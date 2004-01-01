AllTube'u tek tıkla dağıtın.
Komut satırı araçlarına ihtiyaç duymadan YouTube ve 1000'den fazla diğer platformdan video indirmek için web tabanlı arayüz.
AllTube için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
AllTube ile neler oluşturabilirsiniz?
AllTube Download, youtube-dl'yi sezgisel, tarayıcı tabanlı bir arayüze entegre eden, kendi kendine barındırılan bir web uygulamasıdır. Bu uygulama, yerel olarak yazılım yüklemeden binden fazla hosting platformundan video indirmeye veya yayınlamaya olanak tanır. Platform güncellemeleriyle bozulan tarayıcı uzantılarının aksine, AllTube sunucunuzda merkezi olarak çalışır, böylece ağınızdaki her cihaz herhangi bir tarayıcı aracılığıyla onu kullanabilir.
AllTube'u kendi kendine barındırmak, indirme etkinliğinizi gizli tutar, üçüncü taraf indirme hizmetlerinin veri kaydı uygulamalarından kaçınır ve desteklenen formatlar, kalite seviyeleri ve site yapılandırması üzerinde tam kontrol sağlar. Yerleşik JSON API aracılığıyla toplu indirmeleri zamanlayabilir ve video meta verilerine programatik olarak erişebilirsiniz.
AllTube uygulamasının temel özellikleri
1000+ Platform Destek
YouTube, Vimeo ve yüzlerce diğer hosting sitesinden videoları, aynı birleşik arayüzü kullanarak, platform başına kurulum gerektirmeden indirin.
Biçim Dönüşümü
İndirilen videoları, cihazınıza ek araçlar yüklemeye gerek kalmadan tercih ettiğiniz format ve kalite seviyesine dönüştürün.
Tarayıcıda Akış
Videoları indirmeden önce doğrudan web arayüzünde önizleyin, böylece depolama alanı ayırmadan önce kaliteyi ve içeriği onaylayabilirsiniz.
Kayıpsız Yeniden Birleştirme
Yeniden kodlama yapmadan kapsayıcı formatlarını değiştirin, orijinal video ve ses kalitesini koruyarak dosyaları oynatıcılarınızla uyumlu hale getirin.
JSON API Erişimi
Ayrıntılı video meta verilerini alın ve indirmeleri programlı olarak otomatikleştirerek, manuel müdahale olmadan planlanmış arşivleme iş akışlarını etkinleştirin.
AllTube uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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