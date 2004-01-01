Alexandrie, Go ve Nuxt 4 ile oluşturulmuş, kendi sunucunuzda barındırılan bir bilgi tabanı ve dokümantasyon platformudur. Zengin bir Markdown düzenleyici sunar; bu düzenleyici KaTeX matematik ifadeleri, renkli çağrı kutuları ve tüm belgelerinizde tam metin araması için bir komuta merkezi içerir. Beş seviyeli belge başına izin sistemi, bazı notları gizli tutmanıza, diğerlerini ekibinizle paylaşmanıza ve seçilen sayfaları herkese açık olarak yayınlamanıza olanak tanır — tüm bunlar tek bir kurulumdan yapılır.

Alexandrie'yi kendi sunucunuzda barındırmak, belgelerinizi, notlarınızı ve yüklediğiniz dosyaları kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Yerleşik S3 uyumlu nesne depolama, harici bir hizmete ihtiyaç duymadan dosya yüklemelerini yönetir ve tek tıklamayla yedekleme ve geri yükleme özelliği, manuel veritabanı dışa aktarımlarına gerek kalmadan tüm bilgi tabanını korumanızı sağlar.