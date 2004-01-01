BeaverHabits için % 69 oranına varan indirim

BeaverHabits'i tek tıkla kurulumla dağıtın.

Minimalist, kendi kendine barındırılan alışkanlık takipçisi, hedef ve karmaşıklık içermeden günlük girişlere ve serilere odaklanmıştır.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
BeaverHabits'i tek tıkla kurulumla dağıtın.

BeaverHabits için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

BeaverHabits ile neler oluşturabilirsiniz?

BeaverHabits, "zinciri kırma" metodolojisinden ilham alan minimalist, kendi kendine barındırılan bir alışkanlık takip uygulamasıdır. Hedef odaklı alışkanlık uygulamalarının aksine, BeaverHabits tamamen günlük kontrol ritüeline odaklanır; alışkanlıkları tamamlandı olarak işaretleme, serileri sürdürme ve hedeflerin, dönüm noktalarının veya puanların bilişsel yükü olmadan zaman içindeki tutarlılığı görselleştirme.

BeaverHabits'i kendi VPS'inizde barındırmak, kişisel rutin verilerinizi abonelik ücreti ve üçüncü taraf senkronizasyon hizmetleri olmadan gizli tutar. Uygulama, tüm verileri yerel bir SQLite veritabanında saklar ve çok kullanıcılı hesapları, iOS PWA kurulumunu, etiket filtrelemeyi, günlük notları, bir REST API'yi ve Home Assistant, Apple Kısayolları ve Stream Deck ile entegrasyonları destekler.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

BeaverHabits uygulamasının temel özellikleri

Günlük kontrol ızgarası

Her alışkanlık için bir takvim ızgarası, serileri ve boşlukları bir bakışta göstererek, günlük tutarlılığı takip etmeyi kolaylaştırır ve sürdürme motivasyonu sağlar.

Etiket filtreleme

Alışkanlıkları etiketlere göre gruplandırın ve filtreleyin, odaklanmış görünümler için — yalnızca sabah rutinlerini, sağlık alışkanlıklarını veya herhangi bir özel kategoriyi görün.

Günlük notlar

Her alışkanlık için günde 1024 karaktere kadar not ekleyerek bağlamı, gözlemleri veya atlama nedenlerini kaydedin.

REST API erişimi

Alışkanlık verilerini programlı olarak sorgulayın ve güncelleyin, HabitDeck aracılığıyla Apple Kısayolları, Home Assistant ve Stream Deck ile otomasyonu mümkün kılın.

iOS PWA desteği

App Store'dan indirme yapmadan yerel uygulama hissi veren bir check-in deneyimi için BeaverHabits'i iPhone ve iPad'inize ana ekran uygulaması olarak yükleyin.

BeaverHabits uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
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Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

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