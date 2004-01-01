Apache HertzBeat, sunucuları, veritabanlarını, ara yazılımları, bulut hizmetlerini ve özel HTTP ve JMX uç noktalarını yapılandırılabilir protokol şablonları aracılığıyla izleyen, topluluk odaklı, aracısız bir gözlemlenebilirlik platformudur. Her hedefe toplayıcılar kurmak yerine, SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP ve düzinelerce başka protokol üzerinden uç noktaları sorgular, ardından panoları, uyarıları ve durum sayfalarını tek bir birleşik arayüzden oluşturur.

HertzBeat'i VPS'inizde kendi kendine barındırmak, izleme verilerini, uyarı kurallarını ve hedef kimlik bilgilerini kontrol ettiğiniz altyapı içinde tutar; metrik başına fiyatlandırma veya satıcıya bağımlılık yoktur. Birlikte gelen PostgreSQL ve VictoriaMetrics yığını, yapılandırmayı ve zaman serisi metriklerini yerel olarak depolar, bu da dağıtımı ilk günden itibaren tamamen bağımsız hale getirir.