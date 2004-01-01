Ampache için % 69 oranına varan indirim

Ampache'i tek tıkla dağıtın.

Kişisel medya koleksiyonunuzu özel bir akış hizmetine dönüştüren açık kaynaklı müzik ve video akış sunucusu.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Ampache'i tek tıkla dağıtın.

Ampache için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Ampache ile neler oluşturabilirsiniz?

Ampache, kişisel müzik ve video koleksiyonlarını internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilen özel bir hizmete dönüştüren, kendi kendine barındırılan bir medya yayın platformudur. İlk olarak 2001'de piyasaya sürülen ve AGPL lisansı altında sürekli olarak sürdürülen bu platform; mobil uygulamalar, masaüstü oynatıcılar ve ev otomasyon sistemleri genelinde geniş istemci desteği için çok kullanıcılı destek, akıllı çalma listeleri, anında kod dönüştürme ve Subsonic API uyumluluğu sunar.

Ticari yayın hizmetlerinin aksine Ampache, üçüncü taraflarla hiçbir dinleme verisi depolamaz, abonelik ücreti talep etmez ve kütüphane boyutuna herhangi bir sınırlama getirmez. Kendi kendine barındırma, müziğinizin tam sahipliğini size verir ve platform lisanslama değişikliklerinden veya hizmet kapanmalarından bağımsız olarak koleksiyonunuzun erişilebilir kalmasını sağlar.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Ampache uygulamasının temel özellikleri

Anında Transkodlama

Kayıpsız FLAC dosyalarını gerçek zamanlı olarak mobil uyumlu bit hızlarına otomatik olarak dönüştürün, böylece yinelenen sıkıştırılmış kopyaları depolamadan hücresel ağlarda yüksek kaliteli sesi aktarabilirsiniz.

Akıllı Çalma Listeleri

Türe, derecelendirmeye, oynatma sayısına veya özel kriterlere göre otomatik olarak dolan çalma listeleri oluşturarak, akış hizmetlerinin keşif deneyimini kendi kütüphanenizle yeniden yaratın.

Çoklu Kullanıcı Desteği

Aile üyeleri veya işbirlikçileri için, her biri ayrı dinleme geçmişi, çalma listeleri ve izin seviyelerine sahip bireysel hesaplar oluşturun, medya dosyalarını çoğaltmadan.

Subsonic API Uyumluluğu

Herhangi bir Subsonic uyumlu mobil uygulamayı veya masaüstü istemcisini Ampache örneğinize bağlayın, böylece tek bir arayüze bağlı kalmadan neredeyse her cihazdan erişim sağlayabilirsiniz.

Podcast'ler ve Radyo

Müzik arşivinizin yanı sıra internet radyo istasyonlarını yayınlayarak ve podcast'lere abone olarak, Ampache'ı tüm ses içerikleri için tek bir varış noktası haline getirin.

Ampache uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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