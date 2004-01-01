AFFiNE'i tek tıkla kurulumla dağıtın.
Belgeleri, beyaz tahtaları ve veritabanlarını YZ destekli asistan ile birleştiren hepsi bir arada açık kaynaklı çalışma alanı.
AFFiNE için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
AFFiNE ile neler oluşturabilirsiniz?
AFFiNE, dokümantasyon, görsel işbirliği ve veri organizasyonu arasındaki engelleri ortadan kaldıran açık kaynaklı bir "KnowledgeOS"tur. Kullanıcılar, her görev için ayrı araçlar arasında geçiş yapmadan, aynı çalışma alanı içinde yapılandırılmış belgeler yazabilir, sonsuz beyaz tahtalara çizim yapabilir ve düzenli veritabanlarını yönetebilirler.
Yerel öncelikli, gizlilik odaklı bir mimariyle oluşturulan AFFiNE, bilginizi kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Yapay zeka (YZ) desteği, her içerik türünde yazma, çizim ve planlama konularında yardımcı olmak üzere entegre edilmiştir. Bu dağıtım, gelişmiş arama için pgvector uzantılı PostgreSQL'i, gerçek zamanlı özellikler için Redis'i ve güvenilir güncellemeler için otomatik veritabanı geçişini içerir.
AFFiNE uygulamasının temel özellikleri
Birleşik çalışma alanı
Belgeleri, beyaz tahtaları ve veritabanlarını tek bir platformda birleştirir, böylece ayrı uygulamalar arasında bağlam değiştirmeden yazma, taslak çizme ve verileri düzenleme arasında geçiş yapabilirsiniz.
Sonsuz tuval beyaz tahtalar
Çizim, diyagram ve yapışkan not araçlarıyla donatılmış serbest form beyaz tahtalar, ekiplerin beyin fırtınası ve tasarım çalışmaları için yapılandırılmış belgelerin yanında görsel bir alan sağlar.
Yapay zeka destekli yardım
Yapay zeka (YZ), yazma, özetleme ve içerik oluşturma konularında yardımcı olmak amacıyla tüm içerik türlerine entegre edilmiştir ve yüksek kaliteli bilgi ürünleri üretmenin getirdiği yükü azaltır.
Yapılandırılmış veri tabanları
Bilgileri, filtreleme ve sorgulama yetenekleriyle özelleştirilebilir veritabanı görünümlerinde düzenleyerek, aynı çalışma alanı içindeki ayrı elektronik tablo araçlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırın.
Gerçek zamanlı işbirliği
Çatışmasız senkronizasyon, birden fazla ekip üyesinin belgeleri ve beyaz tahtaları eş zamanlı olarak düzenlemesine olanak tanır ve değişiklikler tüm bağlı cihazlarda anında yansıtılır.
AFFiNE uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀
Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.
Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.
Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.
Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.
Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.