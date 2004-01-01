Adminer, tek bir PHP dosyasından oluşan, 11'den fazla veritabanı sistemi (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB ve daha fazlası) genelinde kapsamlı yönetim yetenekleri sunan bir veritabanı yönetim aracıdır. Başlangıçta phpMyAdmin'e daha yalın bir alternatif olarak oluşturulan Adminer, karmaşık bir kurulum gerektirmez ve dağıtımdan hemen sonra kullanıma hazırdır.

Küçük boyutuna rağmen Adminer, kayıtlara göz atma ve düzenleme, söz dizimi vurgulamalı SQL sorguları çalıştırma, kullanıcıları ve izinleri yönetme, veri içe ve dışa aktarma ve şema ilişkilerini görüntüleme gibi tüm veritabanı işlemlerini kapsar. Temiz tasarımı, geliştirme sırasında hızlı hata ayıklama ve üretim ortamlarında rutin yönetim için eşit derecede kullanışlı olmasını sağlar.