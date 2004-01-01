Adminer'ı tek tıkla dağıtın.
MySQL, PostgreSQL, SQLite ve 8 diğer sistemi destekleyen hafif, tam özellikli bir veritabanı yönetim aracı.
Adminer için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Adminer ile neler oluşturabilirsiniz?
Adminer, tek bir PHP dosyasından oluşan, 11'den fazla veritabanı sistemi (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB ve daha fazlası) genelinde kapsamlı yönetim yetenekleri sunan bir veritabanı yönetim aracıdır. Başlangıçta phpMyAdmin'e daha yalın bir alternatif olarak oluşturulan Adminer, karmaşık bir kurulum gerektirmez ve dağıtımdan hemen sonra kullanıma hazırdır.
Küçük boyutuna rağmen Adminer, kayıtlara göz atma ve düzenleme, söz dizimi vurgulamalı SQL sorguları çalıştırma, kullanıcıları ve izinleri yönetme, veri içe ve dışa aktarma ve şema ilişkilerini görüntüleme gibi tüm veritabanı işlemlerini kapsar. Temiz tasarımı, geliştirme sırasında hızlı hata ayıklama ve üretim ortamlarında rutin yönetim için eşit derecede kullanışlı olmasını sağlar.
Adminer uygulamasının temel özellikleri
11'den fazla veritabanı sistemi
MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB ve daha fazlasını tek bir arayüzden yönetin, her veritabanı türü için ayrı araçları sürdürme ihtiyacını ortadan kaldırın.
Anında dağıtım
Tek bir PHP dosyası olarak paketlenmiş ve bir web sunucusu dışında hiçbir bağımlılığı olmayan Adminer, başlatıldıktan hemen sonra sıfır yapılandırma ek yüküyle erişilebilir.
SQL sorgu düzenleyici
Söz dizimi vurgulama ve yapılandırılmış sonuçlarla özel SQL sorgularını çalıştırın, bu sayede verileri incelemeyi, sorgularda hata ayıklamayı veya tek seferlik geçişleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırır.
İçe ve dışa aktarma
Yedeklemeler, taşıma işlemleri ve harici araçlar veya ekip üyeleriyle veri paylaşımı için verileri SQL ve CSV formatlarında içe ve dışa aktarın.
Kullanıcı ve izin yönetimi
Veritabanı kullanıcılarını ve ayrıcalıklarını doğrudan web arayüzünden oluşturun, değiştirin ve kaldırın; böylece rutin erişim kontrolü değişiklikleri sırasında komut satırı erişimine gerek kalmaz.
Adminer uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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