Alerta, Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch ve düzinelerce diğer izleme aracından gelen uyarıları tek bir gerçek zamanlı web konsolunda bir araya getiren açık kaynaklı bir uyarı yönetimi ve konsolidasyon platformudur. Gelen uyarıları tekilleştirerek ve ilişkilendirerek Alerta, uyarı fırtınalarını ortadan kaldırır ve nöbetçi ekiplere gerçekte neyin tetiklendiği ve neyin en önemli olduğu konusunda net bir görünüm sunar.

Alerta'yı bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, operasyon ekibinize uyarı altyapısı, saklama politikaları ve kimlik doğrulama üzerinde tam kontrol sağlar — izleme verilerini üçüncü taraf bir hizmete göndermeden. Yerleşik çoklu kiracılık, tek bir Alerta örneğinin birden fazla ekibe veya istemci ortamına aynı anda hizmet verebileceği anlamına gelir.