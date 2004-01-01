AppFlowy, Notion'a gizliliğe saygılı bir alternatif olarak geliştirilmiş, esnek, blok tabanlı bir düzenleyiciyi, veritabanı görünümlerini ve yapay zeka destekli yazma yardımını tek bir ortak çalışma alanında birleştiren açık kaynaklı bir üretkenlik platformudur. Flutter ve Rust ile geliştirilen bu platform, tüm verileri sizin kontrolünüzde tutarken masaüstü, mobil ve web genelinde yerel performans sunar.

AppFlowy'yi kendi sunucunuzda barındırmak, kullanıcı başına abonelik ücretlerini ortadan kaldırır, hassas belgelere üçüncü taraf erişimini engeller ve sabit bir altyapı maliyetiyle sınırsız çalışma alanı ve kullanıcı sağlar. Bu şablon, web istemcisi, API arka ucu, kimlik doğrulama, nesne depolama ve veritabanı dahil olmak üzere eksiksiz AppFlowy Cloud altyapısını kurar ve AppFlowy'nin yerel masaüstü ve mobil uygulamalarından bağlantılar için hazırdır.