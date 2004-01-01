BeaverHabits, "zinciri kırma" metodolojisinden ilham alan minimalist, kendi kendine barındırılan bir alışkanlık takip uygulamasıdır. Hedef odaklı alışkanlık uygulamalarının aksine, BeaverHabits tamamen günlük kontrol ritüeline odaklanır; alışkanlıkları tamamlandı olarak işaretleme, serileri sürdürme ve hedeflerin, dönüm noktalarının veya puanların bilişsel yükü olmadan zaman içindeki tutarlılığı görselleştirme.

BeaverHabits'i kendi VPS'inizde barındırmak, kişisel rutin verilerinizi abonelik ücreti ve üçüncü taraf senkronizasyon hizmetleri olmadan gizli tutar. Uygulama, tüm verileri yerel bir SQLite veritabanında saklar ve çok kullanıcılı hesapları, iOS PWA kurulumunu, etiket filtrelemeyi, günlük notları, bir REST API'yi ve Home Assistant, Apple Kısayolları ve Stream Deck ile entegrasyonları destekler.