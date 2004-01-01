Alexandrie'yi tek tıkla kurulumla dağıtın.
Genişletilmiş Markdown, tam metin arama ve belge bazında ayrıntılı izinlere sahip, kendi kendine barındırılan bilgi tabanı.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Alexandrie ile neler oluşturabilirsiniz?
Alexandrie, Go ve Nuxt 4 ile oluşturulmuş, kendi sunucunuzda barındırılan bir bilgi tabanı ve dokümantasyon platformudur. Zengin bir Markdown düzenleyici sunar; bu düzenleyici KaTeX matematik ifadeleri, renkli çağrı kutuları ve tüm belgelerinizde tam metin araması için bir komuta merkezi içerir. Beş seviyeli belge başına izin sistemi, bazı notları gizli tutmanıza, diğerlerini ekibinizle paylaşmanıza ve seçilen sayfaları herkese açık olarak yayınlamanıza olanak tanır — tüm bunlar tek bir kurulumdan yapılır.
Alexandrie'yi kendi sunucunuzda barındırmak, belgelerinizi, notlarınızı ve yüklediğiniz dosyaları kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Yerleşik S3 uyumlu nesne depolama, harici bir hizmete ihtiyaç duymadan dosya yüklemelerini yönetir ve tek tıklamayla yedekleme ve geri yükleme özelliği, manuel veritabanı dışa aktarımlarına gerek kalmadan tüm bilgi tabanını korumanızı sağlar.
Alexandrie uygulamasının temel özellikleri
Genişletilmiş Markdown düzenleyici
Yapılandırılmış dokümantasyon için tasarlanmış bir CodeMirror 6 editörü kullanarak KaTeX matematik ifadeleri, renkli açıklama kutuları ve zengin gömülü içeriklerle yazın.
Beş düzeyli izinler
Belge başına ayrıntılı erişim düzeyleri atayın — tamamen özelden herkese açık okunabilirliğe kadar — böylece aynı kurulum kişisel notlara, ekip wikilerine ve herkese açık belgelere aynı anda hizmet verebilir.
Tam metin komut araması
Klavye odaklı bir komuta merkezi, tüm belgelerinizde anında arama yaparak, büyük bilgi tabanlarını manuel klasör taraması olmadan gezilebilir hale getirir.
Dahili dosya depolama
Entegre bir S3 uyumlu nesne depolama alanı, harici bir depolama hizmetine veya CDN hesabına ihtiyaç duymadan dosya yüklemelerini ve medya eklerini işler.
SSO ve OIDC giriş
Google, GitHub, Microsoft veya Discord ile OIDC aracılığıyla kimlik doğrulaması yaparak, her ekip üyesi için ayrı kullanıcı hesaplarını yönetme ihtiyacını ortadan kaldırın.
Alexandrie uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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