BeaverHabits'i tek tıkla kurulumla dağıtın.
Minimalist, kendi kendine barındırılan alışkanlık takipçisi, hedef ve karmaşıklık içermeden günlük girişlere ve serilere odaklanmıştır.
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Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
BeaverHabits ile neler oluşturabilirsiniz?
BeaverHabits, "zinciri kırma" metodolojisinden ilham alan minimalist, kendi kendine barındırılan bir alışkanlık takip uygulamasıdır. Hedef odaklı alışkanlık uygulamalarının aksine, BeaverHabits tamamen günlük kontrol ritüeline odaklanır; alışkanlıkları tamamlandı olarak işaretleme, serileri sürdürme ve hedeflerin, dönüm noktalarının veya puanların bilişsel yükü olmadan zaman içindeki tutarlılığı görselleştirme.
BeaverHabits'i kendi VPS'inizde barındırmak, kişisel rutin verilerinizi abonelik ücreti ve üçüncü taraf senkronizasyon hizmetleri olmadan gizli tutar. Uygulama, tüm verileri yerel bir SQLite veritabanında saklar ve çok kullanıcılı hesapları, iOS PWA kurulumunu, etiket filtrelemeyi, günlük notları, bir REST API'yi ve Home Assistant, Apple Kısayolları ve Stream Deck ile entegrasyonları destekler.
BeaverHabits uygulamasının temel özellikleri
Günlük kontrol ızgarası
Her alışkanlık için bir takvim ızgarası, serileri ve boşlukları bir bakışta göstererek, günlük tutarlılığı takip etmeyi kolaylaştırır ve sürdürme motivasyonu sağlar.
Etiket filtreleme
Alışkanlıkları etiketlere göre gruplandırın ve filtreleyin, odaklanmış görünümler için — yalnızca sabah rutinlerini, sağlık alışkanlıklarını veya herhangi bir özel kategoriyi görün.
Günlük notlar
Her alışkanlık için günde 1024 karaktere kadar not ekleyerek bağlamı, gözlemleri veya atlama nedenlerini kaydedin.
REST API erişimi
Alışkanlık verilerini programlı olarak sorgulayın ve güncelleyin, HabitDeck aracılığıyla Apple Kısayolları, Home Assistant ve Stream Deck ile otomasyonu mümkün kılın.
iOS PWA desteği
App Store'dan indirme yapmadan yerel uygulama hissi veren bir check-in deneyimi için BeaverHabits'i iPhone ve iPad'inize ana ekran uygulaması olarak yükleyin.
BeaverHabits uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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