Ant Media Server CE'yi tek tıklamayla kurun.
Entegre bir yönetici paneli ile bir saniyeden kısa sürede WebRTC, RTMP, SRT ve HLS akışı sağlayan açık kaynaklı medya sunucusu.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Ant Media Server CE ile neler oluşturabilirsiniz?
Ant Media Server Community Edition, ultra düşük gecikmeli canlı video için tasarlanmış açık kaynaklı bir akış motorudur. RTMP, SRT ve WebRTC üzerinden alım kabul eder ve WebRTC (~0,5 s gecikme), HLS, CMAF LL-HLS, DASH ve RTSP aracılığıyla izleyicilere akışlar sunar — tümü tek bir sunucudan. Yerleşik bir yönetici paneli, harici araçlara ihtiyaç duymadan akışları yönetmenize, uygulamaları yapılandırmanıza ve bağlantıları izlemenize olanak tanır.
Kendi VPS'inizde self-hosting yapmak, akış başına ücret olmaması, üçüncü taraf platform kısıtlamaları bulunmaması ve hedef kitlenizin verilerine tam sahip olmanız anlamına gelir. İster bir teletıp platformu, ister bir e-öğrenme sınıfı, ister canlı bir açık artırma veya bir spor yayını oluşturuyor olun, Ant Media Server size tamamen kontrol edebileceğiniz üretime hazır bir temel sunar.
Ant Media Server CE uygulamasının temel özellikleri
Ultra düşük gecikmeli WebRTC
WebRTC üzerinden 0,5 saniyenin altında uçtan uca gecikmeyle akışları alıp oynatma, gerçek zamanlı etkileşimli video deneyimlerini mümkün kılar.
Çoklu protokol alımı
OBS, FFmpeg, IP kameralardan ve herhangi bir RTMP, SRT veya WebRTC uyumlu kaynaktan ek yapılandırma olmadan canlı yayınları kabul edin.
HLS ve CMAF sunumu
Akışları standart HLS ve CMAF LL-HLS üzerinden sunun, böylece herhangi bir cihazdaki veya CDN'deki izleyiciler eklenti olmadan izleyebilirler.
Yerleşik yönetici kontrol paneli
Akış uygulamalarını yönetin, canlı oturumları inceleyin ve sunucu ayarlarını 5080 numaralı bağlantı noktasındaki entegre web konsolu aracılığıyla yapılandırın.
Kayıt ve VOD
Canlı yayınları MP4 veya HLS olarak otomatik olarak kaydedin ve aynı sunucudan isteğe bağlı içerik olarak sunun.
Ant Media Server CE uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
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