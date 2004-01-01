Ant Media Server Community Edition, ultra düşük gecikmeli canlı video için tasarlanmış açık kaynaklı bir akış motorudur. RTMP, SRT ve WebRTC üzerinden alım kabul eder ve WebRTC (~0,5 s gecikme), HLS, CMAF LL-HLS, DASH ve RTSP aracılığıyla izleyicilere akışlar sunar — tümü tek bir sunucudan. Yerleşik bir yönetici paneli, harici araçlara ihtiyaç duymadan akışları yönetmenize, uygulamaları yapılandırmanıza ve bağlantıları izlemenize olanak tanır.

Kendi VPS'inizde self-hosting yapmak, akış başına ücret olmaması, üçüncü taraf platform kısıtlamaları bulunmaması ve hedef kitlenizin verilerine tam sahip olmanız anlamına gelir. İster bir teletıp platformu, ister bir e-öğrenme sınıfı, ister canlı bir açık artırma veya bir spor yayını oluşturuyor olun, Ant Media Server size tamamen kontrol edebileceğiniz üretime hazır bir temel sunar.