AllTube Download, youtube-dl'yi sezgisel, tarayıcı tabanlı bir arayüze entegre eden, kendi kendine barındırılan bir web uygulamasıdır. Bu uygulama, yerel olarak yazılım yüklemeden binden fazla hosting platformundan video indirmeye veya yayınlamaya olanak tanır. Platform güncellemeleriyle bozulan tarayıcı uzantılarının aksine, AllTube sunucunuzda merkezi olarak çalışır, böylece ağınızdaki her cihaz herhangi bir tarayıcı aracılığıyla onu kullanabilir.

AllTube'u kendi kendine barındırmak, indirme etkinliğinizi gizli tutar, üçüncü taraf indirme hizmetlerinin veri kaydı uygulamalarından kaçınır ve desteklenen formatlar, kalite seviyeleri ve site yapılandırması üzerinde tam kontrol sağlar. Yerleşik JSON API aracılığıyla toplu indirmeleri zamanlayabilir ve video meta verilerine programatik olarak erişebilirsiniz.