AppFlowy'yi tek tıkla dağıtın.
Notion alternatifi olarak notları, vikileri, veritabanlarını ve proje yönetimini bir araya getiren gizlilik odaklı açık kaynak çalışma alanı.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
AppFlowy ile neler oluşturabilirsiniz?
AppFlowy, Notion'a gizliliğe saygılı bir alternatif olarak geliştirilmiş, esnek, blok tabanlı bir düzenleyiciyi, veritabanı görünümlerini ve yapay zeka destekli yazma yardımını tek bir ortak çalışma alanında birleştiren açık kaynaklı bir üretkenlik platformudur. Flutter ve Rust ile geliştirilen bu platform, tüm verileri sizin kontrolünüzde tutarken masaüstü, mobil ve web genelinde yerel performans sunar.
AppFlowy'yi kendi sunucunuzda barındırmak, kullanıcı başına abonelik ücretlerini ortadan kaldırır, hassas belgelere üçüncü taraf erişimini engeller ve sabit bir altyapı maliyetiyle sınırsız çalışma alanı ve kullanıcı sağlar. Bu şablon, web istemcisi, API arka ucu, kimlik doğrulama, nesne depolama ve veritabanı dahil olmak üzere eksiksiz AppFlowy Cloud altyapısını kurar ve AppFlowy'nin yerel masaüstü ve mobil uygulamalarından bağlantılar için hazırdır.
AppFlowy uygulamasının temel özellikleri
Blok Tabanlı Düzenleyici
Masaüstü, mobil ve web'de platformlar arasında özellik farklılıkları olmadan tutarlı bir şekilde çalışan sezgisel bir blok düzenleyiciyi kullanarak metin, görseller, gömülü içerikler ve medyayla zengin belgeler oluşturun.
Esnek Veritabanı Görünümleri
Aynı verileri tablo, Kanban panosu, takvim veya galeri olarak görüntüleyin ve yönetin; farklı ekip üyelerine iş akışlarına uygun düzeni sunarken bilgiyi kopyalamayın.
Yapay Zeka Yazım Desteği
Belgeler içinde doğrudan içerik oluşturma, özetleme ve iyileştirme, bir API anahtarı aracılığıyla yapılandırılmış harici bir sağlayıcıya (OpenAI veya Azure OpenAI gibi) bağlanan yerleşik yapay zeka özelliklerini kullanarak gerçekleştirilir — veriler o sağlayıcı tarafından işlenir.
Gerçek Zamanlı İş Birliği
Ekip arkadaşlarınızla çakışmasız senkronizasyon kullanarak eş zamanlı çalışın, böylece birden fazla kişi aynı belgeyi birbirlerinin değişikliklerinin üzerine yazmadan düzenleyebilir.
Tam Veri Sahipliği
Tüm belgeler, veritabanları ve dosya ekleri, tedarikçi bağımlılığı olmadan kendi altyapınızda depolanır; bu da veri düzenlemelerine uyumu ve saklama üzerinde tam kontrolü sağlar.
AppFlowy uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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