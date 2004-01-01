Apache HertzBeat'i tek tıkla dağıtın.
Sunucuları, veritabanlarını ve bulut hizmetlerini izlemek için açık kaynaklı, aracısız, gerçek zamanlı gözlemlenebilirlik platformu.
Apache HertzBeat için bir VPS planı seçin
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Apache HertzBeat ile neler oluşturabilirsiniz?
Apache HertzBeat, sunucuları, veritabanlarını, ara yazılımları, bulut hizmetlerini ve özel HTTP ve JMX uç noktalarını yapılandırılabilir protokol şablonları aracılığıyla izleyen, topluluk odaklı, aracısız bir gözlemlenebilirlik platformudur. Her hedefe toplayıcılar kurmak yerine, SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP ve düzinelerce başka protokol üzerinden uç noktaları sorgular, ardından panoları, uyarıları ve durum sayfalarını tek bir birleşik arayüzden oluşturur.
HertzBeat'i VPS'inizde kendi kendine barındırmak, izleme verilerini, uyarı kurallarını ve hedef kimlik bilgilerini kontrol ettiğiniz altyapı içinde tutar; metrik başına fiyatlandırma veya satıcıya bağımlılık yoktur. Birlikte gelen PostgreSQL ve VictoriaMetrics yığını, yapılandırmayı ve zaman serisi metriklerini yerel olarak depolar, bu da dağıtımı ilk günden itibaren tamamen bağımsız hale getirir.
Apache HertzBeat uygulamasının temel özellikleri
Aracısız izleme
Her hedef makineye toplayıcılar kurmadan SSH, SNMP, JDBC, JMX ve HTTP üzerinden sunucuları, veritabanlarını ve API'leri yoklayın.
Eşik uyarısı
İfade tabanlı eşiklerle uyarı kuralları tanımlayın ve bildirimleri e-posta, Slack, Discord, Telegram, webhook'lar ve SMS sağlayıcılarına ulaştırın.
Herkese açık durum sayfaları
Dahili kontrol panellerini ifşa etmeden, seçilen izlenen hizmetler için çalışma süresi ve olayları bildiren müşteriye dönük durum sayfaları yayınlayın.
Özel protokoller
YAML uygulama şablonları yazarak yeni izleme türleri ekleyin, böylece niş sistemler satıcı entegrasyonlarını beklemeden gözlemlenebilir.
Paketlenmiş zaman serisi deposu
Verimli uzun vadeli metrik depolama için VictoriaMetrics ve yapılandırma için PostgreSQL ile birlikte gelir, harici veritabanlarını bağlama ihtiyacını ortadan kaldırır.
Apache HertzBeat uygulamasını neden Hostinger’da çalıştırmalısınız?
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Tek tıkla başlatın
Önceden yapılandırılmış kurulumla uygulamanızı anında çalışır hale getirin. Manuel kurulum veya karmaşık yapılandırma adımları gerekmez.
Üst düzey güvenlik
Yerleşik güvenlik duvarı, DDoS koruması ve sürekli izleme ile uygulamalarınızı güvende tutun.
Dahili Docker yöneticisi
Birden fazla Docker konteynerini tek bir yerden çalıştırın ve yönetin. Projelerinizi kolayca dağıtın, güncelleyin ve izleyin.
Güvenilir Docker VPS hosting
Hostinger'ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz derecede memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak en üst düzeyde ve sitemin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa, teknik destek ekibi hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.
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