AppFlowy için % 69 oranına varan indirim

AppFlowy'yi tek tıkla dağıtın.

Notion alternatifi olarak notları, vikileri, veritabanlarını ve proje yönetimini bir araya getiren gizlilik odaklı açık kaynak çalışma alanı.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
AppFlowy'yi tek tıkla dağıtın.

AppFlowy için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

AppFlowy ile neler oluşturabilirsiniz?

AppFlowy, Notion'a gizliliğe saygılı bir alternatif olarak geliştirilmiş, esnek, blok tabanlı bir düzenleyiciyi, veritabanı görünümlerini ve yapay zeka destekli yazma yardımını tek bir ortak çalışma alanında birleştiren açık kaynaklı bir üretkenlik platformudur. Flutter ve Rust ile geliştirilen bu platform, tüm verileri sizin kontrolünüzde tutarken masaüstü, mobil ve web genelinde yerel performans sunar.

AppFlowy'yi kendi sunucunuzda barındırmak, kullanıcı başına abonelik ücretlerini ortadan kaldırır, hassas belgelere üçüncü taraf erişimini engeller ve sabit bir altyapı maliyetiyle sınırsız çalışma alanı ve kullanıcı sağlar. Bu şablon, web istemcisi, API arka ucu, kimlik doğrulama, nesne depolama ve veritabanı dahil olmak üzere eksiksiz AppFlowy Cloud altyapısını kurar ve AppFlowy'nin yerel masaüstü ve mobil uygulamalarından bağlantılar için hazırdır.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

AppFlowy uygulamasının temel özellikleri

Blok Tabanlı Düzenleyici

Masaüstü, mobil ve web'de platformlar arasında özellik farklılıkları olmadan tutarlı bir şekilde çalışan sezgisel bir blok düzenleyiciyi kullanarak metin, görseller, gömülü içerikler ve medyayla zengin belgeler oluşturun.

Esnek Veritabanı Görünümleri

Aynı verileri tablo, Kanban panosu, takvim veya galeri olarak görüntüleyin ve yönetin; farklı ekip üyelerine iş akışlarına uygun düzeni sunarken bilgiyi kopyalamayın.

Yapay Zeka Yazım Desteği

Belgeler içinde doğrudan içerik oluşturma, özetleme ve iyileştirme, bir API anahtarı aracılığıyla yapılandırılmış harici bir sağlayıcıya (OpenAI veya Azure OpenAI gibi) bağlanan yerleşik yapay zeka özelliklerini kullanarak gerçekleştirilir — veriler o sağlayıcı tarafından işlenir.

Gerçek Zamanlı İş Birliği

Ekip arkadaşlarınızla çakışmasız senkronizasyon kullanarak eş zamanlı çalışın, böylece birden fazla kişi aynı belgeyi birbirlerinin değişikliklerinin üzerine yazmadan düzenleyebilir.

Tam Veri Sahipliği

Tüm belgeler, veritabanları ve dosya ekleri, tedarikçi bağımlılığı olmadan kendi altyapınızda depolanır; bu da veri düzenlemelerine uyumu ve saklama üzerinde tam kontrolü sağlar.

AppFlowy uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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