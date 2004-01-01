AFFiNE, dokümantasyon, görsel işbirliği ve veri organizasyonu arasındaki engelleri ortadan kaldıran açık kaynaklı bir "KnowledgeOS"tur. Kullanıcılar, her görev için ayrı araçlar arasında geçiş yapmadan, aynı çalışma alanı içinde yapılandırılmış belgeler yazabilir, sonsuz beyaz tahtalara çizim yapabilir ve düzenli veritabanlarını yönetebilirler.

Yerel öncelikli, gizlilik odaklı bir mimariyle oluşturulan AFFiNE, bilginizi kontrol ettiğiniz altyapıda tutar. Yapay zeka (YZ) desteği, her içerik türünde yazma, çizim ve planlama konularında yardımcı olmak üzere entegre edilmiştir. Bu dağıtım, gelişmiş arama için pgvector uzantılı PostgreSQL'i, gerçek zamanlı özellikler için Redis'i ve güvenilir güncellemeler için otomatik veritabanı geçişini içerir.