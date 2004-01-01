Alerta için % 69 oranına varan indirim

Alerta'yı tek tıkla kurun.

Herhangi bir kaynaktan gelen izleme uyarılarını tek bir gerçek zamanlı kontrol paneline birleştiren açık kaynak kodlu uyarı yönetim platformu.

Uygulamanızı anında başlatın
Ücretsiz otomatik haftalık yedeklemeler
AI yönetimli VPS
236,99  ₺ /ay
Plan seçin
30 gün para iade garantili
Alerta'yı tek tıkla kurun.

Alerta için bir VPS planı seçin

%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
%66 indirim
KVM 1
693,99  ₺
236,99  ₺ /ay
Plan Seçin
5.687,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 16.655,76₺). Yenileme ücreti: 473,99₺/ay
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%60 indirim
KVM 2
859,99  ₺
346,99  ₺ /ay
Plan Seçin
8.327,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 20.639,76₺). Yenileme ücreti: 615,99₺/ay
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%69 indirim
KVM 4
1.553,99  ₺
473,99  ₺ /ay
Plan Seçin
11.375,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 37.295,76₺). Yenileme ücreti: 1.182,99₺/ay
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 indirim
KVM 8
2.839,99  ₺
946,99  ₺ /ay
Plan Seçin
22.727,76₺ karşılığında 24 ay hizmet (normal fiyat 68.159,76₺). Yenileme ücreti: 2.050,99₺/ay
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği

Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain
Docker yöneticisi
Konteyner günlüklerine hızlı erişim
Tek tıkla güncellemeler
AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
1 Gbps ağ hızı
Genel API
Dünya çapında veri merkezleri
1 yıl boyunca ücretsiz domain

Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Alerta ile neler oluşturabilirsiniz?

Alerta, Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch ve düzinelerce diğer izleme aracından gelen uyarıları tek bir gerçek zamanlı web konsolunda bir araya getiren açık kaynaklı bir uyarı yönetimi ve konsolidasyon platformudur. Gelen uyarıları tekilleştirerek ve ilişkilendirerek Alerta, uyarı fırtınalarını ortadan kaldırır ve nöbetçi ekiplere gerçekte neyin tetiklendiği ve neyin en önemli olduğu konusunda net bir görünüm sunar.

Alerta'yı bir VPS üzerinde kendi kendine barındırmak, operasyon ekibinize uyarı altyapısı, saklama politikaları ve kimlik doğrulama üzerinde tam kontrol sağlar — izleme verilerini üçüncü taraf bir hizmete göndermeden. Yerleşik çoklu kiracılık, tek bir Alerta örneğinin birden fazla ekibe veya istemci ortamına aynı anda hizmet verebileceği anlamına gelir.

Başlayın
{name} ile neler oluşturabilirsiniz?

Alerta uygulamasının temel özellikleri

Çok kaynaklı veri alımı

Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch ve daha fazlasından gelen uyarıları, izleme yığınınızı yeniden yapılandırmadan tek bir REST API aracılığıyla alın.

Uyarı tekilleştirme

Tekrarlanan uyarıları otomatik olarak tekilleştirin ve ilişkilendirin, böylece nöbetçi mühendisler yüzlerce aynı bildirim yerine tek bir eyleme dönüştürülebilir öğe görür.

Bakım pencereleri

Planlı bakım sırasında beklenen uyarıları, izleyicileri devre dışı bırakmadan bastırmak için hizmete, ortama veya etikete göre karartma dönemleri tanımlayın.

Çok kiracılılık

Müşteri görünümlerini ve kapsamlı API anahtarlarını kullanarak tek bir Alerta örneğinden birden fazla ekibe veya istemci ortamına hizmet verin.

Esnek kimlik doğrulama

Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 veya Azure AD ile kimlik doğrulaması yapın — üçüncü taraf kimlik sağlayıcısı gerekmez.

Alerta uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Tek tıkla başlatın

Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.

Tek tıkla başlatın

Üst düzey güvenlik

Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.

Üst düzey güvenlik

Dahili Docker yöneticisi

Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.

Dahili Docker yöneticisi

Önerilen sunucu konumu:

Kontrol ediliyor...

Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Yükleme hızlarını artırmak için hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu seçin. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da veri merkezlerimiz bulunmaktadır.
Başlayın
Yerel olarak başlatın. Küresel olarak büyüyün.

Güvenilir Docker VPS hosting

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger’da her şey sorunsuz ve harika. AI sohbet botu ve AI sorunu çözemediğinde insan desteği devreye giriyor. Ayrıca VPS hizmetleri gerçekten çok iyi, hiçbir iniş çıkış yok. Geliştirme ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Böyle devam edin 🚀

Noel
Noel

Sonunda işini doğru yapan bir VPS hosting şirketi! Fiyatları makul. Kullanıcılarının zamanına saygı duyan harika bir panel sunuyor. Yedeklemeler sorunsuz. Destek iyi. Güvenilir. Gerçekten iyi hissettiriyor.

Omkar
Omkar

Hostinger destek ekibiyle, kendi barındırdığım n8n instance’ıma erişimi kaybettikten sonra iletişime geçtim ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad son derece sabırlı ve titizdi.

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPS’imdeki bu N8N yükseltmesiyle ilgili bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi. Tekrar teşekkürler Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS kesinlikle mükemmel. Her zaman çalışıyor. Her zaman hızlı ve istikrarlı. Asla kesintiye uğramıyor, asla çökmüyor.

Martin K
Martin K

Şirket mükemmel, onlardan aldığım hizmetlerden çok memnunum. Harika VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere göre daha uygun fiyatlı.

30 gün içinde para iade garantisi

30 gün içinde para iade garantimizle risksiz deneyin. Ayrıntılar için iade politikamıza göz atın.

Başlayın

Dağıtabileceğiniz diğer uygulamaları keşfedin

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma, şık bir arayüze sahip, kendi sunucunuzda barındırılan bir izleme aracıdır

Seç
Beszel

Beszel

Docker istatistikleri ve uyarılar sunan hafif bir sunucu izleme platformu

Seç
Beszel Agent

Beszel Agent

Beszel sunucu izleme sistemi için hafif izleme ajanı

Seç
Tüm uygulamaları görün

Gizliliğinize önem veriyoruz

Bu web sitesi, sitenin düzgün çalışması ve siteyle nasıl etkileşimde bulunduğunuz hakkında veri elde etmenin yanı sıra pazarlama amaçları için gerekli olan çerezleri kullanır. Kabul ederek, Çerez politikamızda açıklandığı gibi reklam hedefleme, kişiselleştirme ve analiz için cihazınızda çerezlerin saklanmasını kabul etmiş olursunuz.