AllTube için % 69 oranına varan indirim

AllTube'u tek tıkla dağıtın.

Komut satırı araçlarına ihtiyaç duymadan YouTube ve 1000'den fazla diğer platformdan video indirmek için web tabanlı arayüz.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
AllTube'u tek tıkla dağıtın.

AllTube için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

AllTube ile neler oluşturabilirsiniz?

AllTube Download, youtube-dl'yi sezgisel, tarayıcı tabanlı bir arayüze entegre eden, kendi kendine barındırılan bir web uygulamasıdır. Bu uygulama, yerel olarak yazılım yüklemeden binden fazla hosting platformundan video indirmeye veya yayınlamaya olanak tanır. Platform güncellemeleriyle bozulan tarayıcı uzantılarının aksine, AllTube sunucunuzda merkezi olarak çalışır, böylece ağınızdaki her cihaz herhangi bir tarayıcı aracılığıyla onu kullanabilir.

AllTube'u kendi kendine barındırmak, indirme etkinliğinizi gizli tutar, üçüncü taraf indirme hizmetlerinin veri kaydı uygulamalarından kaçınır ve desteklenen formatlar, kalite seviyeleri ve site yapılandırması üzerinde tam kontrol sağlar. Yerleşik JSON API aracılığıyla toplu indirmeleri zamanlayabilir ve video meta verilerine programatik olarak erişebilirsiniz.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

AllTube uygulamasının temel özellikleri

1000+ Platform Destek

YouTube, Vimeo ve yüzlerce diğer hosting sitesinden videoları, aynı birleşik arayüzü kullanarak, platform başına kurulum gerektirmeden indirin.

Biçim Dönüşümü

İndirilen videoları, cihazınıza ek araçlar yüklemeye gerek kalmadan tercih ettiğiniz format ve kalite seviyesine dönüştürün.

Tarayıcıda Akış

Videoları indirmeden önce doğrudan web arayüzünde önizleyin, böylece depolama alanı ayırmadan önce kaliteyi ve içeriği onaylayabilirsiniz.

Kayıpsız Yeniden Birleştirme

Yeniden kodlama yapmadan kapsayıcı formatlarını değiştirin, orijinal video ve ses kalitesini koruyarak dosyaları oynatıcılarınızla uyumlu hale getirin.

JSON API Erişimi

Ayrıntılı video meta verilerini alın ve indirmeleri programlı olarak otomatikleştirerek, manuel müdahale olmadan planlanmış arşivleme iş akışlarını etkinleştirin.

AllTube uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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