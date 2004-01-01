Checkmk'i tek tıkla kurulumla dağıtın.
Sunucular, ağlar ve bulut iş yükleri için otomatik keşif, ajanssız denetimler, kontrol panelleri ve uyarı sistemleri içeren kapsamlı altyapı izleme.
Checkmk için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Checkmk ile neler oluşturabilirsiniz?
Checkmk, Nagios uyumlu eklentileri modern bir web arayüzü, hizmetlerin otomatik keşfi ve yerleşik panolarla birleştiren kapsamlı bir altyapı ve uygulama izleme platformudur. Community Edition (eski adıyla Raw Edition) tamamen açık kaynaklıdır ve on binlerce kuruluş tarafından sunucuları, anahtarları, sanallaştırma ana bilgisayarlarını ve bulut iş yüklerini tek bir arayüzden izlemek için kullanılan eksiksiz izleme motoru, ajan alıcıları, bildirim yönlendirme ve raporlama özelliklerini içerir.
Checkmk'i VPS'inizde kendi kendine barındırmak, her kimlik bilgisini, ana bilgisayar adını ve metriği kendi altyapınızda tutar. Otomatik keşif, ilk kayıtta ana bilgisayarları tarar ve bulunan işletim sistemi ve yazılım için doğru hizmet kontrollerini önererek, her metriği manuel olarak yapılandırmaya kıyasla kurulum süresini önemli ölçüde azaltır.
Checkmk uygulamasının temel özellikleri
Hizmetlerin otomatik keşfi
Bir ana bilgisayar ekleyin; Checkmk onu işletim sistemi, hizmetler, dosya sistemleri, ağ arayüzleri ve yazılım açısından inceler ve doğru izleme kontrollerini otomatik olarak önerir.
Agent'lı ve agentsız kontroller
Sunucuları Linux, Windows ve Unix üzerinde hafif aracılar aracılığıyla izleyin veya anahtarlar, hipervizörler ve bulut hizmetleri için SNMP, IPMI, REST API'lerini ve onlarca entegrasyonu kullanın.
Gösterge tabloları ve raporlar
Önceden oluşturulmuş görünümler; ana bilgisayar genel bakışı, sorun durumu, performans grafikleri ve SLA raporlamasını kapsarken, özel panolar ve bildirimler için grafiksel bir düzenleyici sunar.
Akıllı uyarı
Yükseltme kuralları, zaman aralığına duyarlı sessiz saatler, çok kanallı teslimat ve ana bilgisayar grubu ve ekibe özel özelleştirilebilir şablonlar ile bildirim yönlendirme.
Dağıtılmış izleme
Merkezi yönetim, uzak uydu sunucuları ve coğrafyalar arasında senkronize yapılandırma çoğaltması ile birden çok siteye ölçeklendirme.
Checkmk uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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