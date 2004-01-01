Ampache, kişisel müzik ve video koleksiyonlarını internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilen özel bir hizmete dönüştüren, kendi kendine barındırılan bir medya yayın platformudur. İlk olarak 2001'de piyasaya sürülen ve AGPL lisansı altında sürekli olarak sürdürülen bu platform; mobil uygulamalar, masaüstü oynatıcılar ve ev otomasyon sistemleri genelinde geniş istemci desteği için çok kullanıcılı destek, akıllı çalma listeleri, anında kod dönüştürme ve Subsonic API uyumluluğu sunar.

Ticari yayın hizmetlerinin aksine Ampache, üçüncü taraflarla hiçbir dinleme verisi depolamaz, abonelik ücreti talep etmez ve kütüphane boyutuna herhangi bir sınırlama getirmez. Kendi kendine barındırma, müziğinizin tam sahipliğini size verir ve platform lisanslama değişikliklerinden veya hizmet kapanmalarından bağımsız olarak koleksiyonunuzun erişilebilir kalmasını sağlar.