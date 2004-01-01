CloudBeaver'ı tek tıkla kurun.
DBeaver ekibi tarafından geliştirilen, PostgreSQL, MySQL, MongoDB ve düzinelerce diğerini destekleyen web tabanlı veritabanı yönetim aracı.
CloudBeaver için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
CloudBeaver ile neler oluşturabilirsiniz?
CloudBeaver, popüler DBeaver masaüstü istemcisinin arkasındaki ekip tarafından geliştirilen web tabanlı bir veritabanı yönetim uygulamasıdır. Profesyonel düzeyde veritabanı yönetimini herhangi bir tarayıcıya taşıyarak, ekiplerin her makineye masaüstü yazılımı kurmaya gerek kalmadan tek bir arayüzden birden fazla veritabanı sistemini sorgulamasını, görselleştirmesini ve yönetmesini sağlar.
CloudBeaver'ı VPS'inizde kendi kendine barındırmak, veritabanı kimlik bilgilerini ve sorgu sonuçlarını kendi ağınızda tutar. Bireysel veritabanlarını genel internete maruz bırakmaktan kaçınırken, ekibinize ihtiyaç duydukları veritabanlarına herhangi bir cihazdan, herhangi bir konumdan merkezi, rol kontrollü erişim sağlarsınız.
CloudBeaver uygulamasının temel özellikleri
Çoklu veritabanı desteği
PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server ve çok daha fazlasına tek bir birleşik arayüzden bağlanın.
Görsel sorgu oluşturucu
Sürükle-bırak arayüzüyle karmaşık sorgular oluşturun, hataları azaltarak ve daha az deneyimli kullanıcılar için engeli düşürerek.
Rol tabanlı erişim kontrolü
Kullanıcı izinlerini bağlantı düzeyinde yönetin, böylece ekip üyeleri yalnızca erişmeye yetkili oldukları veritabanlarını görür.
Gelişmiş SQL editörü
Verimli günlük veritabanı çalışmaları için sözdizimi vurgulama, otomatik tamamlama ve sorgu geçmişi özelliklerine sahip tam özellikli düzenleyici.
Veri görselleştirme
Sorgu sonuçlarını ayrı bir BI aracına aktarmadan doğrudan tarayıcıda grafik ve çizelgeler olarak görselleştirin.
CloudBeaver uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
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