Ant Media Server CE için % 69 oranına varan indirim

Ant Media Server CE'yi tek tıklamayla kurun.

Entegre bir yönetici paneli ile bir saniyeden kısa sürede WebRTC, RTMP, SRT ve HLS akışı sağlayan açık kaynaklı medya sunucusu.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99 /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Ant Media Server CE'yi tek tıklamayla kurun.

Ant Media Server CE için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99
236,99 /ay
Plan Seçin
473,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99
346,99 /ay
Plan Seçin
615,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99
473,99 /ay
Plan Seçin
1.182,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99
946,99 /ay
Plan Seçin
2.050,99₺/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Ant Media Server CE ile neler oluşturabilirsiniz?

Ant Media Server Community Edition, ultra düşük gecikmeli canlı video için tasarlanmış açık kaynaklı bir akış motorudur. RTMP, SRT ve WebRTC üzerinden alım kabul eder ve WebRTC (~0,5 s gecikme), HLS, CMAF LL-HLS, DASH ve RTSP aracılığıyla izleyicilere akışlar sunar — tümü tek bir sunucudan. Yerleşik bir yönetici paneli, harici araçlara ihtiyaç duymadan akışları yönetmenize, uygulamaları yapılandırmanıza ve bağlantıları izlemenize olanak tanır.

Kendi VPS'inizde self-hosting yapmak, akış başına ücret olmaması, üçüncü taraf platform kısıtlamaları bulunmaması ve hedef kitlenizin verilerine tam sahip olmanız anlamına gelir. İster bir teletıp platformu, ister bir e-öğrenme sınıfı, ister canlı bir açık artırma veya bir spor yayını oluşturuyor olun, Ant Media Server size tamamen kontrol edebileceğiniz üretime hazır bir temel sunar.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Ant Media Server CE uygulamasının temel özellikleri

Ultra düşük gecikmeli WebRTC

WebRTC üzerinden 0,5 saniyenin altında uçtan uca gecikmeyle akışları alıp oynatma, gerçek zamanlı etkileşimli video deneyimlerini mümkün kılar.

Çoklu protokol alımı

OBS, FFmpeg, IP kameralardan ve herhangi bir RTMP, SRT veya WebRTC uyumlu kaynaktan ek yapılandırma olmadan canlı yayınları kabul edin.

HLS ve CMAF sunumu

Akışları standart HLS ve CMAF LL-HLS üzerinden sunun, böylece herhangi bir cihazdaki veya CDN'deki izleyiciler eklenti olmadan izleyebilirler.

Yerleşik yönetici kontrol paneli

Akış uygulamalarını yönetin, canlı oturumları inceleyin ve sunucu ayarlarını 5080 numaralı bağlantı noktasındaki entegre web konsolu aracılığıyla yapılandırın.

Kayıt ve VOD

Canlı yayınları MP4 veya HLS olarak otomatik olarak kaydedin ve aynı sunucudan isteğe bağlı içerik olarak sunun.

Ant Media Server CE uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
Başlayın
Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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