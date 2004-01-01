Checkmk, Nagios uyumlu eklentileri modern bir web arayüzü, hizmetlerin otomatik keşfi ve yerleşik panolarla birleştiren kapsamlı bir altyapı ve uygulama izleme platformudur. Community Edition (eski adıyla Raw Edition) tamamen açık kaynaklıdır ve on binlerce kuruluş tarafından sunucuları, anahtarları, sanallaştırma ana bilgisayarlarını ve bulut iş yüklerini tek bir arayüzden izlemek için kullanılan eksiksiz izleme motoru, ajan alıcıları, bildirim yönlendirme ve raporlama özelliklerini içerir.

Checkmk'i VPS'inizde kendi kendine barındırmak, her kimlik bilgisini, ana bilgisayar adını ve metriği kendi altyapınızda tutar. Otomatik keşif, ilk kayıtta ana bilgisayarları tarar ve bulunan işletim sistemi ve yazılım için doğru hizmet kontrollerini önererek, her metriği manuel olarak yapılandırmaya kıyasla kurulum süresini önemli ölçüde azaltır.