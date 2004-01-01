Alerta'yı tek tıkla kurun.
Herhangi bir kaynaktan gelen izleme uyarılarını tek bir gerçek zamanlı kontrol paneline birleştiren açık kaynak kodlu uyarı yönetim platformu.
Alerta için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Alerta ile neler oluşturabilirsiniz?
Alerta, Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch ve düzinelerce diğer izleme aracından gelen uyarıları tek bir gerçek zamanlı web konsolunda bir araya getiren açık kaynaklı bir uyarı yönetimi ve konsolidasyon platformudur. Gelen uyarıları tekilleştirerek ve ilişkilendirerek Alerta, uyarı fırtınalarını ortadan kaldırır ve nöbetçi ekiplere gerçekte neyin tetiklendiği ve neyin en önemli olduğu konusunda net bir görünüm sunar.
Alerta'yı bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, operasyon ekibinize uyarı altyapısı, saklama politikaları ve kimlik doğrulama üzerinde tam kontrol sağlar — izleme verilerini üçüncü taraf bir hizmete göndermeden. Yerleşik çoklu kiracılık, tek bir Alerta örneğinin birden fazla ekibe veya istemci ortamına aynı anda hizmet verebileceği anlamına gelir.
Alerta uygulamasının temel özellikleri
Çok kaynaklı veri alımı
Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch ve daha fazlasından gelen uyarıları, izleme yığınınızı yeniden yapılandırmadan tek bir REST API aracılığıyla alın.
Uyarı tekilleştirme
Tekrarlanan uyarıları otomatik olarak tekilleştirin ve ilişkilendirin, böylece nöbetçi mühendisler yüzlerce aynı bildirim yerine tek bir eyleme dönüştürülebilir öğe görür.
Bakım pencereleri
Planlı bakım sırasında beklenen uyarıları, izleyicileri devre dışı bırakmadan bastırmak için hizmete, ortama veya etikete göre karartma dönemleri tanımlayın.
Çok kiracılılık
Müşteri görünümlerini ve kapsamlı API anahtarlarını kullanarak tek bir Alerta örneğinden birden fazla ekibe veya istemci ortamına hizmet verin.
Esnek kimlik doğrulama
Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 veya Azure AD ile kimlik doğrulaması yapın — üçüncü taraf kimlik sağlayıcısı gerekmez.
Alerta uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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