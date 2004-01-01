BentoPDF'i tek tıkla dağıtın.
PDF'leri birleştirme, bölme, dönüştürme ve dosyaları hiçbir yere yüklemeden güvenli hale getirme için gizlilik odaklı, tarayıcı tabanlı PDF araç seti.
BentoPDF için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
BentoPDF ile neler oluşturabilirsiniz?
BentoPDF, belgeleri tamamen kullanıcının tarayıcısında işleyen, gizlilik odaklı bir PDF araç setidir — dosyalar asla istemci makinesinden ayrılmaz veya harici bir sunucuya dokunmaz. Birden fazla çevrimiçi PDF hizmetinin yerini, birleştirme, bölme, sayfa yeniden sıralama, döndürme, görsel dönüştürme, OCR, sıkıştırma, parola koruması, filigranlar, üst bilgi ve alt bilgiler ve meta veri düzenleme gibi özellikleri kapsayan tek bir kendi kendine barındırılan arayüzle alır.
Hassas belgeleri (sözleşmeler, finansal tablolar, yasal evraklar gibi) işleyen ekipler ve kuruluşlar için BentoPDF'i kendi kendine barındırmak, kopyalarını saklayabilen veya kullanımı kaydedebilen ticari PDF hizmetlerine gizli dosyaları yüklemenin gizlilik riskini ortadan kaldırır. Tüm işlemler istemci tarafında gerçekleştiği için VPS yalnızca web arayüzünü sunar, sunucu kaynak gereksinimlerini minimumda tutarken belgelerin tamamen gizli kalmasını sağlar.
BentoPDF uygulamasının temel özellikleri
İstemci tarafı işleme
Tüm PDF manipülasyonu kullanıcının tarayıcısının içinde gerçekleşir — belgeler asla sunucuya yüklenmez, bu nedenle ana makine bile dosya içeriklerini asla görmez.
Birleştir, böl ve yeniden sırala
Birden fazla PDF'i birleştirin, bunları ayrı sayfalara veya bölümlere ayırın ve sayfaları saniyeler içinde tam istediğiniz sıraya sürükleyip bırakın.
Entegre OCR
Taranmış, görüntü tabanlı PDF'leri, dosyaları üçüncü taraf bir tanıma hizmetine göndermeden tamamen aranabilir, seçilebilir metin belgelerine dönüştürün.
Belge güvenliği
Hassas PDF'lere dağıtımdan önce parola koruması, şifreleme ve filigran ekleyin veya düzenleme erişimini yeniden kazanmak için sahip olduğunuz PDF'lerden kısıtlamaları kaldırın.
Biçim dönüştürme
Görselleri PDF'e dönüştürün, sayfaları görsel olarak dışa aktarın ve Mermaid diyagramlı Markdown'ı biçimlendirilmiş PDF'lere dönüştürün — hepsi aynı arayüzden.
BentoPDF uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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