BentoPDF, belgeleri tamamen kullanıcının tarayıcısında işleyen, gizlilik odaklı bir PDF araç setidir — dosyalar asla istemci makinesinden ayrılmaz veya harici bir sunucuya dokunmaz. Birden fazla çevrimiçi PDF hizmetinin yerini, birleştirme, bölme, sayfa yeniden sıralama, döndürme, görsel dönüştürme, OCR, sıkıştırma, parola koruması, filigranlar, üst bilgi ve alt bilgiler ve meta veri düzenleme gibi özellikleri kapsayan tek bir kendi kendine barındırılan arayüzle alır.

Hassas belgeleri (sözleşmeler, finansal tablolar, yasal evraklar gibi) işleyen ekipler ve kuruluşlar için BentoPDF'i kendi kendine barındırmak, kopyalarını saklayabilen veya kullanımı kaydedebilen ticari PDF hizmetlerine gizli dosyaları yüklemenin gizlilik riskini ortadan kaldırır. Tüm işlemler istemci tarafında gerçekleştiği için VPS yalnızca web arayüzünü sunar, sunucu kaynak gereksinimlerini minimumda tutarken belgelerin tamamen gizli kalmasını sağlar.