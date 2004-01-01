1Backend'i tek tıkla dağıtın.
Ölçeklenebilir mikro hizmetler ve mikro ön uçlar ile yapay zeka uygulamaları oluşturmak için kendi sunucunuzda barındırılan platform.
1Backend için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
1Backend ile neler oluşturabilirsiniz?
1Backend, yapay zeka (YZ) uygulamalarını birleştirilebilir mikro hizmetler ve mikro ön uçlar olarak dağıtmak için tek bir kendi barındırılan kontrol düzleminden çalışan açık kaynaklı bir platformdur. Kullanıcı yönetimi, izinler, sırlar, yapılandırma, yönlendirme, dosya depolama ve bir YZ model hizmetini bir araya getirerek ekiplerin altyapıyı bir araya getirmek yerine uygulama mantığına odaklanmasını sağlar.
1Backend'i kendi VPS'inizde barındırmak, istemleri, model ağırlıklarını, sırları ve müşteri verilerini kontrol ettiğiniz altyapı içinde tutar. Yerleşik hizmetler, isteğe bağlı olarak yerel LLM'leri ve stable diffusion kapsayıcılarını başlatarak, token başına satıcı kilitlenmesi olmadan YZ ürünleri için üretime hazır bir arka uç sunar.
1Backend uygulamasının temel özellikleri
YZ microservices runtime
Yapay zeka konteynerlerini — yerel LLM'ler ve görüntü modelleri dahil olmak üzere — harici bir orkestratöre ihtiyaç duymadan doğrudan arka uçtan başlatın ve yönetin.
Dahili kimlik
Kullanıcı hesapları, roller, izinler, kuruluşlar ve API anahtarları hazır olarak sunulur, böylece her yeni hizmet kimlik doğrulamasını otomatik olarak devralır.
Sırlar ve yapılandırma
Şifreli gizli depolama ve uygulama başına yapılandırma hizmetleri, API anahtarlarını ve ayarları koddan ve sürüm kontrolünden uzak tutar.
Microfrontend hosting
Tek bir yönlendirme katmanı aracılığıyla birden fazla ön uca hizmet vererek, bağımsız ekiplerin tüm uygulamayı yeniden oluşturmadan UI modüllerini dağıtmasına olanak tanıyın.
Bootstrap manifestleri
Rotalar, izinler, yapılandırmalar ve sırlar, tüm ortamlarda tekrarlanabilir kod olarak altyapı dağıtımları için YAML manifestlerinde tanımlanır.
1Backend uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.