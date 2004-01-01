1Backend, yapay zeka (YZ) uygulamalarını birleştirilebilir mikro hizmetler ve mikro ön uçlar olarak dağıtmak için tek bir kendi barındırılan kontrol düzleminden çalışan açık kaynaklı bir platformdur. Kullanıcı yönetimi, izinler, sırlar, yapılandırma, yönlendirme, dosya depolama ve bir YZ model hizmetini bir araya getirerek ekiplerin altyapıyı bir araya getirmek yerine uygulama mantığına odaklanmasını sağlar.

1Backend'i kendi VPS'inizde barındırmak, istemleri, model ağırlıklarını, sırları ve müşteri verilerini kontrol ettiğiniz altyapı içinde tutar. Yerleşik hizmetler, isteğe bağlı olarak yerel LLM'leri ve stable diffusion kapsayıcılarını başlatarak, token başına satıcı kilitlenmesi olmadan YZ ürünleri için üretime hazır bir arka uç sunar.