gelir.

Airsonic Advanced'i VPS'inizde kendi kendine barındırmak, müzik koleksiyonunuzu, dinleme geçmişinizi ve çalma listelerinizi kontrol ettiğiniz donanımda tutar — cihaz başına sınırlama, abonelik ücreti ve akış hizmeti takibi olmadan.