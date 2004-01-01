Airsonic Advanced'ı tek tıkla kurulumla dağıtın.
Kişisel müzik koleksiyonunuz için, herhangi bir cihazdan erişilebilen, kendi sunucunuzda barındırılan medya akış sunucusu.
Airsonic Advanced için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Airsonic Advanced ile neler oluşturabilirsiniz?
Airsonic Advanced, Airsonic'in aktif olarak sürdürülen, topluluk odaklı bir çatalıdır — kendisi de Subsonic'in ücretsiz bir çatalıdır — ve büyük kişisel müzik kütüphanelerinin kararlı bir şekilde akışına odaklanmıştır. Herhangi bir cihaza veya bant genişliğine uyacak şekilde anında dönüştürme yapar, ID3 ve klasör tabanlı kütüphaneleri dizine ekler ve temiz bir web oynatıcı ile düzinelerce mobil ve masaüstü istemci tarafından desteklenen Subsonic uyumlu bir REST API ile birlikte gelir.
Airsonic Advanced'i VPS'inizde kendi kendine barındırmak, müzik koleksiyonunuzu, dinleme geçmişinizi ve çalma listelerinizi kontrol ettiğiniz donanımda tutar — cihaz başına sınırlama, abonelik ücreti ve akış hizmeti takibi olmadan.
Airsonic Advanced uygulamasının temel özellikleri
Anında transkodlama
Doğru bit hızında herhangi bir istemciye akış sağlar, böylece tek bir kütüphane masaüstü bilgisayarlara, telefonlara ve yavaş mobil bağlantılara dosyaları yeniden kodlamaya gerek kalmadan hizmet verir.
Subsonic-uyumlu API
Subsonic istemcilerinin tüm ekosistemiyle çalışır — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic ve daha fazlası dahil olmak üzere — iOS, Android ve masaüstü cihazlarda.
Çok kullanıcılı kütüphaneler
Bireysel çalma listeleri, derecelendirmeler ve last.fm scrobbling özelliği sunan kullanıcı başına hesaplar, hanelerin geçmişleri birbirine karıştırmadan tek bir sunucuyu paylaşmasına olanak tanır.
Podcast abonelikleri
Podcast yayınlarına doğrudan Airsonic'te abone olun, müzik arşivinizin yanında otomatik bölüm indirmeleriyle.
İnternet radyosu ve jukebox
İnternet radyo istasyonlarını yayınlayın ve sesi aynı anda birden fazla hoparlöre aktarmak için çok oyunculu müzik kutusunu kullanın.
Airsonic Advanced uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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