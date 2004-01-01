Ampache'i tek tıkla dağıtın.
Kişisel medya koleksiyonunuzu özel bir akış hizmetine dönüştüren açık kaynaklı müzik ve video akış sunucusu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Ampache ile neler oluşturabilirsiniz?
Ampache, kişisel müzik ve video koleksiyonlarını internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilen özel bir hizmete dönüştüren, kendi kendine barındırılan bir medya yayın platformudur. İlk olarak 2001'de piyasaya sürülen ve AGPL lisansı altında sürekli olarak sürdürülen bu platform; mobil uygulamalar, masaüstü oynatıcılar ve ev otomasyon sistemleri genelinde geniş istemci desteği için çok kullanıcılı destek, akıllı çalma listeleri, anında kod dönüştürme ve Subsonic API uyumluluğu sunar.
Ticari yayın hizmetlerinin aksine Ampache, üçüncü taraflarla hiçbir dinleme verisi depolamaz, abonelik ücreti talep etmez ve kütüphane boyutuna herhangi bir sınırlama getirmez. Kendi kendine barındırma, müziğinizin tam sahipliğini size verir ve platform lisanslama değişikliklerinden veya hizmet kapanmalarından bağımsız olarak koleksiyonunuzun erişilebilir kalmasını sağlar.
Ampache uygulamasının temel özellikleri
Anında Transkodlama
Kayıpsız FLAC dosyalarını gerçek zamanlı olarak mobil uyumlu bit hızlarına otomatik olarak dönüştürün, böylece yinelenen sıkıştırılmış kopyaları depolamadan hücresel ağlarda yüksek kaliteli sesi aktarabilirsiniz.
Akıllı Çalma Listeleri
Türe, derecelendirmeye, oynatma sayısına veya özel kriterlere göre otomatik olarak dolan çalma listeleri oluşturarak, akış hizmetlerinin keşif deneyimini kendi kütüphanenizle yeniden yaratın.
Çoklu Kullanıcı Desteği
Aile üyeleri veya işbirlikçileri için, her biri ayrı dinleme geçmişi, çalma listeleri ve izin seviyelerine sahip bireysel hesaplar oluşturun, medya dosyalarını çoğaltmadan.
Subsonic API Uyumluluğu
Herhangi bir Subsonic uyumlu mobil uygulamayı veya masaüstü istemcisini Ampache örneğinize bağlayın, böylece tek bir arayüze bağlı kalmadan neredeyse her cihazdan erişim sağlayabilirsiniz.
Podcast'ler ve Radyo
Müzik arşivinizin yanı sıra internet radyo istasyonlarını yayınlayarak ve podcast'lere abone olarak, Ampache'ı tüm ses içerikleri için tek bir varış noktası haline getirin.
Ampache uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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