CloudBeaver, popüler DBeaver masaüstü istemcisinin arkasındaki ekip tarafından geliştirilen web tabanlı bir veritabanı yönetim uygulamasıdır. Profesyonel düzeyde veritabanı yönetimini herhangi bir tarayıcıya taşıyarak, ekiplerin her makineye masaüstü yazılımı kurmaya gerek kalmadan tek bir arayüzden birden fazla veritabanı sistemini sorgulamasını, görselleştirmesini ve yönetmesini sağlar.

CloudBeaver'ı VPS'inizde kendi kendine barındırmak, veritabanı kimlik bilgilerini ve sorgu sonuçlarını kendi ağınızda tutar. Bireysel veritabanlarını genel internete maruz bırakmaktan kaçınırken, ekibinize ihtiyaç duydukları veritabanlarına herhangi bir cihazdan, herhangi bir konumdan merkezi, rol kontrollü erişim sağlarsınız.